Jack tung poster quay trở lại đường đua âm nhạc: sao Việt háo hức chúc mừng nhưng netizen lại "tràn vào" đòi 5 triệu

Hậu ồn ào tình cảm, Jack chính thức đăng poster comeback nhưng thái độ của cộng đồng mạng mới là điều đáng chú ý.

Sau thời gian dài ở ẩn, mới đây, Jack bất ngờ khuấy động cả cõi mạng khi công bố poster của sản phẩm mới mang tên Ngôi sao cô đơn. Theo đó nam ca sĩ sẽ ra mắt sản phẩm mới vào ngày 19/7. Mặc dù trước đó không lâu, Jack từng nhá hàng một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh anh đang làm nhạc lúc 3 giờ sáng. Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 1997 giữ im lặng cho đến khi tung ra poster tối hôm nay.

Poster MV mới của Jack.

Trên khắp các diễn đàn, mọi người đều xôn xao bàn luận về Jack. Ở phần bình luận, có không ít sao Việt cũng bày tỏ sự háo hức mong chờ cho lần trở lại này của nam ca sĩ gốc Bến Tre.

Nhiều sao Việt tỏ ra phấn khích trước màn "comeback" này.

Tuy nhiên, trái lại với sự mong chờ của các sao Việt thì netizen dường như vẫn chưa quên vụ việc ồn ào có con giữa nam ca sĩ và với nữ chính trong MV Sóng gió - Thiên An. Không ít các bình luận trái chiều được đưa ra khiến Jack nhận về vô số "gạch đá" bên dưới bài đăng giới thiệu poster.

- "Rồi chu cấp 5 triệu chưa mà ra MV thế!".

- "Ủa chưa bị tẩy chay hả".

- "Trả 5 triệu cho mẹ con Thiên An đi rồi hãy ra nhạc nhé!".

- "Chúc đạt được 5 triệu view".

- "Không có tiền chu cấp mà ra MV, thật là cạn lời".

Trước đó, việc Jack không đề cập đến con hay chia sẻ những hình ảnh chăm sóc, quan tâm cho con chung của mình với Thiên An khiến anh bị không ít khán giả "quay lưng". Sau đó, anh chàng đã lui về "ở ẩn" và không tham gia bất kỳ hoạt động nào của showbiz.

Jack và Thiên An.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jack-tung-poster-quay-tro-lai-duong-dua-am-nhac-sao-viet-hao-huc-chuc-mung-nhung-netizen-lai-tran-vao-doi-5-trieu-482972.html