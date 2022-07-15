Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh bụng bầu vượt mặt ở tháng cuối thai kỳ, tiết lộ thời gian chào đón thiên thần thứ 3 chào đời

"Những ngày cả nhà chờ đón em rồi tôi sẽ nhớ cái bụng này lắm cho mà xem, lượn rồi, đá rồi gò cả ngày, có vẻ tinh tướng nhất trong 3 chị em.

Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh xả kho bộ ảnh bầu ở tháng cuối thai kì với nhan sắc "vạn người mê". Nàng ca sĩ chia sẻ:

Con cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm ngày con ra đời, chừng nào mẹ con không còn post hình bụng bự nữa thì đấy sẽ là ngày con xin mẹ chui ra đó ạ, không lâu nữa đâu cả nhà ơi".

Nữ ca sĩ đang rất mong chờ ngày nhóc tỳ thứ 3 chào đời.

Mặc dù đã bước vào giai đoạn tháng cuối của thai kỳ nhưng giọng ca "Bụi bay vào mắt" vẫn giữ được nét tươi tắn, rạng rỡ. Theo cô chia sẻ, ngày được gặp nhóc tì thứ 3 cũng đã cận kề, cô và người thân đnag vô cùng háo hức và chờ đợi.

Phạm Quỳnh Anh liên tục tung những bộ ảnh xinh đẹp với chiếc bụng bầu vượt mặt.

Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ đã dành không ít lời khen cho mẹ bầu Phạm Quỳnh Anh:

- "Người mẹ thiên thần của những em bé cũng xinh như thiên thần được nuôi dưỡng trong một môi trường lương thiện và an lành! Mãi an nhiên nhé chị".

- "Chị bầu đẹp quá. Em chúc chị mẹ tròn con vuông ạ".

- "Chờ ngày em bé xinh đẹp ra đời. Chúc mẹ và em mạnh khỏe".

Nét tươi tắn, rạng rỡ của mẹ bầu Phạm Quỳnh Anh ở tháng cuối thai kỳ.

Hiện tại, Phạm Quỳnh Anh đang hạnh phúc bên bạn trai kín tiếng. Dù khán giả vẫn đang rất tò mò về diện mạo và danh tính người đàn ông này nhưng nữ ca sĩ vẫn chưa sẵn sàng công khai "một nửa". Theo nhiều nguồn tin, bạn trai Phạm Quỳnh Anh nhỏ tuổi hơn cô nhưng rất thương bạn gái và các con riêng của cô.