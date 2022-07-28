Mới đây, cộng đồng mạng liên tục bàn tán về clip ca sĩ Chi Dân nắm tay tình cảm với một cô gái giấu mặt. Dựa vào vóc dáng và kiểu tóc, nhiều người cho rằng cô gái đó chính là nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc . Điều này làm rộ lên tin đồn cặp đôi đã "yêu lại từ đầu" sau thời gian vướng nghi vấn chia tay.

Cho đến tối 27/7, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng phát hiện ST Sơn Thạch - người cũng thường xuyên được "đẩy thuyền" với Lan Ngọc cũng có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân.

Thế nhưng, ngay sau đó Lan Ngọc đã lên tiếng khẳng định trạng thái độc thân: "Dạ yên tâm, giờ em vẫn ngồi đây 1 mình, độc thân. Khi nào em có người yêu, em cưới là em cho mọi người hay mà. Ráng chờ em nha".

Cụ thể, cựu thành viên nhóm nhạc 365 đình đám một thời chia sẻ hình ảnh "vai kề vai" bên Lan Ngọc kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Cười vậy hoài, tích cực vậy hoài nha".

Bức ảnh được ST Sơn Thạch đăng tải khiến netizen thêm một lần nữa nháo nhào.

Bên dưới bình luận, nhiều fan cho rằng đây chính là động thái ngầm khẳng định chủ quyền của nam ca sĩ.

- "Chắc là anh ST đang ngầm khẳng định với chị Ngọc quá!".

- "Kiểu này chắc ẩn ý rằng Lan Ngọc là của ST Sơn Thạch rồi đây".

- "Sớm công khai luôn đi anh chị ơi".

- "Ôi diễn biến gì bất ngờ vậy, rồi ST Sơn Thạch hay Chi Dân mới là người yêu của Lan Ngọc đây".

Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2018, cặp đôi liên tục bị bắt gặp nắm tay, có những cử chỉ trên mức bạn bè khi đi mua sắm, đi du lịch cùng nhau.

Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân.

Chi Dân cũng từng khiến người hâm mộ không khỏi tò mò khi liên tục ẩn ý Lan Ngọc là cô gái xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải liêu xiêu, trong đó có anh. Đồng thời, anh khẳng định sẽ khi nào chuyện tình cảm chắc chắn sẽ công khai.