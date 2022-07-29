Netizen chỉ một biểu cảm "chê" khi Trần Thanh Tâm, Lê Bống lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu

Hậu trường 29/07/2022 09:48

Không ít những ý kiến trái chiều đã "nổ" ra khi "hotgirl trứng rán" Trần Thanh Tâm và Lê Bống được gọi tên vào Chung kết Hoa hậu Thể Thao - Miss Fitness Việt Nam 2022.

Trong tập cuối ghi hình thử thách vòng loại của cuộc thi Hoa hậu Thể Thao - Miss Fitness Việt Nam 2022, Lê BốngTrần Thanh Tâm đã được gọi tên vào Top 30 chung cuộc. Việc hai hot Tiktoker đã tiến sâu trong cuộc thi khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. 

Theo đó, với sự thể hiện được Kỳ Duyên đánh giá tốt, Trần Thanh Tâm đã được chính mentor của mình trao cơ hội tiến thẳng đến vòng chung kết của Miss Fitness Việt Nam 2022. Tương tự, Á hậu Thúy Vân cho rằng cô đã tiếp xúc và đánh giá Lê Bống xuyên suốt cả cuộc và thấy cô phù hợp để tiến sâu vào trong cuộc thi. 

Netizen chỉ một biểu cảm 'chê' khi Trần Thanh Tâm, Lê Bống lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu - Ảnh 1
Lê Bống

 

Netizen chỉ một biểu cảm 'chê' khi Trần Thanh Tâm, Lê Bống lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu - Ảnh 2
Trần Thanh Tâm

Kể từ khi tham gia Miss Fitness - Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, cả hai Tiktokerđã là cái tên gây tranh cãi trên các diễn đàn, cộng đồng mạng cho rằng họ không phù hợp để trở thành một beauty queen. Xuất thân từ một hot girl trên nền tảng tiktok, Lê Bống bị "chê" khá nhiều khi đi catwalk hay thậm chí là sự cố quay clip trên máy bay. Còn với "hotgirl trứng rán", cô đã gây ra nhiều tranh cãi bởi hình thể và chiều cao không phù hợp để thi một cuộc thi sắc đẹp.

 Netizen chỉ một biểu cảm 'chê' khi Trần Thanh Tâm, Lê Bống lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu - Ảnh 3

Netizen chỉ một biểu cảm 'chê' khi Trần Thanh Tâm, Lê Bống lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu - Ảnh 4

 

Thế nhưng, bên cạnh những ý kiến không đồng tình trước kết quả này thì một bộ phận khán giả cho rằng đã cảm thấy thiện cảm hơn với hai cô nàng sau khi xem chương trình vì những nỗ lực và cố gắng của họ.

Bình luận của netizen:

- "Hai bà này nổi nên được vào chứ làm gì có kỹ năng gì".

- "Tôi thấy Lê Bống có ngoại hình xinh, còn Trần Thanh Tâm thì hên xui".

- "Qua chương trình này thấy Bống oke phết đấy chứ, dù biết là để câu truyền thông nhưng Bống cũng hòa đồng và xõa hết mình nè".

- "Lúc Kỳ Duyên chuẩn bị chọn là biết ngay sẽ chọn trứng rán rồi".

Được biết, đêm chung kết của Miss Fitness Việt Nam 2022 sẽ được diễn ra vào ngày 31/7 tới tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ sự có mặt của nhiều nghệ sĩ Việt nổi tiếng như Đông Nhi, Only C, Erik,...

Từ khóa:   Lê Bống Trần Thanh Tâm Miss Fitness Hoa hậu Thể thao

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