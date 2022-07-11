H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ chuyện lấy chồng: "Hy vọng may mắn có anh chồng tốt"

Sao Việt 11/07/2022 11:47

Thông tin mà H'Hen Niê tiết lộ khiến người hâm mộ vô cùng chú ý.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân của mình, H'Hen Niê đã có một buổi tương tác, trả lời các câu hỏi từ fan của mình. Một số câu hỏi liên quan đến các kế hoạch cá nhân trong tương lai cũng được cô nàng tiết lộ trong lần tương tác này. Đáng chú ý, thông tin về việc lập gia đình cũng được người đẹp Ê-đê chia sẻ khiến fan vô cùng hào hứng.

H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ chuyện lấy chồng: 'Hy vọng may mắn có anh chồng tốt' - Ảnh 1
H'Hen Niê trả lời fan về dự định lấy chồng.

Qua câu trả lời, có thể thấy ở thời điểm hiện tại, nàng Hậu vẫn chưa nghĩ đến việc lấy chồng. Cô cho biết cho đến khi cuộc sống gia đình ổn định hơn, cô hy vọng sẽ tìm được một người chồng tốt.

H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ chuyện lấy chồng: 'Hy vọng may mắn có anh chồng tốt' - Ảnh 2
Hình ảnh giản dị tại quê nhà của nàng Hoa hậu sinh năm 1992. 

Hiện tại, H'Hen Niê vẫn tiếp tục với những dự án của mình, cô làm mẫu, lấn sân đóng phim và tham gia nhiều sự kiện. Cũng trong lần chia sẻ này, nàng Hậu cũng tiết lộ đang có khát vọng lấn sân sang lĩnh vực mới.

H'Hen Niê là người dân tộc Ê Đê và là người dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô được mọi người yêu mến bởi sự giản dị của mình, cô truyền cảm hứng được đến nhiều người vì tinh thần vượt khó vươn lên. Cô cũng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 và xuất sắc lọt vào Top 5 chung cuộc. 

H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ chuyện lấy chồng: 'Hy vọng may mắn có anh chồng tốt' - Ảnh 3
H'Hen Niê trong ngày kết thúc nhiệm kỳ.
Gin Tuấn Kiệt công khai nụ hôn sân khấu đầu tiên với Puka, fan nhiệt tình "đẩy thuyền", mong cho cặp đôi này sớm công khai tình cảm

Gin Tuấn Kiệt công khai nụ hôn sân khấu đầu tiên với Puka, fan nhiệt tình "đẩy thuyền", mong cho cặp đôi này sớm công khai tình cảm

Gin Tuấn Kiệt và Puka là cặp đôi được fan nhiệt tình "đẩy thuyền" vì sự đẹp đôi của cả hai. Động thái mới nhất của Gin Tuấn Kiệt dành cho Puka trên sân khấu đã khiến fan một lần nữa đứng ngồi không yên.

Xem thêm
Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu H'Hen Niê hoa hậu

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 54 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 58 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"