Việt Hương được chồng cầu hôn bằng nhẫn kim cương kỷ niệm 16 năm ngày cưới, khách mời đỏ mặt vì màn "khóa môi" ngọt đến "sâu răng"

Đồng thời, nhân chuyến đi này Việt Hương cũng để tổ chức kỷ niệm ngày cưới của 2 vợ chồng. Được biết, cả hai tổ chức đám cưới tại Mỹ vào ngày 12/7/2006, tức là tính đến nay đã tròn 16 năm "về chung một nhà".

Những ngày gần đây, gia đình nữ nghệ sĩ Việt Hương đã dành kỳ nghỉ hè để đưa gia đình quay trở về Mỹ. Cô chia sẻ trong chuyến đi này cùng gia đình về thăm nhà và gặp gỡ với các anh chị em nghệ sĩ sau thời gian dài xa cách.

Việt Hương diện váy đuôi cá, tự tin để đầu trọc gặp gỡ bạn bè. Trong khi đó, nghệ sĩ Hoài Phương diện vest lịch lãm. Cả hai dành cho nhau những cử chỉ tình cảm trước sự chứng kiến của mọi người.

Việt Hương chia sẻ sở dĩ lấy mốc 16 năm là do năm ngoái - đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thì TP.HCM bùng phát dịch bệnh Covid-19 nặng nề nên cô quyết định dùng số tiền đó cho các hoạt động từ thiện. Năm nay, nữ nghệ sĩ quyết định làm một buổi tiệc ấm cúng để gặp gỡ bạn bè. Vợ chồng nữ nghệ sĩ nhấn mạnh "không nhận quà, không nhận lì xì, không nhận bánh hoa" và chỉ muốn mọi người đến chung vui cùng gia đình!

Trong buổi tiệc, nữ danh hài xúc động gửi lời cảm ơn tới những người tham gia, cô nói: "Cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng tôi như một gia đình. Nghề của tôi là nghề nói nhưng tôi cũng run lắm".

Tiếp lời vợ, nghệ sĩ Hoài Phương gửi lời cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến chung vui. Anh còn bất ngờ quỳ gối tái hiện màn cầu hôn vợ. Món quà mà anh dành tặng nữ nghệ sĩ khiến ai trông thấy cũng phải choáng ngợp. Đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh với giá trị đắt đỏ.

Hoài Phương quỳ gối cầu hôn bà xã.

Kết thúc màn cầu hôn cả hai dành cho nhau nụ hôn lãng mạn trong tràng vỗ tay của các khách mời.

Việt Hương được mọi người biết đến là một nghệ sĩ thành công có tâm với nghề, cô luôn ghi dấu bằng những vai diễn mang phong cách riêng của mình. Một số tác phẩm ra rạp ăn khách có sự tham gia của Việt Hương như "Nhà có 5 nàng tiên", "Đời như ý", "Duyên trần thoát tục", "Cưới chạy"... Bên cạnh đó, cô còn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã là nhạc sĩ Hoài Phương.

Vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương

Được biết, Việt Hương và Hoài Phương tình cờ quen biết nhau trong một sự kiện vào năm 2005. Đến năm 2006 thì cặp đôi đi đến quyết định kết hôn. Tính tới nay, Việt Hương và Hoài Phương đã trải qua 16 năm chung sống dưới danh nghĩa vợ chồng và có với nhau một cô con gái đặt tên là Elyza.