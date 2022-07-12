Hiếm hoi thấy Hoài Linh xuất hiện tại sự kiện nhưng thái độ của đồng nghiệp mới thực sự gây chú ý

Trong lần xuất hiện này, Hoài Linh có dịp hội ngộ cùng với các sao Việt. Tuy nhiên, điều netizen chú ý lại là thái độ của đồng nghiệp đối với nam danh hài.
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Mới đây, hình ảnh Hoài Linh xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM khiến nhiều người chú ý. Được biết đây là sự kiện của một người bạn thân thiết với các nghệ sĩ, được Nam Thư đăng tải lên trang cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Tham gia sự kiện còn có các nghệ sĩ như Thu Trang, Tiến Luật, Thoại Mỹ, Bình Tinh…
Xuất hiện tại sự kiện, Hoài Linh mặc trang phục giản dị với áo thun xanh, đội mũ lưỡi trai không cầu kỳ. Đây cũng là lần hiếm hoi, nam danh hài xuất hiện sau thời gian dài "mất tích" trên mạng xã hội. Tại đây, Hoài Linh có dịp gặp lại và chụp hình với các đồng nghiệp. Loạt sao Việt cũng “tay bắt mặt mừng”, vui vẻ trò chuyện khi gặp lại nam danh hài.
Thời gian trước, Hoài Linh là một trong những cái tên nhận được sự chú ý từ khán giả bởi ồn ào tiền từ thiện. Sự việc này cũng khiến không ít khán giả đồng loạt quay lưng với nam nghệ sĩ. Mặc dù đã nhanh chóng giải ngân và được cơ quan chức năng chứng minh trong sạch, không ăn chặn tiền từ thiện nhưng cuộc sống của nam danh hài vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Hiện tại, sau loạt ồn ào Hoài Linh không còn xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội, không đi diễn tại các sân khấu lớn nữa mà thay vào đó là các sân khấu nhỏ, hội chợ.