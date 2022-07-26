Hội ngộ con trai sau hơn 2 năm rưỡi xa cách, Hoài Linh gây chú ý vì ngoại hình khác lạ

Hậu trường 26/07/2022 10:46

Diện mạo của nam danh hài ngày càng xuống sắc với thân hình gầy guộc, già đi trông thấy.

Mới đây, trên facebook cá nhân của con trai nam danh hài Hoài Linh là anh Võ Lê Thành Vinh đã đăng ảnh hội ngộ bố ruột sau hơn 2 năm rưỡi xa cách. Anh hạnh phúc chia sẻ: "2 năm 6 tháng rồi mới về thăm bố. Chỉ chúc bố sao có thật nhiều sức khỏe".

Hội ngộ con trai sau hơn 2 năm rưỡi xa cách, Hoài Linh gây chú ý vì ngoại hình khác lạ - Ảnh 1
Hình ảnh được con trai Hoài Linh chia sẻ khi hội ngộ cùng bố.

Đáng chú ý, trong ảnh diện mạo Hoài Linh khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng với mái tóc bạc, để dài, trông già hơn trước khá nhiều. Nhiều người cũng thể hiện sự quan tâm và lo lắng dành cho nam danh hài trước vẻ ngoài sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt, gầy đi trông thấy. 

Thời gian trước, do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài cùng sự bất tiện của khoảng cách địa lý nên trong thời gian dài, con trai của Hoài Linh không thể ở bên chăm sóc bố. Cũng trong lúc Hoài Linh liên quan đến ồn ào từ việc từ thiện miền Trung, con trai cũng nhiều lần đứng ra bênh vực khi đấng sinh thành liên tục nhận nhiều sự chỉ trích gay gắt từ dư luận.

Hội ngộ con trai sau hơn 2 năm rưỡi xa cách, Hoài Linh gây chú ý vì ngoại hình khác lạ - Ảnh 2
Hoài Linh từng lên tiếng giải thích về ồn ào từ thiện nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Về việc Hoài Linh vướng vào ồn ào ‘ngâm’ 14 tỉ tiền từ thiện miền Trung, sau quá trình điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội đã chứng minh được sự trong sạch của nam nghệ sĩ. Sau đó, nam nghệ sĩ đã dần hoạt động trở lại khi đi diễn với các đàn em ở tỉnh. Bên cạnh đó, nam danh hài cũng trở lại với sân khấu cải lương tuồng cổ và rất được đón nhận.

Hội ngộ con trai sau hơn 2 năm rưỡi xa cách, Hoài Linh gây chú ý vì ngoại hình khác lạ - Ảnh 3
Hoài Linh đang dần trở lại hoạt động nghệ thuật.
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