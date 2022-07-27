Showbiz Việt có những cú "lộn mèo" chấn động: Ngọc Châu quên luôn hình tượng Hoa hậu, Minh Hằng “xấu hổ muốn đội quần”

Hậu trường 27/07/2022 16:36

Mỹ nhân Việt có những màn "lộn mèo" mà khi nhắc lại netizen vẫn không thể nào quên.

Hoa hậu Ngọc Châu

Tại buổi chào đón Kim Duyên về Việt Nam sau khi lập thành tích Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia, Ngọc Châu cũng có mặt để chào đón nàng Á hậu quốc tế về nước. Tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng nàng hậu lại chiếm spotlight không ít.

Showbiz Việt có những cú 'lộn mèo' chấn động: Ngọc Châu quên luôn hình tượng Hoa hậu, Minh Hằng “xấu hổ muốn đội quần” - Ảnh 1

Không chỉ xuất hiện cùng outfit màu đỏ nổi bật, người đẹp gốc Tây Ninh đã khiến fan người hoảng hốt, người phải "cười bò" khi chứng kiến khoảnh khắc nàng hậu lộn mèo tại sân bay. Hình ảnh cô ngó nghiêng để tìm một chỗ vắng vẻ thực hiện lời hứa khiến mọi người cười ngất. Trước hàng chục chiếc điện thoại đang hướng về phía mình để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt đó, Ngọc Châu còn hài hước dặn dò: "Chỉ tụi mình biết với nhau thôi nha".

Showbiz Việt có những cú 'lộn mèo' chấn động: Ngọc Châu quên luôn hình tượng Hoa hậu, Minh Hằng “xấu hổ muốn đội quần” - Ảnh 2

Được biết, đây là lời hứa của Ngọc Châu trước đó rằng cô sẽ lộn mèo ăn mừng nếu Kim Duyên vào Top 3 chung cuộc tại Miss Supranational 2022. Không quên lời hứa, Ngọc Châu đã thực hiện màn nhào lộn vụng về nhưng đầy hài hước. Điều khó khăn là cô phải nhào lộn trên giày cao gót và bộ vest bó sát. Độ "chịu chơi" của người đẹp gốc Tây Ninh thật sự không thể nào lường trước được. 

Minh Hằng

Tại Tuần lễ thời trang Việt Nam 2019, khi đảm nhận vai trò vedette trong một show diễn thời trang, Minh Hằng đã để lại ấn tượng với màn đu người trên không và tiếp đó là cú nhào lộn trên sàn catwalk. Tuy nhiên, cô đã không thể thực hiện được trọn vẹn màn lộn nhào mà còn bị gặp sự cố “lộ hàng”.

Showbiz Việt có những cú 'lộn mèo' chấn động: Ngọc Châu quên luôn hình tượng Hoa hậu, Minh Hằng “xấu hổ muốn đội quần” - Ảnh 3

Sau khi thực hiện cú nhào lộn bị ví như màn "vồ ếch" này, Minh Hằng phải chao đảo mất mấy giây mới lấy lại được cân bằng trên sàn diễn. Cô cũng nheo mắt và nhún vai để giấu đi sự bối rối và ngượng ngùng trước khán giả. Ngay sau đó, đoạn clip ghi lại tình huống "lộn cầu vồng hỏng" của Minh Hằng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. 

Showbiz Việt có những cú 'lộn mèo' chấn động: Ngọc Châu quên luôn hình tượng Hoa hậu, Minh Hằng “xấu hổ muốn đội quần” - Ảnh 4

Trước những sự bàn tán này, Minh hằng đã chia sẻ hóm hình: "Tưởng không còn răng ăn cháo". Bên cạnh đó, cô cũng lý giải màn "vồ ếch" đó vì sàn quá trơn. Nhưng do đã luyện tập quá nhiều nên Minh Hằng vẫn quyết tâm thực hiện màn trình diễn này. Chính vì vậy mà đã trở thành sự cố mà khiến cho Minh Hằng tự nhận rằng “xấu hổ muốn đội quần”.

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Từ khóa:   Ngọc Châu Minh Hằng 24h sao Việt

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