Về chung nhà với Trấn Thành đã gần 6 năm thế nhưng mối quan hệ con dâu Hàn Quốc - mẹ chồng Việt Nam của Hari Won mới khiến nhiều người bất ngờ

Sao Việt 16/07/2022 13:33

Không ít người tò mò liệu rằng mối quan hệ mẹ chồng - con dâu thực sự như thế nào?

Chuyện tình cảm của Hari Won và Trấn Thành luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, người ta tò mò câu chuyện "mẹ chồng - nàng dâu" vì với 1 cô con dâu nổi tiếng nhưng lại là người nước ngoài, lại có chuyện tình cảm khá ồn ào trước khi kết hôn với Trấn Thành thì có được gia đình chồng chấp nhận hay không.

Về chung nhà với Trấn Thành đã gần 6 năm thế nhưng mối quan hệ con dâu Hàn Quốc - mẹ chồng Việt Nam của Hari Won mới khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won.

Trái với những đồn đoán từ dư luận, sau gần 6 năm kết hôn với Trấn Thành, Hari Won là cô con dâu được cưng chiều nhất nhì showbiz Việt. Trong những lần chia sẻ về cuộc sống làm dâu, Hari Won đã hé lộ về mối quan hệ giữa cô và mẹ Trấn Thành. 

Trong khoảng 2 năm mới sống chung với bố mẹ chồng, Hari Won từng tiết lộ mối quan hệ giữa cô và bố mẹ chồng vô cùng tốt đẹp: “Trong thời gian sống chung với ba mẹ Trấn Thành, chắc người khác sẽ ghen tị với tôi vì ngày nào nghỉ, tôi cũng ngủ đến trưa, ba mẹ nấu cơm xong thì tôi xuống ăn. Tôi ăn xong lúc nào cũng khen, ba cũng rất muốn nấu ăn cho tôi. Tôi cảm thấy mình cực kỳ may mắn vì ở Hàn Quốc mà sống cùng ba mẹ chồng không thể được như vậy”.

Về chung nhà với Trấn Thành đã gần 6 năm thế nhưng mối quan hệ con dâu Hàn Quốc - mẹ chồng Việt Nam của Hari Won mới khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2

Hari Won tự tay tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng.

Là một nghệ sĩ nổi tiếng nên lịch trình của Hari Won khó dày đặc, đi sớm về khuya. Thế nhưng, cô cho biết mẹ chồng vẫn luôn thông cảm và quan tâm cô. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Tôi đi làm đến khuya mới về. Lúc đó, ba mẹ ngủ hết rồi nên ít khi gặp lắm. Tuy nhiên, khi gặp nhau thì mẹ lo cho tôi lắm, luôn hỏi han là con ăn gì chưa, con hãy uống nước nhiều vô... Rồi mẹ nấu nước đậu đen, nước mát... cho tôi”.

Nhận xét về mẹ chồng, Hari cho rằng mẹ Trấn Thành là 1 người phụ nữ sống tình cảm, nhân hậu và hết lòng yêu thương cô. Trong buổi ra mắt tự truyện của Hari Won vào năm 2017, mẹ Trấn Thành đích thân tới tặng hoa và chia sẻ đầy xúc động về cô con dâu nổi tiếng: "Con đau khổ và con biến đau khổ đó thành động lực sống đến ngày hôm nay, và vươn lên tới đỉnh cao của cuộc sống này. Mẹ rất hãnh diện khi có con dâu như con".

Về chung nhà với Trấn Thành đã gần 6 năm thế nhưng mối quan hệ con dâu Hàn Quốc - mẹ chồng Việt Nam của Hari Won mới khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3
Hari Won và mẹ chồng tại buổi ra mắt sách.

Hari Won tên thật là Lưu Esther, mang hai dòng máu Việt - Hàn. Bên cạnh là một ca sĩ, cô còn là một MC, diễn viên. Sau khi kết hôn với Trấn Thành, Hari Won ngày càng nhận được nhiều hơn sự quan tâm và yêu quý từ phía khán giả. Bên cạnh sự nghiệp ngày càng thăng hoa, nhan sắc nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng lên hương. Nhiều khán giả còn đùa vui rằng bí quyết để trở nên trẻ - đẹp của Hari Won không chỉ đến từ việc chăm chỉ tập luyện thể thao kết hợp với ăn uống khoa học mà còn nhờ có cuộc sống hôn nhân và việc làm dâu tràn ngập màu hồng của nữ ca sĩ.

Về chung nhà với Trấn Thành đã gần 6 năm thế nhưng mối quan hệ con dâu Hàn Quốc - mẹ chồng Việt Nam của Hari Won mới khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4
Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hari Won.
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