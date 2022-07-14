Jack tung poster quay trở lại đường đua âm nhạc: sao Việt háo hức chúc mừng nhưng netizen lại "tràn vào" đòi 5 triệu

Sao Việt 14/07/2022 09:54

Hậu ồn ào tình cảm, Jack chính thức đăng poster comeback nhưng thái độ của cộng đồng mạng mới là điều đáng chú ý.

Sau thời gian dài ở ẩn, mới đây, Jack bất ngờ khuấy động cả cõi mạng khi công bố poster của sản phẩm mới mang tên Ngôi sao cô đơn. Theo đó nam ca sĩ sẽ ra mắt sản phẩm mới vào ngày 19/7. Mặc dù trước đó không lâu, Jack từng nhá hàng một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh anh đang làm nhạc lúc 3 giờ sáng. Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 1997 giữ im lặng cho đến khi tung ra poster tối hôm nay. 

Jack tung poster quay trở lại đường đua âm nhạc: sao Việt háo hức chúc mừng nhưng netizen lại 'tràn vào' đòi 5 triệu - Ảnh 1
Poster MV mới của Jack.

 Trên khắp các diễn đàn, mọi người đều xôn xao bàn luận về Jack. Ở phần bình luận, có không ít sao Việt cũng bày tỏ sự háo hức mong chờ cho lần trở lại này của nam ca sĩ gốc Bến Tre.

 

Jack tung poster quay trở lại đường đua âm nhạc: sao Việt háo hức chúc mừng nhưng netizen lại 'tràn vào' đòi 5 triệu - Ảnh 2
Nhiều sao Việt tỏ ra phấn khích trước màn "comeback" này.

 Tuy nhiên, trái lại với sự mong chờ của các sao Việt thì netizen dường như vẫn chưa quên vụ việc ồn ào có con giữa nam ca sĩ và với nữ chính trong MV Sóng gió - Thiên An. Không ít các bình luận trái chiều được đưa ra khiến Jack nhận về vô số "gạch đá" bên dưới bài đăng giới thiệu poster. 

- "Rồi chu cấp 5 triệu chưa mà ra MV thế!".

- "Ủa chưa bị tẩy chay hả".

- "Trả 5 triệu cho mẹ con Thiên An đi rồi hãy ra nhạc nhé!".

- "Chúc đạt được 5 triệu view".

- "Không có tiền chu cấp mà ra MV, thật là cạn lời".

Trước đó, việc Jack không đề cập đến con hay chia sẻ những hình ảnh chăm sóc, quan tâm cho con chung của mình với Thiên An khiến anh bị không ít khán giả "quay lưng". Sau đó, anh chàng đã lui về "ở ẩn" và không tham gia bất kỳ hoạt động nào của showbiz.

Jack tung poster quay trở lại đường đua âm nhạc: sao Việt háo hức chúc mừng nhưng netizen lại 'tràn vào' đòi 5 triệu - Ảnh 3
Jack và Thiên An.
"Nữ hoàng trở lại" - Phạm Hương đăng ảnh đội vương miện quyền lực khẳng định vị thế của mình trên đấu trường nhan sắc Việt Nam

"Nữ hoàng trở lại" - Phạm Hương đăng ảnh đội vương miện quyền lực khẳng định vị thế của mình trên đấu trường nhan sắc Việt Nam

Hình ảnh mới nhất của Phạm Hương đang khiến fan sắc đẹp "liêu xiêu" vì thần thái ngút ngát đúng chuẩn Hoa hậu Hoàn vũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Jack Jack comeback Jack - Thiên An

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"