Lộ diện hình ảnh được cho là ảnh cưới của Phạm Hương

Sao Việt 11/07/2022 14:53

Hình ảnh Phạm Hương mặc váy cưới hiện đang được chia sẻ rộng rãi và nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Mới đây, hình ảnh Phạm Hương xuất hiện trong tạo hình cô dâu đã được chuyên gia trang điểm Quân Nguyễn chia sẻ kèm theo dòng trạng thái ẩn ý: "Cuối cùng ngày này cũng đến. Chúc mừng bạn". 

Lộ diện hình ảnh được cho là ảnh cưới của Phạm Hương - Ảnh 1
Hình ảnh Phạm Hương xinh đẹp thướt tha trong tạo hình cô dâu.

 

Lộ diện hình ảnh được cho là ảnh cưới của Phạm Hương - Ảnh 2
Váy cưới của Phạm Hương do NTK Lê Thanh Hòa thực hiện.

Có thể thấy, êkíp makeup chọn cho Phạm Hương layout trong suốt với lông mày cong cuối đuôi, son nude nâu nhẹ nhàng và đôi mắt đeo lens nâu tạo vẻ cuốn hút cho ánh nhìn. 

Ngay sau khi đăng tải, thông tin này đã khiến cho người hâm mộ xôn xao phải chăng nàng Hậu sẽ chuẩn bị lên xe hoa trong khoảng thời gian tới? Mặc dù vẫn chưa được chính chủ xác nhận nhưng bên dưới bài đăng, nhiều fan cũng để lại lời chúc mừng cho hạnh phúc của nàng hậu. 

Được biết thì ông xã của Phạm Hương là một doanh nhân thành đạt, hiện đang kinh doanh đa lĩnh lực tại thị trường Mỹ. Vào giữa tháng 6 vừa qua, Phạm Hương cùng 2 cậu con trai trở về Việt Nam sau 4 năm định cư tại Mỹ. Trong lần trở về này, Phạm Hương dành hầu hết thời gian thăm quê, đưa gia đình đi du lịch thay vì tích cực hoạt động showbiz.

Lộ diện hình ảnh được cho là ảnh cưới của Phạm Hương - Ảnh 3
Cô vẫn rất hạn chế chia sẻ về "nửa kia" trên mạng xã hội.

Phạm Hương từng được biết đến với vai trò người mẫu và xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cô cũng là đại diện Việt Nam ra đấu trường nhan sắc Miss Universe. Đến năm 2018, Phạm Hương bất ngờ tuyên bố sang Mỹ chữa bệnh, hiện tại sau 4 năm sang Mỹ nàng hậu đã có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. 

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