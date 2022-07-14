"Nữ hoàng trở lại" - Phạm Hương đăng ảnh đội vương miện quyền lực khẳng định vị thế của mình trên đấu trường nhan sắc Việt Nam

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Phạm Hương đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với hình ảnh mới nhất của mình. Trong ảnh, nàng Hoa hậu Hoàn vũ 2015 xuất hiện trong trang phục đầm đỏ nổi bật nhưng chú ý hơn cả là chiếc vương miện ngọc trai quyền lực.

Khó ai có thể rời mắt trước vẻ đẹp cùng thần thái ngút ngàn của Phạm Hương.

Được biết, chiếc đầm đỏ nổi bật và sang trọng mà Phạm Hương diện được chính nhà thiết kế Đỗ Long thiết kế riêng cho mình.