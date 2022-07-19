Động thái mới nhất của Cẩm Ly khi bị người yêu Thiện Nhân chê đi hát sinh nhật mình là show nhỏ lẻ

Nhiều khán giả tỏ ra vô cùng bức xúc trước thái độ xem thường này của người yêu đồng giới của Thiện Nhân.

Những ngày gần đây, Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 - Thiện Nhân gây chú ý trên các trang mạng xã hội về ồn ào mâu thuẫn gia đình và yêu đương đồng giới. Thiện Nhân từng là thí sinh trong đội của Cẩm Ly và được chính nữ ca sĩ dìu dắt vào nghề sau khi cuộc thi kết thúc. Ca sĩ Cẩm Ly và Thiện Nhân trong cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2014. Trong buổi trao đổi với truyền thông mới đây, người thân của Thiện Nhân đã lên tiếng tiết lộ thái độ không đúng mực của người yêu nữ ca sĩ dành cho Minh Vy – Cẩm Ly. Cụ thể, anh trai Thiện Nhân cho biết: "Gia đình tôi rất biết ơn, tôn trọng cô Cẩm Ly và chú Minh Vy. Nhưng N.T lại có những lời lẽ không hay, nói tại sao lại cho Nhân đi hát những show nhỏ lẻ. Trong khi đó, chương trình mà Nhân đi hát lại là sinh nhật của cô Cẩm Ly. Điều này động chạm rất nhiều đến lòng tự ái và sự tôn trọng của gia đình tôi với cô Cẩm Ly, chú Minh Vy".

Theo chia sẻ của gia đình thì N.T chê sinh nhật Cẩm Ly là chương trình nhỏ lẻ nhưng nữ ca sĩ Thiện Nhân lại đi hát. Trước thông tin này đã khiến cộng đồng mạng rất bức xúc. Tuy nhiên, đến hiện tại cả hai vẫn chưa lên tiếng giải thích về những thông tin gia đình cung cấp cho truyền thông. Về phía nữ ca sĩ Cẩm Ly, mới đây nhất, trên trang cá nhân, cô vừa đăng tải một bài viết khiến cư dân mạng vô cùng tò mò. Trái lại với dự đoán của netizen, thay vì lên tiếng về ồn ào giữa Thiện Nhân và Ngân Trác, Cẩm Ly lại tỏ ra không để tâm. Bà xã Minh Vy vẫn vui vẻ đăng bài kỷ niệm 18 năm ngày cưới, thể hiện tình cảm với ông xã. Bài đăng của Cẩm Ly trên trang cá nhân. Với những ai theo dõi Cẩm Ly bấy lâu nay hẳn không còn lạ lẫm gì với thái độ này của cô. “Chị Tư” vốn là người khá kín tiếng, hành xử nhẹ nhàng. Suốt hàng chục năm hoạt động trong làng giải trí, nữ ca sĩ chưa bao giờ xảy ra to tiếng, cự cãi.

Gia đình Thiện Nhân cho biết, sau sinh nhật của Cẩm Ly vào ngày 30/3, nữ ca sĩ đã gọi điện cho Minh Vy để xin không nhận show, tạm ngưng ca hát. Bên cạnh đó, phía Cẩm Ly và Minh Vy cũng biết về việc học trò hẹn hò đồng giới. Gia đình Thiện Nhân rất ngại khi nhắc đến Cẩm Ly - Minh Vy trong ồn ào này. Vợ chồng Minh Vy và Cẩm Ly là những người gắn bó, dẫn dắt Thiện Nhân từ khi vào nghề. Trao đổi với Vietnamnet, vợ chồng Cẩm Ly, Minh Vy từ chối bình luận và chỉ nói ngắn gọn về ồn ào của Thiện Nhân: “Chúng tôi dù là thầy, đỡ đầu cho bé nhưng không tiện chia sẻ”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-moi-nhat-cua-cam-ly-khi-bi-nguoi-yeu-thien-nhan-che-di-hat-sinh-nhat-minh-la-show-nho-le-484307.html