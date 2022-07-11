Trước khi come-out giới tính, Vũ Cát Tường khiến nhiều người ngạc nhiên bởi sự nữ tính, dịu dàng, khác hẳn với phong cách hiện tại.
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Trong những ngày gần đây, Vũ Cát Tường khiến cho cộng đồng mạng xôn xao khi thẳng thắn chia sẻ về giới tính thật của mình. Sự việc Vũ Cát Tường come out đang nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ nói riêng và cư dân mạng nói chung.
Nữ ca sĩ đã chia sẻ: "Trong tưởng tượng của Tường khi nghĩ về chính mình chính là lúc Tường sẽ mặc mặc vest, nắm tay một cô gái và làm đám cưới. Yes, i'm Gay".
Trước thông tin trên, người hâm mộ thể hiện sự ủng hộ của mình đối với thần tượng. Đồng thời, trong các hội nhóm cũng chia sẻ lại những hình ảnh của Vũ Cát Tường từ ngày chưa nổi tiếng để cùng nhìn lại hành trình thay đổi bản thân của nữ ca sĩ.
Đặc biệt, sau Giọng hát Việt (The Voice 2013), Vũ Cát Tường thu hút bởi sở hữu vẻ ngoài "phi giới tính" và nhanh chóng trở thành một "hiện tượng". Thí sinh đội Đàm Vĩnh Hưng cắt tóc ngắn và dần chuyển sang phong cách thời trang tomboy.
Sau khi nổi tiếng, Vũ Cát Tường dần tạo cho mình một phong cách riêng biệt về cả ngoại hình và âm nhạc.
Trong sự nghiệp của mình, Vũ Cát Tường không ít lần chơi lớn bằng việc diện những "bộ cánh" điệu đà. Ở MV Come back home phát hành tháng 12/2017, Vũ Cát Tường lần đầu xuất hiện với tạo hình nữ tính, mặc váy hồng, đội tóc giả. Tuy nhiên, trong MV ca sĩ thể hiện cả hai vai nam - nữ chính. Khi đó, Vũ Cát Tường chia sẻ cô muốn hướng âm nhạc của bản thân tới sự phi giới tính.
Vũ Cát tường là một trong những ngôi sao Việt theo đuổi dòng nhạc riêng biệt nhờ vào chất giọng trầm bổng phi giới tính của mình. Một số những bản hit của Vũ Cát Tường có thể kể đến: Vết Mưa, Yêu Xa, Cô Gái Ngày Hôm Qua...