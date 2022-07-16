Hòa Minzy: "Giờ em ngồi đây, là single mom", tiết lộ bố mẹ chấp nhận chuyện chia tay bạn trai chỉ để cho con gái vui

Trấn Thành và khán giả lặng người khi nghe những chia sẻ của Hòa Minzy về chuyện tình đổ vỡ với bạn trai.

Mới đây, trong tập 9 Người Ấy Là Ai mùa 4, Hòa Minzy là một trong những khách mời trong dàn cố vấn chương trình cùng với Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 Thùy Tiên, siêu mẫu Minh Tú và DJ Thái Lan Matoom. Trong chương trình, nàng ca sĩ không chỉ đem lại tiếng cười cho khán giả mà cũng để lại nhiều cảm xúc cho MC, ban cố vấn và người xem khi tâm sự về nỗi lòng của người mẹ và thái độ thật sự của bố mẹ ruột khi chứng kiến chuyện tình tan vỡ của nữ ca sĩ và bố ruột bé Bo.

Hòa Minzy trong chương trình Người ấy là ai. Hòa Minzy không ngại thừa nhận chỉ mới một thời gian ngắn, cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái sống hạnh phúc bên chồng con, giờ nữ ca sĩ đã là single mom. Cụ thể, trong phần lộ diện của Cao Xuân Tài - siêu phẩm được nữ chính Young Ju lựa chọn, chàng trai này đã có chủ và mong muốn cùng bạn gái Bảo Châu lên sóng để mẹ của cô hiểu hơn về tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Từ đó, Cao Xuân Tài mong sẽ được mẹ Bảo Châu chấp thuận và cho phép con gái được đồng hành cùng anh. Trước câu chuyện của Xuân Tài và bạn gái, Hòa Minzy cũng thể hiện quan điểm của cô về vấn đề này. Nữ ca sĩ bộc bạch, nếu chưa từng trải qua sẽ không hiểu cảm giác khi sinh con, cho con từng giọt sữa và hạnh phúc vì điều đó. Hoà Minzy cho rằng, mình có thể ôm ấp con những năm đầu đời nhưng đến một thời điểm nào đó, con lại muốn có cuộc sống của riêng mình.

"Bạn cần phải cho mẹ bạn thời gian, không phải là 1 - 2 năm mà có khi đến 5 - 10 năm bạn mới chứng minh được tình yêu của anh Tài dành cho bạn. Bạn cũng không thể nào bắt mẹ bạn chấp nhận ngay điều đó được! Vì mình nói thật nhé, năm ngoái mình ngồi tại đây trên cương vị là 1 người hạnh phúc, nhưng hôm nay trở lại đây thì mình đã là 1 single mom rồi. Tức là mình đã không còn 1 tình yêu trọn vẹn nữa! Bố mẹ mình chấp nhận để mình vui thôi, còn trong tấm lòng bố mẹ mình lúc nào cũng sẽ đau lòng sau lưng mình hết!"… Lắng nghe những chia sẻ của đàn em, Trấn Thành lặng người và các cố vấn khác cũng rất đồng cảm với cô. Trước đó vào năm 2018, Hoà Minzy và thiếu gia Long An công khai hẹn hò. Trong suốt thời gian bên nhau, cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương. Năm 2019, Hoà Minzy hạ sinh con trai đầu lòng - bé Bo. Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào khi còn bên nhau. Thế nhưng, đến giữa tháng 2/2022, Hòa Minzy xác nhận đã chia tay bạn trai và cô sẽ là người nuôi dưỡng bé Bo. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của 2 mẹ con. Bé Bo càng lớn càng thông minh, đáng yêu, nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Khoảnh khắc tình cảm của nữ ca sĩ và con trai của mình.

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