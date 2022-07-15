Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My khoe vẻ đẹp, sắc vóc quyến rũ với áo tắm dù đã ở tuổi ngũ tuần

Sao Việt 15/07/2022 10:38

Dù đã bước qua tuổi 51 nhưng Giáng My vẫn tự tin diện áo tắm với thân hình "chuẩn chỉnh" như gái đôi mươi làm "chao đảo" cộng đồng mạng.

Mới đây, Hoa hậu Giáng My đăng tải trên trang cá nhân loạt hình ảnh diện bikini đi nghỉ dưỡng trên bãi biển ở Phú Quốc. Cô chia sẻ: "Nạp năng lượng thiên nhiên kì diệu".

Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My khoe vẻ đẹp, sắc vóc quyến rũ với áo tắm dù đã ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 1
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My có chuyến đi công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. (Ảnh: FBNV)

Trong hình ảnh được chia sẻ, Hoa hậu Đền Hùng khoe vóc dáng nuột nà, tươi trẻ, hòa mình vào biển trời, thiên nhiên tươi đẹp của Đảo Ngọc Phú Quốc. 

Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My khoe vẻ đẹp, sắc vóc quyến rũ với áo tắm dù đã ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 2
"Mỹ nhân không tuổi" của showbiz Việt diện bộ áo tắm một mảnh màu xanh với hoạ tiết lá cây đẹp mắt, khoe trọn vóc dáng săn chắc và quyến rũ. (Ảnh: FBNV)

 Kể từ khi đăng quang Hoa hâu Đền Hùng, Giáng My vẫn giữ được nét trẻ đẹp, quyến rũ đáng ngưỡng mộ.

Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My khoe vẻ đẹp, sắc vóc quyến rũ với áo tắm dù đã ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 3
Thiết kế cut-out táo bạo ở vòng 1 giúp tôn lên nhan sắc nuột nà và nóng bỏng của Giáng My. (Ảnh: FBNV)

 Nhìn những hình ảnh này của Giáng My không ai tin chị đã ngoài 50 tuổi. Nhan sắc của Hoa hậu khiến gái đôi mươi cũng phải "ghen tỵ" 

Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My khoe vẻ đẹp, sắc vóc quyến rũ với áo tắm dù đã ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 4
Để có sắc vóc như hiện tại, cô luôn ăn uống lành mạnh, chăm tập yoga, ngồi thiền hàng ngày để khỏe đẹp từ trong ra ngoài. (Ảnh: FBNV)

Giáng My sinh ra trong gia đình nghệ thuật, bố là đạo diễn mẹ là giảng viên âm nhạc. Năm 1989, Giáng My đăng quang Hoa hậu đền Hùng. Giáng My sở hữu nhan sắc không tuổi, trẻ trung bền bỉ theo thời gian. Nàng hoa hậu này từng khuấy động showbiz Việt trong những năm 90 của thế kỷ trước và được coi là một trong những các đại mỹ nhân thời bấy giờ.

Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My khoe vẻ đẹp, sắc vóc quyến rũ với áo tắm dù đã ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 5
Vẻ đẹp bị "thời gian bỏ quên" của Hoa hậu Đền hùng - Giáng My. (Ảnh:FBNV)
Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh bụng bầu vượt mặt ở tháng cuối thai kỳ, tiết lộ thời gian chào đón thiên thần thứ 3 chào đời

Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh bụng bầu vượt mặt ở tháng cuối thai kỳ, tiết lộ thời gian chào đón thiên thần thứ 3 chào đời

Dù đã mang thai lần 3 nhưng nhan sắc rạng rỡ của Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều người vô cùng xuýt xoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Giáng My hoa hậu đền hùng giáng my sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"