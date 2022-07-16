Nối tiếp đàn em Lệ Nam, Vũ Cát Tường, Phương Thanh lần đầu nói rõ giới tính thật của mình

Chia sẻ của nữ ca sĩ Phương Thanh đang thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ.

Những ngày gần đây, Phương Thanh từng có chia sẻ trên trang cá nhân khiến khán giả không khỏi hoang mang. Cụ thể, cô đã đăng tải một dòng trạng thái với nội dung "Thấy anh chị em comeout nhiều quá -em làm sao bây giờ ???". Bên dưới bài đăng nhiều khán giả cho rằng, liệu có phải nữ ca sĩ sẽ chuẩn bị "comeout" giới tính thật của mình? Được biết, Phương Thanh dù chưa một lần lên xe hoa nhưng cô đã có 1 con gái, danh tính cha ruột của bé Gà được giữ kín suốt nhiều năm và chỉ được nữ ca sĩ chia sẻ một cách ít ỏi.

Phương Thanh chụp ảnh cùng con gái. Gần đây, cô tiếp tục dính nghi vấn hẹn hò trai đẹp kém 17 tuổi Doãn Chí Kiên. Nhưng sau đó, Phương Thanh cũng lên tiếng cô và đàn em chỉ là quan hệ công việc, bạn bè. Chính vì thế, mà càng nhiều người nghi ngờ Phương Thanh có xu hướng yêu đồng tính. Cho đến mới đây cô đã nói rõ về giới tính của mình trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cô chia sẻ: ""Sau 25 năm kể lại câu chuyện: Chuyện về người con gái và sau 12 năm trời lại sáng. Giới tính thẳng, nữ tánh nha. Em thẳng tắp nhưng lâu lâu hay quẹo xíu chọc ghẹo mọi người cho vui thôi ạ".

Bài đăng trên trang cá nhân của nữ ca sĩ. Dân tình cũng không quá bất ngờ vì trước đó, nữ ca sĩ từng thừa nhận bản thân mình là người "nữ tính muộn". Nhiều năm máu lửa trên sân khấu khiến khán giả cho rằng cô là người quá nam tính. Theo nữ ca sĩ đó là điều cần thiết khi muốn truyền năng lượng đến khán giả. Nhưng ở đời thường, Phương Thanh chia sẻ dí dỏm cô có thể khiến các chàng trai mê mệt. Bên cạnh đó, điều khán giả chú ý hơn cả chính là nhan sắc ở độ tuổi U50 của Phương Thanh. Với làn da căng bóng và thần sắc rạng rỡ nên cô được người hâm mộ dành rất nhiều lời khen có cánh về nhan sắc. Nhan sắc rạng rỡ của Phương Thanh ở độ tuổi U50. Ca sĩ Phương Thanh sinh năm 1973, cô còn có biệt danh là Chanh. Là một ca sĩ hát nhạc pop-rock nổi tiếng với chất giọng khàn lạ. Cô luôn chinh phục trái tim người nghe bằng chất giọng đặc biệt và cảm xúc dạt dào trong từng lời hát.

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