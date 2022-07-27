Quá khứ từng bị chồng cũ ôm 7 tỷ bỏ trốn, Thúy Nga tiết lộ thêm lý do "nghẹn lòng" quyết không đi bước nữa, tiếp tục làm mẹ đơn thân

Hậu trường 27/07/2022 15:57

Dù đã làm mẹ đơn thân nhiều năm nhưng Thúy Nga vẫn không có ý định tái hôn vì lý do đặc biệt này.

Thúy Nga là một danh hài nổi tiếng trong nước và cả thị trường hải ngoại. Cô được khán giả khắp mọi nơi yêu mến và hâm mộ với lối diễn duyên dáng và hóm hỉnh trên sân khấu. Thế nhưng, đường tình duyên của cô lại gặp khá nhiều trắc trở. Thúy Nga từng chia sẻ cô bị chồng cũ ôm 7 tỷ đồng bỏ trốn. Kể từ đó, Thúy Nga phải làm mẹ đơn thân, 1 mình nuôi con gái - bé Nguyệt Cát.

Quá khứ từng bị chồng cũ ôm 7 tỷ bỏ trốn, Thúy Nga tiết lộ thêm lý do 'nghẹn lòng' quyết không đi bước nữa, tiếp tục làm mẹ đơn thân - Ảnh 1
Thúy Nga và chồng cũ Nguyễn Văn Nam.

 

Quá khứ từng bị chồng cũ ôm 7 tỷ bỏ trốn, Thúy Nga tiết lộ thêm lý do 'nghẹn lòng' quyết không đi bước nữa, tiếp tục làm mẹ đơn thân - Ảnh 2
Nữ danh hài thường khoe ảnh hạnh phúc bên con gái đáng yêu. 

Làm mẹ đơn thân, Thúy Nga dù bận rộn lịch trình nhưng vẫn dành thời gian để chăm sóc, quan tâm đến con gái. Nữ danh hài chăm lo cho ái nữ từng li từng tí để bé không bị thiếu thốn tình cảm gia đình. Thúy Nga chia sẻ cô không có ý định tiến thêm bước nữa, tìm cha cho con bởi một mình cô vẫn nuôi dạy con tốt.

“Hơn 10 năm qua làm mẹ đơn thân, đâu cần người đàn ông mà Thuý Nga vẫn một mình nuôi dạy con tốt đó thôi (cười). Bản thân Thúy Nga suy nghĩ làm mẹ nhiều khi còn không thể ở bên cạnh con suốt đời, thì tìm người bố cho con mình làm gì?

Thay vì như vậy thì Thúy Nga luôn dành toàn bộ thời gian, công sức định hướng cho con làm sao ngoan và trưởng thành hơn từng ngày, có thể đứng vững vàng mạnh mẽ đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Điều đó mình thấy quan trọng hơn chuyện kia (cười).”

Quá khứ từng bị chồng cũ ôm 7 tỷ bỏ trốn, Thúy Nga tiết lộ thêm lý do 'nghẹn lòng' quyết không đi bước nữa, tiếp tục làm mẹ đơn thân - Ảnh 3
Nguyệt Cát luôn là niềm tự hào bởi cô bé càng lớn ngày càng hiểu chuyện.

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, hiện Thúy Nga có cuộc sống an nhiên, một mình nuôi con gái Nguyệt Cát. Nữ danh hài thừa nhận con gái chính là động lực sống của cô. Thúy Nga từng tiết lộ rằng khi cô hỏi con gái muốn mẹ độc thân hay có người yêu. Ái nữ liền thẳng thắn đáp rằng không muốn mẹ đi thêm bước nữa và hứa hẹn khi trưởng thành sẽ chăm lo cho mẹ. 

Quá khứ từng bị chồng cũ ôm 7 tỷ bỏ trốn, Thúy Nga tiết lộ thêm lý do 'nghẹn lòng' quyết không đi bước nữa, tiếp tục làm mẹ đơn thân - Ảnh 4
Cô bé chia sẻ không muốn mẹ tiếp tục đi thêm bước nữa. 

Dù tuổi còn khá nhỏ nhưng con gái Thúy Nga đã rất hiểu chuyện và có tính cách ngoan ngoãn, biết yêu thương mẹ. Bản thân nữ danh hài cũng thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và không có dự định sẽ tái hôn. 

Trên trang facebook cá nhân, Thúy Nga đã đăng tải loạt ảnh trong hành trình con gái 1 mình trở về Việt Nam. Bé Nguyệt Cát dù chỉ mới 11 tuổi nhưng đã biết tự lập. Cô bé có thể 1 mình đi máy bay từ Mỹ về Việt Nam mà không cần sự đồng hành của phụ huynh. 

Quá khứ từng bị chồng cũ ôm 7 tỷ bỏ trốn, Thúy Nga tiết lộ thêm lý do 'nghẹn lòng' quyết không đi bước nữa, tiếp tục làm mẹ đơn thân - Ảnh 5
Bé Nguyệt Cát sớm tự lập từ nhỏ, tuy mới 11 tuổi nhưng đã có thể 1 mình trở về Việt Nam.
Hội ngộ con trai sau hơn 2 năm rưỡi xa cách, Hoài Linh gây chú ý vì ngoại hình khác lạ

Hội ngộ con trai sau hơn 2 năm rưỡi xa cách, Hoài Linh gây chú ý vì ngoại hình khác lạ

Diện mạo của nam danh hài ngày càng xuống sắc với thân hình gầy guộc, già đi trông thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Nga con gái Thúy Nga Danh hài Thuý Nga

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 21 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An