Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My khoe vẻ đẹp, sắc vóc quyến rũ với áo tắm dù đã ở tuổi ngũ tuần

Mới đây, Hoa hậu Giáng My đăng tải trên trang cá nhân loạt hình ảnh diện bikini đi nghỉ dưỡng trên bãi biển ở Phú Quốc. Cô chia sẻ: "Nạp năng lượng thiên nhiên kì diệu".

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My có chuyến đi công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. (Ảnh: FBNV)

Trong hình ảnh được chia sẻ, Hoa hậu Đền Hùng khoe vóc dáng nuột nà, tươi trẻ, hòa mình vào biển trời, thiên nhiên tươi đẹp của Đảo Ngọc Phú Quốc.