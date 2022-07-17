Ngay sau đó, Thiện Nhân và Ngân Trác đã lộ diện và phát livestream. Thiện Nhân bật khóc nức nở, khẳng định không có chuyện bị bỏ bùa và mất tích. Đồng thời, cô còn tiết lộ rằng đang bị đả kích rất nhiều về việc bất hiếu, không yêu thương cha mẹ. Nữ ca sĩ còn nói thêm từng bị anh chị đánh đập và chửi rất nhiều, đặc biệt, còn bị chị tát và nhập viện. "Một lần đi về quê, con bị anh tư đấm vào mắt, nhưng con vẫn bảo vệ và nói con bị té"- Thiện Nhân kể.

Vụ việc trước đó gây xôn xao cụ thể trên trang fanpage của Thiện Nhân, đại diện gia đình bất ngờ đăng tải bài viết cho biết không liên lạc được với nữ ca sĩ, gia đình còn cho hay cô bé bị mất tích liên quan đến việc cô bé có quan hệ yêu đương với một người phụ nữ đồng giới. Tuy nhiên, ở trang Facebook cá nhân và Instagram thì Thiện Nhân vẫn đăng tải hình ảnh của mình cùng người phụ nữ được nói đến.

Chị gái cô nói thêm: "Tôi quản lý em gái tôi rất chặt vì tôi rất lo cho em gái, tôi sợ em gái tôi bị lừa, bị hại nên khi Nhân nhắn tin với ai, tôi đều hỏi. Tôi thừa nhận sự quan tâm của tôi khiến Nhân khó chịu nhưng tôi khẳng định tôi không quản thúc đến mức phải khiến Thiện Nhân từ bỏ sự nghiệp".

Mới đây, chị gái và anh trai Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ với báo chí. Họ đã tiết lộ thực hư câu chuyện và lên tiếng làm rõ vụ việc. Cụ thể, anh trai Thiện Nhân thừa nhận có tác động vật lí đến em gái: "Trong lúc lời qua tiếng lại không kiểm soát được tôi tát Nhân và sau đó tôi biết tôi sai rồi. Tôi gọi em Năm (tức Bích Lê) nhờ em nói chuyện với Nhân. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất tôi làm vậy. Đó là những vấn đề mâu thuẫn trong gia đình nhưng dù gì đi nữa cũng xuất phát từ tình thương yêu bé".

Chị gái thừa nhận việc quản lý em gái chặt chẽ. Ảnh: Internet

Anh trai của nữ ca sĩ cho biết cả gia đình không đồng ý nhưng không hề có hành động phản ứng thái quá nào khi biết mối quan hệ của Thiện Nhân và Ngân Trác: "Ngay từ đầu gia đình biết Nhân yêu đồng giới, gia đình rất bất ngờ nhưng không đồng ý, cũng không phản kháng. Gia đình muốn biết người này có làm được gì hay không nhưng cuối cùng sau mọi lời hứa, Ngân Trác không thực hiện được. Thậm chí ngày ra mắt, Ngân Trác chỉ đến thông báo là Ngân và Nhân sẽ đến với nhau. Như vậy, làm sao gia đình chấp nhận được. Thậm chí, mỗi cuối tuần 2 đứa về, mẹ tôi có nói chuyện hỏi thăm cả hai tình hình nhà ở, công việc nhưng cả hai đều không nói dù trước đó hứa hẹn rất nhiều cho Nhân".

Nói về chuyện cố gắng liên lạc với Thiện Nhân, chị gái cô nói thêm: "Gia đình liên lạc hỏi về vấn đề em gái tôi ngưng hoạt động nghệ thuật để kinh doanh, mặc dù trước đó gia đình từng gửi gắm cho bé nhận show đi hát. Lúc đó, gia đình cũng muốn cho Ngân Trác một niềm tin. Đùng một phát, sau buổi sinh nhật 30/3, Ngân nhắn cho chú Minh Vi tạm dừng ca hát một thời gian. Thậm chí ngưng học ở nhạc viện. Gia đình tôi biết vì Ngân gọi cho chú Minh Vi nói việc này. Gia đình tôi rất tôn trọng gia đình anh chị Cẩm Ly - Minh Vi nhưng tôi gọi Nhân đi hát sinh nhật của cô Cẩm Ly, Ngân Trác đã giật điện thoại và nói: "Cho hát show nhỏ lẻ như vậy mà hát cái gì?". Điều này khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm".

