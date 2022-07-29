Hoàng Oanh lần đầu chia sẻ thẳng thắn lý do ly hôn chồng Tây: "đừng cố gắng diễn với nhau để con cảm thấy bối rối"

Cụ thể, nữ diễn viên Những Tháng Năm Rực Rỡ cho biết: "Biết đâu ở lại sẽ đắng hơn".

Mới đây, khi tham gia một chương trình, bên cạnh câu chuyện về công việc người mẫu, diễn viên rồi trở thành MC của mình, Á hậu Hoàng Oanh cũng không ngại nhắc cuộc hôn nhân vừa tan vỡ của mình. Có thể thấy, sau hơn 3 tháng ly hôn, người đẹp dường như cởi mở hơn và thoải mái hơn khi nói về việc ly hôn chồng, không còn kín kẽ như lúc trước.

"Có rất nhiều bà mẹ đơn thân giống tôi, họ trải qua nhiều khó khăn và dằn vặt nhất là trong tâm lý. Bất cứ bà mẹ nào có con rồi cũng sẽ đặt con lên hàng đầu. Ai cũng muốn giữ gia đình trọn vẹn cho con mình. Tôi nghĩ rằng có thể chỉ có một người hạnh phúc còn hơn hai người ở bên nhau mà lại không hạnh phúc".

Hoàng Oanh cũng cho biết, ở thời điểm hiện tại, cô chỉ mong muốn trở thành một người mẹ đơn thân khỏe mạnh và hạnh phúc để có thể nuôi dạy con lớn khôn và trưởng thành.

"Việc cho con thấy một hình ảnh hạnh phúc, đúng đắn về tình yêu rất quan trọng. Để con biết tình yêu trong gia đình như thế nào. Mình không nên ở trong một gia đình không hạnh phúc mà cố gắng diễn với nhau để con cảm thấy bối rối, không biết đó có phải là hình mẫu hạnh phúc mà mình theo đuổi hay không", người đẹp nhấn mạnh.

Năm 2019, Hoàng Oanh làm công chúng không khỏi ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình yêu đẹp và một đám cưới như mơ với chồng ông xã người Mỹ Jack Cole. Sau đám cưới, Hoàng Oanh thông báo mang thai và hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu đặt tên là Max. Thế nhưng, vào thời điểm tháng 4 năm nay, khi cô công bố đường ai nấy đi với chồng Tây khiến công chúng ít nhiều không khỏi tiếc nuối.

Hiện tại, sau khi ly hôn Hoàng Oanh đang tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp và cậu con trai của mình. Cô nàng thường xuyên đưa quý tử đi chơi và tham gia các sự kiện vbiz.

Bên cạnh đó, cô cũng dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn. Người hâm mộ vẫn thấy một Á hậu tràn đầy sức sống, mạnh mẽ và nhiệt huyết với công việc. Hoàng Oanh còn được khán giả nhận xét là nhan sắc sau ly hôn ngày càng thăng hạng.