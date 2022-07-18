Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu

Hậu trường 18/07/2022 11:43

Dù nhiều lần diện lại đồ cũ, H’Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ, cô ghi điểm vì sự mix match tinh tế, phù hợp với hoàn cảnh mà không bao giờ khiến người xem nhàm chán.

Mới đây, xuất hiện tại đêm chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, H’Hen Niê trưng diện set áo dài thổ cẩm nhiều màu sắc rực rỡ.

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 1

 

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 2
H'Hen Niê tại chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Ảnh: Internet

Sự xuất hiện của H’Hen Niê khiến không ít người u mê bởi nhan sắc lộng lẫy, cô gây chú ý đến không ít người trong khán phòng. Có thể thấy mẫu áo dài thổ cẩm được đính kết đá lấp lánh trên nền vải truyền thống mà NTK Song Toàn dành riêng giúp cô chinh phục mọi ánh nhìn. 

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 3
Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 4
H'Hen Niê nổi bần bật giữa dàn mỹ nhân. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không ít người nhận ra, trang phục này đã từng được Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 diện trong một lần tham dự sự kiện ở Dubai khoảng 1 năm trước đó.

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 5

 

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 6
H'Hen Niê trưng dụng lại trang phục trước đó. Ảnh: Internet

Thời điểm trên, diện thiết kế mang chất liệu thổ cẩm tại đường phố Dubai cô được không ít bạn bè quốc tế đánh giá cao. 

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 7

Phong cách make up cùng trang phục giúp cô trở nên cực kì nền nã và duyên dáng. Ảnh: Internet

Một lần nữa xuất hiện tại sự kiện lớn với trang phục cũ, nàng hậu vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Tinh ý có thể thấy, cô thay đổi màu sắc quần khi diện tại sự kiện mới. Nàng hậu chọn cách trang điểm sắc sảo, tóc đánh phồng và thay đổi thành búi tỏi khi chấm giải giúp cô tạo được sự mới lạ. Khéo léo biến tấu trang phục cũ trở nên mới mẻ hơn, H'Hen Niê nổi bật ngay cả khi đứng chung khung hình cùng Miss Earth 2021.

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 8
H'Hen Niê chọn diện lại trang phục tinh tế. Ảnh: Internet

Vốn được biết là mỹ nhân có đời sống khá tiết kiệm nhất nhì làng giải trí Vbiz, H'Hen Niê không trưng diện quá nhiều thiết kế đắt đỏ. Đặc biệt, nàng Hậu còn được nhiều người đánh giá cao về khả năng biến tấu trang phục. Cụ thể, người đẹp thường xuyên sử dụng trang phục cũ nhưng lại khéo léo mix-match đa dạng đến tham dự các sự kiện có tính chất liên quan.

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 9
Trang phục được người đẹp diện 2 lần mang lại cảm giác mới mẻ. Ảnh: Internet

Ngay cả trang phục mở màn ở Miss Universe 2018, nàng hậu cũng chọn diện lại trong một sự kiện lên sóng truyền hình, set đồ gồm áo hở eo đi kèm quần nhung.

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 10
H'Hen diện lại trang phục phù hợp với hoàn cảnh. Ảnh: Internet

Một thiết kế đầm dạ hội tông màu vàng rực từng tạo khoảnh khắc ấn tượng ở cuộc thi Miss Universe 2018 cũng được H'hen Niê mặc lại một lần nữa trong buổi tiệc sinh nhật sớm của cô.

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 11

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 12
H'Hen Niê chọn trang phục rực rỡ xuất hiện lại trong một chương trình. Ảnh: Internet

Trong một sự kiện khác, cô diện một cây đồ đỏ rực và chọn lối make up nhấn vào màu son đỏ tiệp màu với màu váy. Vì sắc đỏ rực của màu váy, cô nổi bần bật trên hàng ghế ban giám khảo ngày hôm đó. Tuy nhiên, trong phần bình luận của bài đăng, fan hâm mộ phát hiện ra bộ đồ này cô đã từng diện tại một sự kiện khác ở Nghệ An. Hoa hậu H'Hen Niê liền trần tình luôn rằng: "Ai hỏi sao lại mặc lại đồ cũ thì bảo: Nguyên năm nghỉ rồi nên cuối năm lâu lâu xào lại đồ mặc lại thôi! Vẫn đẹp đúng không cả nhà! Mặc 1 lần uổng ghê!".

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 13
H'Hen Niê tinh tế kết hợp trang phục. Ảnh: Internet

 Cô chọn các cách biến tấu rất phù hợp hoàn cảnh và tôn vinh trang phục.

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 14
H'Hen Niê được khen khả năng mix đồ tinh tế. Ảnh: Internet

Thậm chí, sử dụng lại các món đồ cũ chỉ cho “vui”, người đẹp Ê-Đê biến tấu 1 chiếc quần thụng ống rộng thành chiếc váy hở vai cực sang chảnh, hợp thời. Vì sở hữu vóc dáng chuẩn đẹp nên lấy quần làm váy cũng khiến H'Hen Niê "nổi bần bật". 

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu - Ảnh 15
H'Hen Niê sử dụng giày cao gót tôn dáng. Ảnh: Internet

Một đôi giày cao gót từng được H’Hen Niê chọn diện đi diện lại, xuất hiện tại các sự kiện vì tôn dáng. Có lần chi số tiền trăm triệu cho 1 đôi giày hiệu, H’Hen Niê lại than trời vì khiến cô đau chân. Nàng hậu thời mới vào nghề cũng từng diện đôi giày chỉ khoảng 80.000 đồng mua tại chợ.

Kiếm bộn tiền nhưng vẫn dùng lại đồ cũ là điều rất ít thấy ở các mỹ nhân showbiz Việt. Vì là người của công chúng nên các người đẹp luôn giữ hình ảnh, tạo được ấn tượng mới mẻ với các trang phục ít đụng hàng. Tuy nhiên, H’Hen Niê lại tinh tế chọn các trang phục xuất hiện 1-2 lần vẫn đẹp hết nấc. Vì là người nổi tiếng nên dễ 'bị soi', tuy nhiên không phủ nhận nàng hậu cực kì tinh tế khi chọn các set đồ phù hợp tại các sự kiện tôn tổng thể cuốn hút, u mê.

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