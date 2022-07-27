Quá khứ từng bị chồng cũ ôm 7 tỷ bỏ trốn, Thúy Nga tiết lộ thêm lý do "nghẹn lòng" quyết không đi bước nữa, tiếp tục làm mẹ đơn thân

Thúy Nga là một danh hài nổi tiếng trong nước và cả thị trường hải ngoại. Cô được khán giả khắp mọi nơi yêu mến và hâm mộ với lối diễn duyên dáng và hóm hỉnh trên sân khấu. Thế nhưng, đường tình duyên của cô lại gặp khá nhiều trắc trở. Thúy Nga từng chia sẻ cô bị chồng cũ ôm 7 tỷ đồng bỏ trốn. Kể từ đó, Thúy Nga phải làm mẹ đơn thân, 1 mình nuôi con gái - bé Nguyệt Cát.

“Hơn 10 năm qua làm mẹ đơn thân, đâu cần người đàn ông mà Thuý Nga vẫn một mình nuôi dạy con tốt đó thôi (cười). Bản thân Thúy Nga suy nghĩ làm mẹ nhiều khi còn không thể ở bên cạnh con suốt đời, thì tìm người bố cho con mình làm gì?

Làm mẹ đơn thân, Thúy Nga dù bận rộn lịch trình nhưng vẫn dành thời gian để chăm sóc, quan tâm đến con gái. Nữ danh hài chăm lo cho ái nữ từng li từng tí để bé không bị thiếu thốn tình cảm gia đình. Thúy Nga chia sẻ cô không có ý định tiến thêm bước nữa, tìm cha cho con bởi một mình cô vẫn nuôi dạy con tốt.

Thay vì như vậy thì Thúy Nga luôn dành toàn bộ thời gian, công sức định hướng cho con làm sao ngoan và trưởng thành hơn từng ngày, có thể đứng vững vàng mạnh mẽ đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Điều đó mình thấy quan trọng hơn chuyện kia (cười).”

Nguyệt Cát luôn là niềm tự hào bởi cô bé càng lớn ngày càng hiểu chuyện.

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, hiện Thúy Nga có cuộc sống an nhiên, một mình nuôi con gái Nguyệt Cát. Nữ danh hài thừa nhận con gái chính là động lực sống của cô. Thúy Nga từng tiết lộ rằng khi cô hỏi con gái muốn mẹ độc thân hay có người yêu. Ái nữ liền thẳng thắn đáp rằng không muốn mẹ đi thêm bước nữa và hứa hẹn khi trưởng thành sẽ chăm lo cho mẹ.

Cô bé chia sẻ không muốn mẹ tiếp tục đi thêm bước nữa.

Dù tuổi còn khá nhỏ nhưng con gái Thúy Nga đã rất hiểu chuyện và có tính cách ngoan ngoãn, biết yêu thương mẹ. Bản thân nữ danh hài cũng thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và không có dự định sẽ tái hôn.

Trên trang facebook cá nhân, Thúy Nga đã đăng tải loạt ảnh trong hành trình con gái 1 mình trở về Việt Nam. Bé Nguyệt Cát dù chỉ mới 11 tuổi nhưng đã biết tự lập. Cô bé có thể 1 mình đi máy bay từ Mỹ về Việt Nam mà không cần sự đồng hành của phụ huynh.