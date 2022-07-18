"Mợ chảnh" Lý Nhã Kỳ đón sinh nhật cùng hội bạn thân mỹ nam, không quên nhắn nhủ "mãi bên nhau hén"

Netizen cũng bất ngờ nhận ra nam rapper HIEUTHUHAI cũng có mặt trong dàn mỹ nam này.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ đã đăng tải hình ảnh được các đồng nghiệp chúc mừng sinh nhật thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đáng chú ý, trong dàn mỹ nam xuất hiện bên cạnh Lý Nhã Kỳ có một nhân vật rất quen thuộc với các bạn trẻ hiện nay, đó là nam rapper HIEUTHUHAI. Lý Nhã Kỳ chia sẻ: "Cám ơn các anh 3,4,5,6,7,8,…… nhiều nha. Nhận được chiếc bánh và bữa ăn "dư thừa" tăng cân của các chú trước ngày sinh nhật thật cảm động. Không ngờ các chú cũng ngọt ngào ghê ta. Mãi bên nhau hén".

Bài đăng của Lý Nhã Kỳ trên trang cá nhân, Trong ảnh, Lý Nhã Kỳ xuất hiện với diện mạo tươi trẻ với mái tóc 2 bím. Nữ diễn viên được các đồng nghiệp chu đáo chuẩn bị cho chiếc bánh kem ngọt ngào, kèm lời nhắn nhủ: "Mãi yêu héng. Bài đặc sinh nhật, Happy Nhàn's Day". Lý Nhã Kỳ được các đồng nghiệp ưu ái gọi bằng chị đẹp "Nhàn". Mặc dù cặp chị em Lý Nhã Kỳ và HIEUTHUHAI ít xuất hiện cùng nhau nhưng được biết cả hai cũng có mối quan hệ thân thiết. Anh chàng từng gây bất ngờ khi hướng dẫn Lý Nhã Kỳ thành rapper. Cả hai cùng tập hát theo câu hát "Thích thì cua không thích thì cua" trong bài CUA của HIEUTHUHAU. Ngoài ra, trong một bài đăng trên mạng xã hội của chàng raper điển trai này, Lý Nhã Kỳ cũng từng bình luận tương tác “Thính quá nè” cùng gif hài hước.

Lý Nhã Kỳ đã có buổi sinh nhật đáng nhớ cùng hội mỹ nam. Bên dưới bài đăng, các fan cũng không quên gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên trong ngày sinh nhật của mình. Cô cũng không quên chụp những bức ảnh nhí nhảnh trong ngày sinh nhật của mình. Lý Nhã Kỳ được mọi người biết đến là diễn viên qua các bộ phim "Kiều Nữ Và Đại Gia", "Tình Yêu Còn Mãi", "Gió Nghịch Mùa", "Mùa Hè Lạnh",...Ngoài ra, cô làm thêm khá nhiều nghề: công ty của cô hoạt động trên các lĩnh vực như cố vấn đầu tư, kinh doanh bất động sản, kinh doanh shop kim cương, túi xách thời trang, đồng hồ thời trang thương hiệu cao cấp của Italia. Nhan sắc xinh đẹp của Lý Nhã Kỳ.

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