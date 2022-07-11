H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ chuyện lấy chồng: "Hy vọng may mắn có anh chồng tốt"

Thông tin mà H'Hen Niê tiết lộ khiến người hâm mộ vô cùng chú ý.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân của mình, H'Hen Niê đã có một buổi tương tác, trả lời các câu hỏi từ fan của mình. Một số câu hỏi liên quan đến các kế hoạch cá nhân trong tương lai cũng được cô nàng tiết lộ trong lần tương tác này. Đáng chú ý, thông tin về việc lập gia đình cũng được người đẹp Ê-đê chia sẻ khiến fan vô cùng hào hứng.

H'Hen Niê trả lời fan về dự định lấy chồng.

Qua câu trả lời, có thể thấy ở thời điểm hiện tại, nàng Hậu vẫn chưa nghĩ đến việc lấy chồng. Cô cho biết cho đến khi cuộc sống gia đình ổn định hơn, cô hy vọng sẽ tìm được một người chồng tốt.

Hình ảnh giản dị tại quê nhà của nàng Hoa hậu sinh năm 1992.

Hiện tại, H'Hen Niê vẫn tiếp tục với những dự án của mình, cô làm mẫu, lấn sân đóng phim và tham gia nhiều sự kiện. Cũng trong lần chia sẻ này, nàng Hậu cũng tiết lộ đang có khát vọng lấn sân sang lĩnh vực mới.

H'Hen Niê là người dân tộc Ê Đê và là người dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô được mọi người yêu mến bởi sự giản dị của mình, cô truyền cảm hứng được đến nhiều người vì tinh thần vượt khó vươn lên. Cô cũng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 và xuất sắc lọt vào Top 5 chung cuộc.

H'Hen Niê trong ngày kết thúc nhiệm kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hhen-nie-bat-ngo-chia-se-chuyen-lay-chong-hy-vong-may-man-co-anh-chong-tot-482226.html