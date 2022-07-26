Cát Phượng chia sẻ mối quan hệ giữa con trai và Thái Hòa: từng chạnh lòng khi thấy bố có gia đình mới

Hiện tại, trong khi Thái Hòa hiện đang hạnh phúc bên gia đình mới thì Cát Phượng lại vừa trải qua đổ vỡ khi chia tay với Kiều Minh Tuấn. Mặc dù không mấy suôn sẻ trong chuyện tình yêu nhưng Cát Phượng có được cậu con trai thông minh, ngoan ngoãn luôn đồng hành cùng với cô.

Cát Phượng kết hôn với diễn viên Thái Hòa và có sinh một đứa con trai. Năm 2006, vợ chồng Cát Phượng ly hôn, Cát Phượng phải một mình nuôi con, cuộc ly hôn của vợ chồng cô làm cho nhiều khán giả hâm mộ hối tiếc.

Mới đây, Thiên Minh nhận được sự chú ý đặc biệt khi trở thành thủ khoa của một trường quốc tế. Sau khi hoàn thành xuất sắc chương trình THPT cậu đã được mẹ thưởng một chuyến du lịch. Nhiều người cũng tò mò về phản ứng của Thái Hòa trước thành tích này của con trai. Nữ diễn viên tiết lộ trong 1 bình luận: “Hôm rồi Bom chủ động ngỏ ý muốn bố đưa đi thi đại học. Thái Hòa có gia đình riêng rồi nên tôi cũng ngại, ít khi đề nghị giúp đỡ. Được cái ông Hòa cũng rất quan tâm con, Bom cần gì là có ba hỗ trợ ngay”.

Ở thời điểm hiện tại, Thiên Minh đã 19 tuổi, sở hữu vẻ ngoài cao lớn cùng phong thái lịch lãm, bảnh bao khiến nhiều người trầm trồ. Đặc biệt, thành tích học tập đáng nể khiến cho cậu nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Thay vì theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật giống bố mẹ, cậu lại dự định theo học ngành Công nghệ thông tin tại một trường ở TP.HCM.

Ở tuổi 19, Thiên Minh nổi bật với vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm.

Cát Phượng cho biết, dù Thiên Minh ở với mẹ nhưng vẫn được bố quan tâm, chăm sóc. Trong nhiều năm học, Thái Hòa luôn hỗ trợ học phí và đồng hành cùng con trai: "Anh Hòa hỗ trợ tôi một nửa học phí của Bom. Điều đó khiến tôi đỡ áp lực về kinh tế. Có lúc, anh Hòa đi họp phụ huynh ở trường hay qua nhà đưa Bom đi ăn uống. Trong mắt anh ấy, Bom như thanh niên trưởng thành, có thể cởi mở, chia sẻ nhiều vấn đề với nhau. Vì thế, tình cảm của 2 bố con khăng khít lắm”.

Mặc dù đã chia tay được một thời gian nhưng nữ diễn viên vẫn thoải mái khi đề cập đến chồng cũ, cô luôn dành sự tôn trọng nhất định với Thái Hòa. Trong một bài viết khi con trai được khán giả khen ngợi vì chẳng khác gì bản sao của Thái Hòa, cô cũng ngay lập tức đáp lời: “Giống ba Hòa nên Bom đẹp trai đó út Thủy”.

Cát Phượng không ngần ngại dành tặng lời khen cho Thái Hòa.

Về phía Thái Hòa, anh sợ con trai phải chịu nhiều thiệt thòi do bố mẹ ly hôn nên luôn cố gắng bù đắp bằng cách tạo điều kiện cho con phát triển trong môi trường tốt nhất. "Bom thỉnh thoảng cũng nói: ‘Em Nemo sướng quá’. Thật sự thì Nemo ở với cả ba lẫn mẹ, môi trường xung quanh cũng nhiều người hơn như ông bà, bạn bè… còn Bom thì chỉ ở với mẹ nên bị thiếu thốn tình cảm của ba và một gia đình trọn vẹn. Lỗi lầm người lớn không thể thay đổi được, tôi chỉ có thể bù đắp cho Bom nhiều hơn”.

Thiên Minh cũng có mối quan hệ thân thiết với mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ.

Cát Phượng được biết đến là một diễn viên hài, diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh. Cô từng đoạt giải Mai Vàng nữ diễn sân khấu được yêu thích nhất. Cô từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa và chuyện tình kéo dài 12 năm với diễn viên Kiều Minh Tuấn. Hiện tại, sau khi xác nhận chia tay với diễn viên "Em chưa 18", cô sống kín tiếng hơn hẳn và hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm.