Bị chê thiếu kiến thức, Lê Bống quyết hơn thua với cư dân mạng mời cả Siêu trí tuệ Việt Nam và chuyên gia để chứng minh: "than tạo ra kim cương"

Hậu trường 12/08/2022 10:40

Không chịu thua trước áp lực dư luận, Lê Bống quyết tâm chứng minh than chì có thể mài ra được kim cương bằng phân tích của các siêu trí tuệ.

Sau khi dừng chân ở Top 10 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, mới đây Lê Bống đã lại tiếp tục "gây bão" bởi phát ngôn mang đậm tính triết lý nhưng lại để lộ lỗ hổng kiến thức Hóa học khiến nhiều người ngán ngẩm: "Như mọi người đã biết, viên than ban đầu màu đen đúng không. Nhưng trải qua rất nhiều mài dũa, rất nhiều áp lực thì mới có thể trở thành viên kim cương sáng giá”.

Bị chê thiếu kiến thức, Lê Bống quyết hơn thua với cư dân mạng mời cả Siêu trí tuệ Việt Nam và chuyên gia để chứng minh: 'than tạo ra kim cương' - Ảnh 1
Xuất thân là một TikToker, gần đây người đẹp lấn sân sang các lĩnh vực thời trang, hoa hậu gây không ít tranh cãi. Dù chỉ dừng chân ở Top 10 cuộc thi nhưng cái tên Lê Bống vẫn nhận về nhiều chú ý.

Những tưởng sẽ được khen khi truyền cảm hứng nhưng dân mạng đã soi ra lỗi sai kiến thức hóa học cơ bản trong phát ngôn này. Nhiều người vào mỉa mai tưởng rằng cô nàng ví von siêu cao sẽ đưa ra được những triết lý sâu sắc, ai ngờ lại dính lỗi. Trước làn sóng bị chê “dốt” Hoá, hot TikToker đã làm clip đáp trả. Người đẹp đã mời hẳn thí sinh Siêu trí tuệ Việt Nam và chuyên gia để kiểm chứng câu nói của mình.

Bị chê thiếu kiến thức, Lê Bống quyết hơn thua với cư dân mạng mời cả Siêu trí tuệ Việt Nam và chuyên gia để chứng minh: 'than tạo ra kim cương' - Ảnh 2
Nữ TikToker lên video chứng minh kiến thức của bản thân không hoàn toàn sai. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok @lebong95)

Trong clip của cô có sự xuất hiện của Hà Việt Hoàng - thành viên biệt đội Siêu Trí Tuệ, Nguyễn Trọng Đăng Dương - thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia và Master Phùng Phương - Chủ tịch Phong thủy Phùng Gia. 

Bị chê thiếu kiến thức, Lê Bống quyết hơn thua với cư dân mạng mời cả Siêu trí tuệ Việt Nam và chuyên gia để chứng minh: 'than tạo ra kim cương' - Ảnh 3
Lê Bống gặp mặt Siêu trí tuệ Việt Nam - Hà Việt Hoàng để giải đáp thắc mắc. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok @lebong95)

 

Bị chê thiếu kiến thức, Lê Bống quyết hơn thua với cư dân mạng mời cả Siêu trí tuệ Việt Nam và chuyên gia để chứng minh: 'than tạo ra kim cương' - Ảnh 4
Nữ TikToker tiếp tục gặp mặt thí sinh Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok @lebong95)

 

Bị chê thiếu kiến thức, Lê Bống quyết hơn thua với cư dân mạng mời cả Siêu trí tuệ Việt Nam và chuyên gia để chứng minh: 'than tạo ra kim cương' - Ảnh 5

Chuyên gia cho rằng câu nói của Lê Bống chỉ thích hợp truyền động lực. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok @lebong95)

Theo chia sẻ của Hà Việt Hoàng - thí sinh Siêu trí tuệ Việt Nam, than hoàn toàn có thể tạo ra kim cương nhưng điều kiện là phải chịu những áp lực khắc nghiệt về nhiệt độ cũng như áp suất. Không chỉ Hà Việt Hoàng mà cô còn mới cả thí sinh Đường lên đỉnh Olympia là Nguyễn Trọng Đăng Khôi, anh cũng cho rằng kiến thức của Lê Bống không hoàn toàn sai. Anh cho biết: “Than và kim cương đều là một dạng của cacbon, sử dụng nhiệt độ cao, áp suất lớn chúng ta có thể biến than chì thành kim cương nhân tạo”.

Cả 3 nhân vật trong clip đều khẳng định theo lý thuyết, than và kim cương có thể chuyển hóa qua nhau nhưng phải trong điều kiện khắc nghiệt riêng về nhiệt độ, áp suất - áp lực. Master Phùng Phương giải thích thêm: “Nếu câu nói của Bống để truyền động lực thì là đúng còn theo khoa học thì chưa được đúng lắm”.

Mặc dù mời hẳn chuyên gia vào cuộc nhưng Lê Bống vướng phải hàng loạt chỉ trích. Được biết, than và kim cương đều có hình thù cacbon nhưng lại khác nhau hoàn toàn về cấu trúc khi than dễ vỡ còn kim cương lại cứng rắn. Khi đặt trong điều kiện nhiệt độ và áp suất nhất định, câu nói của Lê Bống không hoàn toàn sai song cách sắp xếp từ của cô lại khiến khán giả cho rằng nữ TikToker thiếu kiến thức Hóa học căn bản.

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