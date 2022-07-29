Hoàng Oanh lần đầu chia sẻ thẳng thắn lý do ly hôn chồng Tây: "đừng cố gắng diễn với nhau để con cảm thấy bối rối"

Hậu trường 29/07/2022 09:10

Những chia sẻ của Hoàng Oanh khiến khán giả vô cùng xúc động và khâm phục.

Mới đây, khi tham gia một chương trình, bên cạnh câu chuyện về công việc người mẫu, diễn viên rồi trở thành MC của mình, Á hậu Hoàng Oanh cũng không ngại nhắc cuộc hôn nhân vừa tan vỡ của mình. Có thể thấy, sau hơn 3 tháng ly hôn, người đẹp dường như cởi mở hơn và thoải mái hơn khi nói về việc ly hôn chồng, không còn kín kẽ như lúc trước. 

Hoàng Oanh lần đầu chia sẻ thẳng thắn lý do ly hôn chồng Tây: 'đừng cố gắng diễn với nhau để con cảm thấy bối rối' - Ảnh 1
Hoàng Oanh và chồng cũ Jack Cole.

Cụ thể, nữ diễn viên Những Tháng Năm Rực Rỡ cho biết: "Biết đâu ở lại sẽ đắng hơn".

"Có rất nhiều bà mẹ đơn thân giống tôi, họ trải qua nhiều khó khăn và dằn vặt nhất là trong tâm lý. Bất cứ bà mẹ nào có con rồi cũng sẽ đặt con lên hàng đầu. Ai cũng muốn giữ gia đình trọn vẹn cho con mình. Tôi nghĩ rằng có thể chỉ có một người hạnh phúc còn hơn hai người ở bên nhau mà lại không hạnh phúc".

Hoàng Oanh lần đầu chia sẻ thẳng thắn lý do ly hôn chồng Tây: 'đừng cố gắng diễn với nhau để con cảm thấy bối rối' - Ảnh 2

Hoàng Oanh cũng cho biết, ở thời điểm hiện tại, cô chỉ mong muốn trở thành một người mẹ đơn thân khỏe mạnh và hạnh phúc để có thể nuôi dạy con lớn khôn và trưởng thành. 

"Việc cho con thấy một hình ảnh hạnh phúc, đúng đắn về tình yêu rất quan trọng. Để con biết tình yêu trong gia đình như thế nào. Mình không nên ở trong một gia đình không hạnh phúc mà cố gắng diễn với nhau để con cảm thấy bối rối, không biết đó có phải là hình mẫu hạnh phúc mà mình theo đuổi hay không", người đẹp nhấn mạnh.

Hoàng Oanh lần đầu chia sẻ thẳng thắn lý do ly hôn chồng Tây: 'đừng cố gắng diễn với nhau để con cảm thấy bối rối' - Ảnh 3

Năm 2019, Hoàng Oanh làm công chúng không khỏi ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình yêu đẹp và một đám cưới như mơ với chồng ông xã người Mỹ Jack Cole. Sau đám cưới, Hoàng Oanh thông báo mang thai và hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu đặt tên là Max. Thế nhưng, vào thời điểm tháng 4 năm nay, khi cô công bố đường ai nấy đi với chồng Tây khiến công chúng ít nhiều không khỏi tiếc nuối. 

Hiện tại, sau khi ly hôn Hoàng Oanh đang tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp và cậu con trai của mình. Cô nàng thường xuyên đưa quý tử đi chơi và tham gia các sự kiện vbiz.

Hoàng Oanh lần đầu chia sẻ thẳng thắn lý do ly hôn chồng Tây: 'đừng cố gắng diễn với nhau để con cảm thấy bối rối' - Ảnh 4

Bên cạnh đó, cô cũng dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn. Người hâm mộ vẫn thấy một Á hậu tràn đầy sức sống, mạnh mẽ và nhiệt huyết với công việc. Hoàng Oanh còn được khán giả nhận xét là nhan sắc sau ly hôn ngày càng thăng hạng. 

Hoàng Oanh lần đầu chia sẻ thẳng thắn lý do ly hôn chồng Tây: 'đừng cố gắng diễn với nhau để con cảm thấy bối rối' - Ảnh 5

Hải Triều "lúc đi hết mình, lúc về hết hồn" khi dự tiệc cảm ơn của Khánh Vân

Hải Triều "lúc đi hết mình, lúc về hết hồn" khi dự tiệc cảm ơn của Khánh Vân

Nhìn hình ảnh lầy lội của Hải Triều tại tiệc cảm ơn của Hoa hậu Khánh Vân, netizen cũng đoán ra nam nghệ sĩ đã có một đêm quẫy "banh nóc" đến cỡ nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Oanh Á hậu Hoàng Oanh Hoàng Oanh ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 35 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An