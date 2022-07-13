Ngỡ ngàng trước "nhan sắc không tuổi" của Ngân Khánh, gái đôi mươi cũng phải dè chừng

Sao Việt 13/07/2022 10:36

Dù đã ở độ tuổi u40 nhưng Ngân Khánh phải khiến netizen xuýt xoa không ngừng trước nhan sắc xinh đẹp.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngân Khánh đã đăng tải bộ mình mới nhất của mình khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Trong ảnh, nhan sắc ngọt ngào, nữ tính của nữ diễn viên đã "đốn tim" không ít khán giả.

Ngỡ ngàng trước 'nhan sắc không tuổi' của Ngân Khánh, gái đôi mươi cũng phải dè chừng - Ảnh 1
Nhan sắc "lão hóa ngược" của Ngân Khánh. (Ảnh: FB Ngân Khánh)

 

Ngỡ ngàng trước 'nhan sắc không tuổi' của Ngân Khánh, gái đôi mươi cũng phải dè chừng - Ảnh 2
Nữ diễn viên diện cho mình chiếc váy màu xanh quyến rũ và xinh đẹp. (Ảnh: FB Ngân Khánh)

 

Ngỡ ngàng trước 'nhan sắc không tuổi' của Ngân Khánh, gái đôi mươi cũng phải dè chừng - Ảnh 3

Cô nàng khoe trọn bờ vai trần gợi cảm của và vóc dáng mảnh mai của mình. (Ảnh: FB Ngân Khánh)

 Trước vẻ đẹp kiều diễm này, ít ai ngờ được Ngân Khánh đã bước vào độ tuổi U40. Cộng đồng mạng cũng hết lời khen ngợi trước vẻ ngoài trẻ trung của cô nàng.

- "Xinh quá chị yêu ơi".

- "Dễ thương quá nè".

- "Đẹp quá nè chị ơi".

Ngân Khánh được biết đến là một diễn viên với khuôn mặt xinh đẹp và khả năng diễn xuất rất tự nhiên. Bên cạnh đóng phim, Ngân Khánh cũng khá thành công với vai trò ca sĩ, người mẫu ảnh và là một người mẫu quảng cáo. Về sau, khi kết hôn cùng chồng doanh nhân, Ngân Khánh rất hiếm khi tham gia các hoạt động giải trí và sống kín tiếng hơn. Cô dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình và có cuộc hôn nhân viên mãn, ngọt ngào. Hiện tại, dù không thường xuất hiện trước truyền thông nhưng Ngân Khánh vẫn được nhiều khán giả quan tâm. 

Ngỡ ngàng trước 'nhan sắc không tuổi' của Ngân Khánh, gái đôi mươi cũng phải dè chừng - Ảnh 4
Nhan sắc khó rời mắt của Ngân Khánh dù đã ở tuổi u40.
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