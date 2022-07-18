"Mợ chảnh" Lý Nhã Kỳ đón sinh nhật cùng hội bạn thân mỹ nam, không quên nhắn nhủ "mãi bên nhau hén"

Sao Việt 18/07/2022 15:28

Netizen cũng bất ngờ nhận ra nam rapper HIEUTHUHAI cũng có mặt trong dàn mỹ nam này.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ đã đăng tải hình ảnh được các đồng nghiệp chúc mừng sinh nhật thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đáng chú ý, trong dàn mỹ nam xuất hiện bên cạnh Lý Nhã Kỳ có một nhân vật rất quen thuộc với các bạn trẻ hiện nay, đó là nam rapper HIEUTHUHAI.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ: "Cám ơn các anh 3,4,5,6,7,8,…… nhiều nha. Nhận được chiếc bánh và bữa ăn "dư thừa" tăng cân của các chú trước ngày sinh nhật thật cảm động. Không ngờ các chú cũng ngọt ngào ghê ta. Mãi bên nhau hén". 

'Mợ chảnh' Lý Nhã Kỳ đón sinh nhật cùng hội bạn thân mỹ nam, không quên nhắn nhủ 'mãi bên nhau hén' - Ảnh 1
Bài đăng của Lý Nhã Kỳ trên trang cá nhân,

Trong ảnh, Lý Nhã Kỳ xuất hiện với diện mạo tươi trẻ với mái tóc 2 bím. Nữ diễn viên được các đồng nghiệp chu đáo chuẩn bị cho chiếc bánh kem ngọt ngào, kèm lời nhắn nhủ: "Mãi yêu héng. Bài đặc sinh nhật, Happy Nhàn's Day". 

'Mợ chảnh' Lý Nhã Kỳ đón sinh nhật cùng hội bạn thân mỹ nam, không quên nhắn nhủ 'mãi bên nhau hén' - Ảnh 2
Lý Nhã Kỳ được các đồng nghiệp ưu ái gọi bằng chị đẹp "Nhàn". 

Mặc dù cặp chị em Lý Nhã Kỳ và HIEUTHUHAI ít xuất hiện cùng nhau nhưng được biết cả hai cũng có mối quan hệ thân thiết. Anh chàng từng gây bất ngờ khi hướng dẫn Lý Nhã Kỳ thành rapper. Cả hai cùng tập hát theo câu hát "Thích thì cua không thích thì cua" trong bài CUA của HIEUTHUHAU. Ngoài ra, trong một bài đăng trên mạng xã hội của chàng raper điển trai này, Lý Nhã Kỳ cũng từng bình luận tương tác “Thính quá nè” cùng gif hài hước.

'Mợ chảnh' Lý Nhã Kỳ đón sinh nhật cùng hội bạn thân mỹ nam, không quên nhắn nhủ 'mãi bên nhau hén' - Ảnh 3
Lý Nhã Kỳ đã có buổi sinh nhật đáng nhớ cùng hội mỹ nam.

Bên dưới bài đăng, các fan cũng không quên gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên trong ngày sinh nhật của mình. 

'Mợ chảnh' Lý Nhã Kỳ đón sinh nhật cùng hội bạn thân mỹ nam, không quên nhắn nhủ 'mãi bên nhau hén' - Ảnh 4
Cô cũng không quên chụp những bức ảnh nhí nhảnh trong ngày sinh nhật của mình.

Lý Nhã Kỳ được mọi người biết đến là diễn viên qua các bộ phim "Kiều Nữ Và Đại Gia", "Tình Yêu Còn Mãi", "Gió Nghịch Mùa", "Mùa Hè Lạnh",...Ngoài ra, cô làm thêm khá nhiều nghề: công ty của cô hoạt động trên các lĩnh vực như cố vấn đầu tư, kinh doanh bất động sản, kinh doanh shop kim cương, túi xách thời trang, đồng hồ thời trang thương hiệu cao cấp của Italia.

'Mợ chảnh' Lý Nhã Kỳ đón sinh nhật cùng hội bạn thân mỹ nam, không quên nhắn nhủ 'mãi bên nhau hén' - Ảnh 5
Nhan sắc xinh đẹp của Lý Nhã Kỳ.
"Choáng" với gia thế khủng cùng khối tài sản "không phải dạng vừa" của chồng Hoa hậu Phạm Hương

"Choáng" với gia thế khủng cùng khối tài sản "không phải dạng vừa" của chồng Hoa hậu Phạm Hương

Sau nhiều lần úp mở về hình ảnh của ông xã, Phạm Hương khiến netizen không khỏi tò mò về danh tính của anh cũng như độ giàu có cỡ nào?

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ sinh nhật Lý Nhã Kỳ diễn viên Lý Nhã Kỳ

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 45 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"