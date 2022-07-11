Phạm Hương khoe nhan sắc rạng rỡ, visual Hoa hậu "đỉnh chóp" trong sự kiện đầu tiên sau khi về Việt Nam

Trong lần tái xuất này, nhan sắc Phạm Hương khiến netizen hết sức quan tâm và chú ý.

Vào tối ngày 10/7, khi tham gia một sự kiện ở TP.HCM, Phạm Hương khiến khán giả không khỏi chú ý. Đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng kể từ khi trở về Việt Nam. Phạm Hương trong sự kiện đầu tiên khi trở về Việt Nam.

Từ lúc thông tin Phạm Hương trở lại showbiz, netizen luôn chú ý đến từng "nhất cử nhất động" của cô. Có thể thấy, sức hút của nàng Hậu vẫn không hề hạ nhiệt, mọi hoạt động của cô trên trang cá nhân đều được số đông ủng hộ. Tại sự kiện, Phạm Hương xuất hiện với trang phục khá đơn giản, tuy nhiên nhan sắc mới là điều mà cư dân mạng vô cùng quan tâm. Có thể thấy, ai cũng phải trầ trồ trước sự sắc sảo ngày càng lên hương của cô.

Phạm Hương có những chia sẻ về cuộc sống khi định cư tại Mỹ. Sau thời gian sống tại Mỹ, giờ đây mỹ nhân gốc Hải Phòng đã là bà mẹ của 2 nhóc tỳ kháu khỉnh đáng yêu. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên 2 nhóc tỳ nhà Phạm Hương về Việt Nam. Phạm Hương cùng 2 con trai về Việt Nam. Ngoài ra, còn có thông tin Phạm Hương về nước để chuẩn bị lễ cưới với ông xã doanh nhân sau thời gian bên nhau. Tuy nhiên, phía Phạm Hương tới thời điểm hiện tại vẫn chưa lên tiếng về thông tin này. Phạm Hương từng được biết đến với vai trò người mẫu và xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cô cũng là đại diện Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015, từng gây bão truyền thông quốc tế và trong nước bởi màn thể hiện đầy thuyết phục. Đến năm 2018, Phạm Hương bất ngờ tuyên bố sang Mỹ chữa bệnh, hiện tại sau 4 năm sang Mỹ nàng hậu đã có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Hoa hậu Phạm Hương

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