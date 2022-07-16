Sau đó, được sự ủng hộ của gia đình và vợ chồng nhạc sĩ Minh Vy - ca sĩ Cẩm Ly, Thiện Nhân chính thức chuyển vào TP.HCM sinh sống từ tháng 10/2014. Anh trai của Thiện Nhân cũng theo sát em gái trong những năm tháng sinh sống ở Sài Gòn.

Thiện Nhân được công chúng biết đến khi tham gia chương trình The Voice Kids 2014 (Giọng hát Việt nhí) và giành giải Quán quân với chất giọng truyền cảm, ngọt ngào và trong trẻo. Lúc đăng quang, ca sĩ nhí đến từ Bình Định chỉ mới là một cô bé 12 tuổi ngây thơ, non nớt với vẻ ngoài đáng yêu, mũm mĩm nhưng giọng hát thì vô cùng nội lực và tình cảm.

Tuy nhiên, Thiện Nhân vẫn tập trung học tập thay vì chạy show hay lấn sân showbiz như nhiều bạn bè đồng trang lứa. Được biết, chỉ vào cuối tuần hoặc dịp lễ, Thiện Nhân mới nhận show đi hát để lấy thêm kinh nghiệm và đảm bảo thu nhập cho cuộc sống. Cô cho biết cát-xê đủ để em trang trải học phí, một số khoản sinh hoạt và gửi về quê cho bố mẹ.

Vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu của "cô bé đu đủ".

Song song với việc học, Thiện Nhân được gia đình ủng hộ tham gia hoạt động giải trí. Cô và Cao Công Nghĩa hai lần liên tiếp giành giải quán quân của cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng vào năm 2016 và 2019.

Thiện Nhân và thí sinh cùng đội đoạt giải quán quân ở cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca.

Sau một thời gian dài, Thiện Nhân ngày càng ra dáng thiếu nữ. Cô cho biết, so với thời tham gia The Voice Kids, giờ đây cô đã biết cách giao lưu với khán giả, dạn dĩ hơn trên sân khấu. Giọng ca cũng chăm chỉ luyện thanh mỗi ngày để học cách luyến láy khi hát dân ca.

Thiện Nhân luôn trau dồi kinh nghiệm và ngày càng tiến bộ trong kĩ thuật thanh nhạc.

Ở độ tuổi 20, Thiện Nhân lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu ngày nào. Không còn nhận ra cô nhóc mũm mĩm khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí cách đây 8 năm mà thay vào đó, Thiện Nhân thời điểm hiện tại đã chững chạc hơn, ngoại hình thon gọn, xinh xắn. Hơn thế nữa, việc cô theo đuổi hình ảnh giản dị và dòng nhạc dân ca cũng khiến khán giả càng yêu thích hơn.

Thiện Nhân hiện tại đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp.

Ở tuổi 20 tuổi, Thiện Nhân ngày càng nữ tính và duyên dáng hơn.

Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, dường như Thiện Nhân chưa hề vướng vào bất kỳ scandal nào. Tuy nhiên, mới đây, Thiện Nhân bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng khi được cho là bỏ nhà đi theo một người bạn cùng giới, mất liên lạc với gia đình nhiều ngày. Việc gia đình của nữ ca sĩ thông báo cô đột ngột mất tích và đi theo một người bạn cùng giới đang khiến dư luận xôn xao.