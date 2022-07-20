Vừa mở lại facebook cá nhân, vợ Hồng Đăng bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái ẩn ý "vừa đi vừa khóc"

Có vẻ như sau ồn ào của ông xã Hồng Đăng, tinh thần cô đã dần ổn định hơn.

Vào đầu tháng 7, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền rầm rộ thông tin nam diễn viên vướng ồn ào khi đang công tác ở nước ngoài. Sau khi tin đồn được rộ lên, Hồng Đăng là cái tên được dân tình được nhắc nhiều nhất và làm sự nghiệp của anh tụt dốc không phanh.

Khi tâm bão scandal nổ ra, netizen đã tràn vào Facebook của nam diễn viên và những người thân của Hồng Đăng để lại những lời lẽ chỉ trích, công kích khiến bà xã nam diễn viên phải đóng tài khoản cá nhân của mình để tránh nhận những lời lẽ không hay từ dư luận.

Vợ chồng Hồng Đăng - Anh Đào.

Nhưng đến hiện tại, một tài khoản tên vợ Hồng Đăng cũng đã mở trở lại và cập nhật thông tin liên quan đến công việc cá nhân. Mới đây, cô vừa chia sẻ một bài viết khiến nhiều người quan tâm, chú ý. Cụ thể, bà xã Hồng Đăng chia sẻ: "Sẽ có những đoạn đường mà bạn phải vừa đi vừa khóc. Đừng nản lòng, hãy cố gắng lên".

Một tài khoản được cho là vợ của Hồng Đăng đã mở trở lại và cập nhật cuộc sống cá nhân.

Bên dưới bài đăng, nhiều người đã gửi lời động viên tới Anh Đào:

- Cố lên chị mình ơi. Đoạn đường nào cũng sẽ có rất nhiều người bên chị. Sau cơn mưa trời lại sáng.

- Lúc nào cũng nghĩ Đào luôn luôn cười, nhìn thấy Đào là thấy niềm vui, dù chặng đường thế nào rồi mình cũng vượt qua hết. Cố gắng nhé.

- Khóc 1 chút cho nhẹ lòng rồi ngẩng cao đầu bước tiếp nhé. Cố gắng lên chị nhé. Mong cho qua nhanh đoạn đường gian nan để những đoạn đường sau này chỉ toàn niềm vui, an yên.

Về phía Hồng Đăng, cho đến thời điểm hiện tại thì phía nam diễn viên vẫn chưa lên tiếng chính thức sau tranh cãi và khán giả vẫn phải chờ đợi thông tin xác thực từ phía cơ quan chức năng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-mo-lai-facebook-ca-nhan-vo-hong-dang-bat-ngo-chia-se-dong-trang-thai-an-y-vua-di-vua-khoc-484478.html