Á hậu Vũ Hoàng My: "Liệu có nên comeout qua bộ ảnh này?"

Hiện netizen đang xôn xao trước dòng trạng thái này của Á hậu Vũ Hoàng My.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Á hậu Vũ Hoàng My đã có những chia sẻ khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Cụ thể, cô đăng một bức ảnh kèm dòng trạng thái ẩn ý: "Biết nhau lâu rồi mà không biết chị My là top hay bot? - Nguyễn Du. Liệu có nên comeout qua bộ ảnh này?".

Bài đăng của Vũ Hoàng My trên trang cá nhân.

Bên dưới bài đăng, netizen không khỏi xôn xao, bàn tán. Mọi người đặt nghi vấn đây chỉ là một bài đăng giải trí hay thực sự cô nàng sẽ chuẩn bị "comeout" trong thời gian sắp tới.

Về việc come-out trong showbiz Việt, thời gian gần đây phải kể đến Lệ Nam và Vũ Cát Tường. Nếu như Lệ Nam gây tranh cãi khi thừa nhận giới tính thật của mình sau thì Vũ Cát Tường lại được đông đảo người hâm mộ ủng hộ.

Vũ Cát Tường chia sẻ: ""Mọi người đừng có hỏi Tường bao giờ lấy chồng nha, bao giờ làm cô dâu nha, bây giờ Tường làm chú rể và đi tìm cô dâu của mình nè. I’m gay".

Ca sĩ Vũ Cát Tường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-hau-vu-hoang-my-lieu-co-nen-comeout-qua-bo-anh-nay-482451.html