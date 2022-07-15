Sau mong muốn được trở thành Doraemon, Kim Duyên được Hoa hậu Nhật Bản tặng ngay món quà cũng có...Doraemon

Món quà từ Miss Supranational Nhật Bản tặng Kim Duyên khiến khán giả không khỏi thích thú.

Mới đây, trên story Instagram của Kim Duyên vừa đăng tải video cùng Hoa hậu Siêu Quốc gia Nhật Bản. Cụ thể, trong clip Kim Duyên hào hứng khoe món quà siêu đáng yêu từ nàng Hậu đất nước mặt trời mọc. Đó là 2 chiếc ví có hoạ tiết là nhân vật hoạt hình yêu thích của Kim Duyên - Doraemon. Với món quà này, Kim Duyên không khỏi phấn khích. Hai cô gái đã có những giây phút thực sự vui vẻ, nhiều tiếng cười. Hình ảnh vui vẻ của Kim Duyền khi nhận được món quà từ Hoa hậu Nhật Bản. Kim Duyên cực kỳ thích món quà được nhận từ Hoa hậu Siêu Quốc gia Nhật Bản. Cô còn tự nhận bản thân là Doraemon còn Rina Okada là Xuka. Bên cạnh đó, Kim Duyên đã hứa rằng, sẽ đến Nhật Bản một ngày không xa và sẽ mặc một bộ quần áo Doraemon khi đến Nhật Bản.

Cách đây không lâu, Kim Duyên từng có câu trả lời "Doraemon" gây tranh cãi ở phần thi Supra Chat vòng 2. Khi được hỏi nhân vật Disney yêu thích nhất, Kim Duyên đáp: "Tôi rất yêu thích Doraemon, nhân vật đó đến từ Nhật Bản". Câu trả lời này khiến cô bị cho là thiếu hiểu biết cơ bản, vấp phải nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Kim Duyên trong phần thi Supra Chat vòng 2 - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Kim Duyên cũng đã lên tiếng giải thích và gửi lời xin lỗi vì sự nhầm lẫn tai hại này. Lý do được cô nàng giải thích rằng, cô nghe không rõ câu hỏi. Cả Ban Giám Khảo cũng động viên đại diện Việt Nam.

Mặc dù, các vòng thi trước Kim Duyên còn nhiều thiếu sót nhưng cô vẫn luôn rút kinh nghiệm sửa đổi và thể hiện tốt bản thân trong các vòng thi sau này. Điển hình là Kim Duyên cũng vừa có màn thể hiện khá tốt tại đêm Bán kết. Không chỉ vậy, nhiều chuyên trang sắc đẹp lớn đánh giá cao, xếp Kim Duyên vào nhóm ứng viên tiềm năng tranh vương miện. Hiện các fan sắc đẹp đang hết sức mong chờ Kim Duyên sẽ tự tin, thể hiện tốt phần thi của mình tại Chung kết Miss Supranational 2022 diễn ra vào 08:00 PM 15/07/2022 (theo giờ Ba Lan) tức 01:00 ngày 16/07/2022 (theo giờ Việt Nam).

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