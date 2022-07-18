"Choáng" với gia thế khủng cùng khối tài sản "không phải dạng vừa" của chồng Hoa hậu Phạm Hương

Sao Việt 18/07/2022 09:15

Sau nhiều lần úp mở về hình ảnh của ông xã, Phạm Hương khiến netizen không khỏi tò mò về danh tính của anh cũng như độ giàu có cỡ nào?

Năm 2018, Phạm Hương tạm gác công việc nghệ thuật và quyết định sang Mỹ định cư. Vào cuối tháng 12/2019, cô khoe con trai đầu lòng tên Maximus khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Sau đó, đến tháng 9/2021, cô tiếp tục công khai việc hạ sinh nhóc tỳ thứ 2 vào đúng dịp sinh nhật 30 tuổi. 

Dù thoải mái trong việc chia sẻ hình của các con trên mạng xã hội nhưng cô vẫn giữ kín khuôn mặt và danh tính của chồng đại gia khiến dân tình vô cùng tò mò. Tuy nhiên, mới đây, đích thân Phạm Hương đã chia sẻ những khoảnh khắc cùng ông xã trong buổi chụp ảnh cưới. Theo đó Phạm Hương diện váy cưới trắng đơn giản nhưng đầy sang trọng, ông xã nàng Hậu diện vest bảnh bao. 

'Choáng' với gia thế khủng cùng khối tài sản 'không phải dạng vừa' của chồng Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh 1
Phạm Hương xinh đẹp khi khoác lên mình chiếc váy cưới.

Theo một số nguồn tin, bố của con trai Phạm Hương là một CEO của công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi từ Mỹ sang châu Á, khu nghỉ dưỡng. Doanh nhân này sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa" với biệt thự khủng và xe sang đắt đỏ.

'Choáng' với gia thế khủng cùng khối tài sản 'không phải dạng vừa' của chồng Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh 2
Dàn siêu xe tiền tỷ tại xứ sở cờ hoa của Phạm Hương.

Công ty của chồng Phạm Hương có trụ sở ở New York, Mỹ và nhiều chi nhánh khác đặt tại châu Á với văn phòng đại diện ở Hong Kong và Việt Nam. Ngoài ra, anh còn tham gia vào lĩnh vực bất động sản kiêm luôn đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập.

'Choáng' với gia thế khủng cùng khối tài sản 'không phải dạng vừa' của chồng Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh 3
Hình ảnh rạng rỡ của Phạm Hương trong ngày chụp ảnh cưới nhưng vẫn không thể thấy được mặt ông xã doanh nhân của cô.

Trước đó vào năm 2019, Phạm Hương từng khoe nhẫn kim cương do bạn trai tặng và thông báo: "Hết ế". Chiếc nhẫn kim cương khổng lồ và qua những bức ảnh người đẹp đăng tải có thể thấy cô sống trong cơ ngơi hoành tráng, đủ biết độ giàu có của chồng doanh nhân.

'Choáng' với gia thế khủng cùng khối tài sản 'không phải dạng vừa' của chồng Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh 4
Phạm Hương khoe ảnh được tặng nhẫn kim cương khổng lồ. 

Chia sẻ về lý do không công khai danh tính của chồng, Phạm Hương chia sẻ: "Anh ấy không phải là người trong showbiz, chỉ là một người bình thường. Tôi không mong là những áp lực mà mình đã trải qua là đặt lên chính gia đình. Tôi chỉ mong tổ ấm có một cuộc sống bình thường, bản thân cũng chấp nhận rời bỏ hào quang, nhường lại cho các em tỏa sáng".

'Choáng' với gia thế khủng cùng khối tài sản 'không phải dạng vừa' của chồng Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh 5
Phạm Hương xinh đẹp, rạng rỡ trong buổi chụp hình cưới được chia sẻ gần đây.
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