Chị Bích Lê cũng đính chính chuyện mình và em trai thất nghiệp phải để Thiện Nhân nuôi suốt 8 năm: "Sau khi xong The Voice Kid, Nhân vẫn hoạt động nghệ thuật, vì ba mẹ ở xa nên anh chị ở gần em,. Gia đình cũng có bàn cho anh Tư ( tức anh Cầm) theo sát em để cho em đi show, chở em đi học sáng chiều. Nếu anh Tư đi làm công việc hành chính hằng ngày, làm sao có thời gian theo sát em gái tôi. Phía tôi, tôi tốt nghiệp năm 2018 và sau đó có làm ở công ty. Ngoài ra, tôi vẫn tranh thủ lo cho em gái tôi những vấn đề sau sân khấu, sau cánh gà. Anh Tư tôi quản lý fanpage và nhận show, tôi lo hậu kì".

Anh trai và chị gái Thiện Nhân lên tiếng làm rõ câu chuyện. Ảnh: Internet

Riêng về vấn đề nhận đồ do Ngân Trác gửi và việc phải đăng câu chuyện lên mạng xã hội, chị gái của Thiện Nhân nói thêm: "Việc cô Trác Ngân có gửi đồ về cho gia đình, là do cô ấy tự gửi đồ về dù gia đình đã từ chối và chỉ gửi một lần duy nhất, không phải hàng tháng. Tôi mong muốn nếu cô nhớ bác tài nào thì cùng tôi ra chứng minh xem 1 lần hay 1 tháng 1 lần.

Facebook của Nhân cập nhật hình ảnh thường xuyên nhưng gia đình lại không liên hệ được. Cô Trác Ngân lại nói tình yêu không có lỗi, hình ảnh trên Facebook lại cập nhật liên tục. Như vậy liệu cơ quan chức năng có giải quyết được không nên gia đình tôi quyết định đăng lên Fanpage".

Về phía nữ ca sĩ và người yêu đồng giới, trước đó trong livestream cả hai thể hiện quan điểm của mình. Nữ ca sĩ sinh năm 2002 phủ nhận chuyện bị bỏ bùa và lừa gạt mà bản thân tự muốn thoát khỏi gia đình quá bí bách.

Nữ ca sĩ còn tiết lộ thêm: "Em mới được giữ tiền 1, 2 năm nay và chỉ được khoảng từ 10-20% thôi. Gia đình cần, có nhiêu em cũng đưa hết. Những việc anh Tư làm như nuôi cây cảnh, chim chóc… em cũng sẵn sàng hỗ trợ hết mức có thể để mọi người có cuộc sống tốt hơn."

Cùng trong buổi trò chuyện, người yêu đồng giới của Thiện Nhân là Trác Ngân cũng lên tiếng không có chuyện mình dụ dỗ nữ ca sĩ. Cô cho hay: "Từ khi Nhân thi Giọng hát Việt nhí tập 2, lúc đó tôi phụ trách fanpage cho Nhân. Khi đó, sự nghiệp tôi không có và tôi chỉ xem Nhân như một em gái nhỏ nên hết lòng yêu thương và giúp đỡ."

Thiện Nhân và người tình đồng giới lên tiếng trong livestream. Ảnh: Internet

"Các bạn có thể thấy Facebook của tôi đã thành lập 8 năm rồi. Tôi cũng là người thành đạt, đã có công ty riêng, tại sao tôi phải đi bỏ bùa, bỏ ngãi? Tôi được gì? Nếu Nhân là một ngôi sao hạng A nổi tiếng thì mọi người nghi vấn nhưng Nhân chỉ là một ngôi sao nhí, còn rất nhỏ. Với mình không có tác dụng gì cả".

Người này còn tiết lộ Thiện Nhân từng muốn tự tử: "Khi tôi dẫn Nhân về với gia đình, gia đình không chấp nhận và gây áp lực liên tục. Lúc đó, Nhân muốn tự tử. Tôi với cương vị một người ở bên cạnh Nhân, tôi phải bảo vệ Nhân.

Cộng đồng mạng bày tỏ cảm xúc về vụ việc. Ảnh: Internet

Dù đã lên tiếng giải thích vụ việc và mong được mọi người thông cảm, Thiện Nhân vẫn bị cư dân mạng chỉ trích và bày tỏ sự thất vọng vì trước đó cô là giọng ca nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Học trò Cẩm Ly vẫn bị dân mạng cho rằng những lời cô đang nói không đúng. Nhiều người lo lắng và khuyên cô hãy nhanh chóng quay trở về nhà.

Thực hư câu chuyện như thế nào hiện vẫn đang gây tranh cãi. Hiện tại câu chuyện lùm xùm giữa Quán quân The voice kid 2014 với người tình đồng giới và gia đình vẫn khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao, bất ngờ.