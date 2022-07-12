Hiếm hoi thấy Hoài Linh xuất hiện tại sự kiện nhưng thái độ của đồng nghiệp mới thực sự gây chú ý

Mới đây, hình ảnh Hoài Linh xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM khiến nhiều người chú ý. Được biết đây là sự kiện của một người bạn thân thiết với các nghệ sĩ, được Nam Thư đăng tải lên trang cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Tham gia sự kiện còn có các nghệ sĩ như Thu Trang, Tiến Luật, Thoại Mỹ, Bình Tinh…

Hoài Linh tại sự kiện ở TP.HCM.

Xuất hiện tại sự kiện, Hoài Linh mặc trang phục giản dị với áo thun xanh, đội mũ lưỡi trai không cầu kỳ. Đây cũng là lần hiếm hoi, nam danh hài xuất hiện sau thời gian dài "mất tích" trên mạng xã hội. Tại đây, Hoài Linh có dịp gặp lại và chụp hình với các đồng nghiệp. Loạt sao Việt cũng “tay bắt mặt mừng”, vui vẻ trò chuyện khi gặp lại nam danh hài.