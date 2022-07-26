Thủy Tiên xinh đẹp, rạng rỡ ngày trở lại nhưng thái độ của netizen mới thực sự gây ngỡ ngàng

Trước sự trở lại của Thủy Tiên, cộng đồng mạng đã có thái độ gây chú ý.

Mới đây, Thủy Tiên vừa đăng bài trở lại sau thời gian vắng bóng trên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ ca sĩ xuất hiện xinh đẹp trong bộ váy trắng. Cô nàng tiết lộ: “Hôm qua em chỉ được phép ở lại Hà Nội 2-3 tiếng đồng hồ. Trời nóng… may mà mình có một chiếc váy thật xinh”.

Bài đăng của Thủy Tiên.

Bên dưới bài đăng, giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Dù đã sinh con và bước qua tuổi 36 thế nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, nhan sắc yêu kiều, rạng rỡ đáng mơ ước.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều khán giả thể hiện sự quan tâm, lo lắng khi thần tượng của mình ngày càng gầy. Thủy Tiên gây chú ý với cánh tay khẳng khiu, vòng eo bé tí, thân hình “cò hương” như chỉ có da bọc xương.

Có thể thấy, sau ồn ào từ thiện miền Trung, thái độ của cộng đồng mạng đã không còn gay gắt với bà xã Công Vinh. Rất nhiều lời hỏi thăm, khen ngợi nữ ca sĩ thay vì mỉa mai, chỉ trích gay gắt như trước đó.

Sau thời gian điều tra, xác minh chuyện từ thiện của Thủy Tiên cũng như một số nghệ sĩ khác, cơ quan chức năng đưa ra kết luận cuối cùng chứng minh không có dấu hiếu “ăn chặn” như lời tố cáo. Đây được xem là lời minh oan, giúp những người nổi tiếng có thể gột rửa tiếng xấu. Chính vì thế, thời gian gần đây, Thủy Tiên và đồng nghiệp vướng ồn ào tương tự cô dần trở lại với showbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-xinh-dep-rang-ro-ngay-tro-lai-nhung-thai-do-cua-netizen-moi-thuc-su-gay-ngo-ngang-486006.html