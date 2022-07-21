H'Hen Niê lên tiếng 'giải oan' ồn ào 'hoa hậu quốc dân bùng job 2 lần'

Hậu trường 21/07/2022 16:38

Sau khi bị réo tên vào vụ "xù job" gây xôn xao dư luận, H'Hen Niê có động thái thừa và có cách ứng xử khéo léo, tránh để sự việc đi xa.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết nhằm tố có một Hoa hậu "bùng job" để làm chuyện khác khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, chủ nhân bài viết tỏ vẻ không hài lòng khi một cô hoa hậu "bùng job" hai lần dù đôi bên đã thỏa thuận về lịch làm việc. Thậm chí, ở lần thứ hai, mỹ nhân này huỷ lịch vì lý do chưa tìm được trang phục phù hợp, trong khi ê-kíp của đối tác đã chuẩn bị máy móc xong xuôi.

H’Hen Nie
H'Hen Niê đã trực tiếp gọi điện cho người đăng bài để giải thích khi bị tố thái độ làm việc không chuyên nghiệp - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

 

Theo đó, bài viết có nội dung như sau: "Nghe đồn có cô Hoa hậu cáo nào đó được một bé làm agency book cái gì đó, chốt đã rồi, bạn này báo lại sếp, nói chung xong hết rồi. Hoa hậu cáo cũng hứa hỗ trợ bé này nhiều lắm, xong cuối cùng hôm đó,giờ đó, Hoa hậu cáo đi làm chuyện khác, xù job để bé nhân viên kia bị sếp chửi quá trời chửi. Hoa hậu cáo vẫn được các fans tung hô quá trời mà không biết chị từ mèo sang cáo từ rất lâu rồi". 

Ngay sau đó bài viết này được đăng tải lại trên một số diễn đàn. Cư dân mạng đồng loạt réo tên Hoa hậu H’Hen Niê bởi có nhiều điểm trùng khớp với nội dung bài đăng về việc danh xưng “hoa hậu quốc dân”. Ngoài ra còn có đoạn nhắc tới Miss Peace – cuộc thi mà sắp tới H’Hen Niê đồng hành. Từ viết tắt MUVN trong bài đăng được hiểu là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Vào thời điểm mọi người đang hoài nghi về nhân vật trong bài viết thì mới đây, chủ nhân status đó đã có dòng trạng thái lên tiếng về ồn ào với “hoa hậu quốc dân". Cụ thể, người này cho biết đã nhận được cuộc điện thoại từ phía hoa hậu và anh thông cảm khi lắng nghe cô trình bày lý do. “Cô ấy không biết gì thật, và khúc mắc sinh ra từ khâu thỏa thuận công việc của nhân viên hai bên", tác giả bài viết chia sẻ.

H’Hen Nie
Bài đăng trên Instagram giúp nàng hậu “giải oan" - Ảnh: Chụp màn hình

Và mới đây nhất, hoa hậu H'Hen Niê đã chụp lại bài đăng trên, chia sẻ lên Instagram cá nhân bài viết “giải oan" của chủ nhân status. Hoa hậu lịch sự nhắn viết: "Ôi cảm ơn anh đã thông cảm cho team của Hen. Đây là bài học quý báu dành cho em và cả team ạ. Em sẽ cùng team cố gắng không để những trường hợp không tốt như vậy xảy ra. Cảm ơn anh và hy vọng các anh em khác trong team của anh thông cảm ạ".

Đồng thời, phía quản lý truyền thông cũng xác nhận dòng trạng thái trên là những chia sẻ của H'Hen Niê về vụ việc. Bên cạnh đó, trên Fanpage, H'Hen Niê cũng có phản ứng đáng chú ý khi được gọi là "hoa hậu quốc dân". Người đẹp sinh năm 1992 cho rằng danh xưng này quá lớn lao so với cô và mong mọi người gọi mình là H'Hen Niê.

 

 

Fan khó hiểu khi H'Hen Niê mang "lưới đánh cá' đi sự kiện

Fan khó hiểu khi H'Hen Niê mang "lưới đánh cá' đi sự kiện

Hoa hậu H'Hen Niê diện một bộ áo dài đi kèm phụ kiện lạ mắt tại sự kiện.

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