Bắt cận biểu cảm của Minh Hằng, Lệ Quyên khi xem Hồ Ngọc Hà biểu diễn sau nhiều năm "nghỉ chơi"

Trong đêm chung kết, điều khiến khán giả quan tâm không chỉ là dàn chí sinh mà còn là sự xuất hiện của bộ ba: Hồ Ngọc Hà , Lệ Quyên và Minh Hằng . Bởi cả 3 được cho là có hiềm khích trong quá khứ. Sau nhiều năm, Lệ Quyên hay Minh Hằng đều không còn nhắc đến Hồ Ngọc Hà. Mối quan hệ giữa họ với “nữ hoàng giải trí” liệu đã trở lại bình thường hay vẫn còn căng thẳng? Chính vì thế, không hề khó hiểu khi mọi cử chỉ hành động, biểu cảm của cả ba nhanh chóng lọt vào ánh nhìn quan sát của truyền thông.

Tối 12/8, đêm chung kết của Miss World Vietnam 2022 đã chính thức diễn ra với sự đăng quang của người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Trong một khoảnh khắc, cư dân mạng thấy rằng thay vì ngó lơ giọng ca “Cự tuyệt”, Minh Hằng và Lệ Quyên theo dõi rất chăm chú, thỉnh thoảng còn tươi cười cho thấy hứng thú với màn trình diễn của Hà Hồ. Thậm chí Lệ Quyên còn lắc lư theo điệu nhạc. Điều này khiến cộng đồng mạng không thể không bàn tán.

Trong khi, Hồ Ngọc Hà tham gia với cương vị nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu thì Lệ Quyên và Minh Hằng được mời tham dự với tư cách khách mời. Cả hai còn ngồi ngay cạnh nhau, vui vẻ trò chuyện và đánh giá các thí sinh. Nhiều hình ảnh, clip được lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại biểu cảm, thái độ của Minh Hằng, Lệ Quyên khi Hà Hồ thể hiện ca khúc của mình.

Thế nhưng, cũng có một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Minh Hằng, Lệ Quyên ngồi phía dưới nhìn Hà Hồ biểu diễn không chút cảm xúc, thậm chí có thể nói là "đóng băng" bất chấp bạn đồng nghiệp đang biểu diễn rất sung.

Trước sự hội ngộ của cả ba, khán giả đã để lại không ít lời nhận xét, một số lại còn tranh thủ bình luận “cà khịa” cả ba sao nữ.

Cộng đồng mạng bàn tán khá nhiều về mối quan hệ của cả ba.

Trước đó, mối quan hệ giữa Hà Hồ cùng 2 mỹ nhân còn lại đều cực kỳ thân thiết, nhưng sau một vài lùm xùm trên mạng xã hội, cả ba được đồn đoán là "cạch mặt" nhau. Minh Hằng từng công khai tố đàn chị chèn ép, buộc mình bị loại khỏi vị trí HLV của The Face.

“Tôi buồn và khóc nhiều khi nghe người của ban tổ chức kể lại chị Hà nói: 'Ai cũng được, trừ Minh Hằng' khi bàn về việc chọn HLV. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định rút lui”, Minh Hằng từng vừa khóc vừa tiết lộ. Liên tiếp sau đó là những màn đá xéo giữa Minh Hằng và Hà Hồ, khiến showbiz không một ngày yên ổn.

Hà Hồ, Minh Hằng từng rất thân thiết.

Còn Lệ Quyên và Hà Hồ tuy chia sẻ vẫn xem nhau là tình cảm đồng nghiệp bình thường, nhưng chính giọng ca Giấc Mơ Có Thật cũng từng khẳng định: “Chúng tôi là những người bên ngoài đàn bà nhưng bên trong 99% là đàn ông, tôi và Hà giống nhau cực kì. Vì vậy, đôi khi sự giống nhau đó lại trở thành lực đẩy vì người ta nói trái dấu mới hút nhau”.

Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà thuở còn vui vẻ cùng nhau.

Có thể thấy, mặc dù chuyện xích mích trong giới showbiz là chuyện không hề hiếm gặp nhưng quan trọng họ vẫn giữ thái độ văn minh trong cách nhìn nhận, hành xử như những người đồng nghiệp.