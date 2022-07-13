Bán kết Miss Supranational 2022: Kim Duyên khoe body bốc lửa, "chặt đẹp" loạt thí sinh mạnh

Kim Duyên đã có phần trình diễn thành công với thần thái tự tin và kỹ năng catwalk điêu luyện.

Vào 1h00 ngày 13/07 (theo giờ Việt Nam), Á hậu Kim Duyên và các thí sinh chính thức bước vào đêm Bán kết của Miss Supranational 2022. 70 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới sẽ lần lượt thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của mình qua các phần thi trang phục bikini và trang phục dạ hội.

Ở phần trang phục áo tắm, dù đi ngay sau ứng viên mạnh là Venezuela, Kim Duyên của Việt Nam vẫn đầy tự tin. Người hâm mộ trên mạng xã hội dành nhiều lời khen cho người đẹp vì thấy được sự tiến bộ của người đẹp sinh năm 1995 về hình thể và kỹ năng trình diễn.

Ở phần thi trang phục dạ hội, dù là thí sinh bước ra gần cuối cùng, Kim Duyên không cho thấy sự hồi hộp hay lo lắng mà đầy tự tin, trình diễn đầy đẹp mắt. Cô nhận được lời khen từ cả người hâm mộ Việt Nam và quốc tế, và có phần trội hơn những thí sinh từ các quốc gia khác. Làn da nâu bóng của cô cũng mang lại hình ảnh khỏe khắn, khác hẳn các thí sinh Việt Nam trên các đấu trường quốc tế. Trong đêm thi quan trọng này, Kim Duyên đã chọn một bộ váy dạ hội tôn vinh hình thể quyến rũ, đính đá lấp lánh được sáng tạo bởi nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Chiếc đầm dạ hội được thiết kế khá táo bạo, cắt xẻ phần eo và hông nhằm tôn lên vóc dáng khỏe khoắn, quyến rũ của Kim Duyên. Đôi chân thon dài của Kim Duyên đã được Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa tôn vinh triệt để qua phần xẻ tà đầy tinh tế, quyến rũ. Chi tiết này còn giúp nàng Á hậu tự tin trình diễn trên sân khấu, phô diễn được kỹ năng catwalk điêu luyện. Có thể thấy, Kim Duyên đã hoàn thành xuất sắc cả hai phần thi áo tắm và váy dạ hội trong đêm bán kết. Khán giả hy vọng phần trình diễn này sẽ giúp Kim Duyên nắm một vé vào top 25 chung cuộc tại Miss Supranational 2022.

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