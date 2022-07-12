Bùi Tiến Dũng bất ngờ hé lộ chuyện vợ Tây mang thai, giới tính em bé cũng được tiết lộ

Sao Việt 12/07/2022 09:11

Hiện nhiều người hâm mộ rất vui mừng và gửi lời chúc mừng đến vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Mới đây, thông tin vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng đang mang thai con đầu lòng sau hơn 1 tháng về chung một nhà đang nhận được nhiều sự quan tâm của không ít người hâm mộ. Cụ thể, trong một bình luận, chàng thủ môn lấp lửng: ""Thêm hổ con với anh rồi". 

Bùi Tiến Dũng bất ngờ hé lộ chuyện vợ Tây mang thai, giới tính em bé cũng được tiết lộ - Ảnh 1
Bình luận của thủ môn Bùi Tiến Dũng xác nhận vợ Tây đang mang thai con trai đầu lòng.

Hiện trước thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng, nhiều lời chúc được gửi đến gia đình nhỏ của Bùi Tiến Dũng. Bên cạnh đó, người thân của Bùi Tiến Dũng cũng đăng dòng trạng thái để chúc mừng đến đôi vợ chồng trẻ.

"Câu hỏi hàng ngày của chú cháu tôi luôn là: Chúng ta có hạnh phúc không? Chắc chắn là rất rất hạnh phúc. Chúc mừng Dũng và Dianka.Cứ gọi là xanh lét

Thằng cu đương nhiên là đẹp trai, sau này lớn lên có làm gì làm chứ đừng có làm cầu thủ bóng đá, nhất là thủ môn nha cu. Nói gì nói, mình lại sắp lên chức ông, sau thằng nhím nhà".

Một người khác cũng lên tiếng xác nhận chuyện cặp đôi đang đón tin vui: "Anh chúc mừng hai em yêu quý! Lời chúc đầu xuân Nhâm Dần - năm con Hổ đã thành hiện thực, chúc chàng Hổ yêu quý của cả nhà nhanh lớn, phát triển tốt, lớn lên luôn là một chàng trai khỏe mạnh, thông minh, học giỏi, hội tụ đầy đủ đức, trí, thể, mỹ, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín và luôn luôn là người tốt của đất nước và thế giới này. Cả nhà chờ đón con trai, chàng Hổ yêu thương quý nhiều".

Bùi Tiến Dũng bất ngờ hé lộ chuyện vợ Tây mang thai, giới tính em bé cũng được tiết lộ - Ảnh 2
Qua thông tin được người thân chia sẻ, cộng đồng mạng cũng nhận ra vợ của Bùi Tiến Dũng đang mang thai quý tử đầu lòng. 

Được biết, vợ của thủ môn Bùi Tiền Dũng là người mẫu Dianka Zakhidova, sinh năm 2000. Theo tìm hiểu, cả hai công khai hẹn hò từ giữa năm 2020. Trong thời gian hẹn hò, Bùi Tiến Dũng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn gái. Đến ngày 22/5 vừa qua, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Lễ cưới diễn ra tại một resort sang trọng ở Vùng Tàu và nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Bùi Tiến Dũng bất ngờ hé lộ chuyện vợ Tây mang thai, giới tính em bé cũng được tiết lộ - Ảnh 3
Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng.
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Lộ diện hình ảnh được cho là ảnh cưới của Phạm Hương

Hình ảnh Phạm Hương mặc váy cưới hiện đang được chia sẻ rộng rãi và nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

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