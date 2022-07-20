"Vén màn" mối quan hệ hiện tại giữa Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng

Những chia sẻ thẳng thắn và không ngần ngại nhắc thẳng đến chồng cũ Phi Hùng của Lâm Khánh Chi thu hút sự chú ý.

Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từng là là cặp đôi đẹp trong làng giải trí. Mặc dù cả hai gặp không ít điều tiếng từ dư luận nhưng vẫn luôn đồng hành cùng nhau, vượt qua những lời bàn tán và có trái ngọt tình yêu là cậu quý tử kháu khỉnh. Gia đình ca sĩ Lâm Khánh Chi. Tuy nhiên, thời gian qua, tố ấm của Lâm Khánh Chi và chồng cũ Trần Phi Hùng nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, hồi tháng 12/2021, trên trang cá nhân, Trần Phi Hùng – chồng ca sĩ Lâm Khánh Chi – tuyên bố chính thức chia tay mỹ nhân chuyển giới sau 4 năm mặn nồng. Được biết cả hai tranh cãi khi nghi ngờ đối phương có người thứ 3 xen vào.

Sau đó Lâm Khánh Chi đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên và cho biết mọi người đang có hiểu nhầm giữa mối quan hệ giữa cô và nam trợ lý, cả hai chỉ là bạn bè thân thiết và giúp đỡ nhau trong công việc chứ không hề có mối quan hệ tình cảm nào. Lâm Khánh Chi và nam trợ lý. Hiện tại, Lâm Khánh Chi đã chuyển sang nhà mới và bắt đầu một cuộc sống mới với con trai của mình. Mới đây nhất, cô đã có những chia sẻ về cuộc đời cũng như ‘góc khuất’ trong chuyện tình cảm hậu ly hôn chồng cũ Phi Hùng.

“Từ khi chia tay anh Hùng đến nay là 6 tháng, mọi người ở ngoài nhìn vào thì có thể thấy tôi vượt qua rất dễ nhưng thật ra không dễ một chút nào. Khi tôi xuất hiện tại các chương trình sự kiện thì đó là thời điểm tâm lý tôi ổn định rồi, phải 4 – 5 tháng sau biến cố tôi mới xuất hiện, còn 3 tháng đầu tôi không đi đâu cả, nằm ở trong nhà suốt. Sau 3 tháng đó tôi bắt đầu mới bình tĩnh lại, lấy lại phong độ rồi mới xuất hiện trước công chúng. Đến ngày hôm nay là 6 tháng thì mọi chuyện dường như đã ổn định 80%”, Lâm Khánh Chi cho hay. Hiện Lâm Khánh Chi đã dần ổn định tinh thần và lấy lại phong độ của mình. Sau chia tay, nữ ca sĩ cho biết chuyện tình cảm với Phi Hùng dài 5-6 năm, nói quên thì chắc chắn không thể quên ngay được. Dù về sau cô có hạnh phúc bên người mới thì vẫn sẽ có những kỷ niệm không bao giờ phai. Lâm Khánh Chi và Phi Hùng cưới hỏi đàng hoàng, không thể nói chỉ là tình yêu thông thường nên bản thân cô cảm thấy có một mốc quan trọng trong cuộc sống hôn nhân với Phi Hùng. Phi Hùng đã nhanh chóng có bạn gái mới sau ly hôn. Cho đến hiện tại Lâm Khánh Chi và chồng cũ đã tháo gỡ được những khúc mắc và mối quan hệ sau ly hôn cả hai vẫn tốt đẹp. Mới đây, nữ ca sĩ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc, chồng cũ đã gửi hoa tới chúc mừng. Cặp đôi chọn cách chia tay trong văn minh, cùng nhau hỗ trợ nuôi dạy con trai.

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