"Nữ hoàng trở lại" - Phạm Hương đăng ảnh đội vương miện quyền lực khẳng định vị thế của mình trên đấu trường nhan sắc Việt Nam

Hình ảnh mới nhất của Phạm Hương đang khiến fan sắc đẹp "liêu xiêu" vì thần thái ngút ngát đúng chuẩn Hoa hậu Hoàn vũ.
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Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Phạm Hương đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với hình ảnh mới nhất của mình. Trong ảnh, nàng Hoa hậu Hoàn vũ 2015 xuất hiện trong trang phục đầm đỏ nổi bật nhưng chú ý hơn cả là chiếc vương miện ngọc trai quyền lực.
Được biết, chiếc đầm đỏ nổi bật và sang trọng mà Phạm Hương diện được chính nhà thiết kế Đỗ Long thiết kế riêng cho mình.
Bên dưới bài đăng, nhiều netizen đã dành không ít lời khen ngợi có cánh dành cho nàng hậu.
Tuy vừa trở về Việt Nam sau 4 năm định cư tại Mỹ nhưng sức hút của Phạm Hương là chưa bao giờ hạ nhiệt. Có thể thấy, dù ở tận trời Tây hay quê nhà, cô vẫn luôn được mọi người quan tâm và chào đón nồng nhiệt. Được biết, trong lần trở về lần này, Phạm Hương dành nhiều thời gian thăm quê nhà và đưa gia đình đi du lịch thay vì tích cực hoạt động showbiz.