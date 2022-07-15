Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My khoe vẻ đẹp, sắc vóc quyến rũ với áo tắm dù đã ở tuổi ngũ tuần

Dù đã bước qua tuổi 51 nhưng Giáng My vẫn tự tin diện áo tắm với thân hình "chuẩn chỉnh" như gái đôi mươi làm "chao đảo" cộng đồng mạng.
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Mới đây, Hoa hậu Giáng My đăng tải trên trang cá nhân loạt hình ảnh diện bikini đi nghỉ dưỡng trên bãi biển ở Phú Quốc. Cô chia sẻ: "Nạp năng lượng thiên nhiên kì diệu".
Trong hình ảnh được chia sẻ, Hoa hậu Đền Hùng khoe vóc dáng nuột nà, tươi trẻ, hòa mình vào biển trời, thiên nhiên tươi đẹp của Đảo Ngọc Phú Quốc.
Kể từ khi đăng quang Hoa hâu Đền Hùng, Giáng My vẫn giữ được nét trẻ đẹp, quyến rũ đáng ngưỡng mộ.
Nhìn những hình ảnh này của Giáng My không ai tin chị đã ngoài 50 tuổi. Nhan sắc của Hoa hậu khiến gái đôi mươi cũng phải "ghen tỵ"
Giáng My sinh ra trong gia đình nghệ thuật, bố là đạo diễn mẹ là giảng viên âm nhạc. Năm 1989, Giáng My đăng quang Hoa hậu đền Hùng. Giáng My sở hữu nhan sắc không tuổi, trẻ trung bền bỉ theo thời gian. Nàng hoa hậu này từng khuấy động showbiz Việt trong những năm 90 của thế kỷ trước và được coi là một trong những các đại mỹ nhân thời bấy giờ.