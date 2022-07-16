Nối tiếp đàn em Lệ Nam, Vũ Cát Tường, Phương Thanh lần đầu nói rõ giới tính thật của mình

Sao Việt 16/07/2022 14:20

Chia sẻ của nữ ca sĩ Phương Thanh đang thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ.

Những ngày gần đây, Phương Thanh từng có chia sẻ trên trang cá nhân khiến khán giả không khỏi hoang mang. Cụ thể, cô đã đăng tải một dòng trạng thái với nội dung "Thấy anh chị em comeout nhiều quá -em làm sao bây giờ ???".

Bên dưới bài đăng nhiều khán giả cho rằng, liệu có phải nữ ca sĩ sẽ chuẩn bị "comeout" giới tính thật của mình? Được biết, Phương Thanh dù chưa một lần lên xe hoa nhưng cô đã có 1 con gái, danh tính cha ruột của bé Gà được giữ kín suốt nhiều năm và chỉ được nữ ca sĩ chia sẻ một cách ít ỏi. 

Nối tiếp đàn em Lệ Nam, Vũ Cát Tường, Phương Thanh lần đầu nói rõ giới tính thật của mình - Ảnh 1
Phương Thanh chụp ảnh cùng con gái. 

Gần đây, cô tiếp tục dính nghi vấn hẹn hò trai đẹp kém 17 tuổi Doãn Chí Kiên. Nhưng sau đó, Phương Thanh cũng lên tiếng cô và đàn em chỉ là quan hệ công việc, bạn bè. Chính vì thế, mà càng nhiều người nghi ngờ Phương Thanh có xu hướng yêu đồng tính.

Cho đến mới đây cô đã nói rõ về giới tính của mình trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cô chia sẻ: ""Sau 25 năm kể lại câu chuyện: Chuyện về người con gái và sau 12 năm trời lại sáng. Giới tính thẳng, nữ tánh nha. Em thẳng tắp nhưng lâu lâu hay quẹo xíu chọc ghẹo mọi người cho vui thôi ạ".

Nối tiếp đàn em Lệ Nam, Vũ Cát Tường, Phương Thanh lần đầu nói rõ giới tính thật của mình - Ảnh 2
Bài đăng trên trang cá nhân của nữ ca sĩ.

Dân tình cũng không quá bất ngờ vì trước đó, nữ ca sĩ từng thừa nhận bản thân mình là người "nữ tính muộn". Nhiều năm máu lửa trên sân khấu khiến khán giả cho rằng cô là người quá nam tính. Theo nữ ca sĩ đó là điều cần thiết khi muốn truyền năng lượng đến khán giả. Nhưng ở đời thường, Phương Thanh chia sẻ dí dỏm cô có thể khiến các chàng trai mê mệt.

Bên cạnh đó, điều khán giả chú ý hơn cả chính là nhan sắc ở độ tuổi U50 của Phương Thanh. Với làn da căng bóng và thần sắc rạng rỡ nên cô được người hâm mộ dành rất nhiều lời khen có cánh về nhan sắc. 

Nối tiếp đàn em Lệ Nam, Vũ Cát Tường, Phương Thanh lần đầu nói rõ giới tính thật của mình - Ảnh 3
Nhan sắc rạng rỡ của Phương Thanh ở độ tuổi U50.

Ca sĩ Phương Thanh sinh năm 1973, cô còn có biệt danh là Chanh. Là một ca sĩ hát nhạc pop-rock nổi tiếng với chất giọng khàn lạ. Cô luôn chinh phục trái tim người nghe bằng chất giọng đặc biệt và cảm xúc dạt dào trong từng lời hát. 

Từ khóa:   Phương Thanh nhan sắc Phương Thanh ca sĩ phương thanh

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"