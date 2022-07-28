Hoa hậu Ngọc Châu bất ngờ bị một siêu mẫu Việt đăng bài trực tiếp đòi nợ, chuyện gì đây?

Theo đó trong một sự kiện, khi đang trên bàn tiệc, Hoa hậu Ngọc Châu gặp phải một tình huống trớ trêu khi Võ Hoàng Yến bất ngờ gọi nàng hậu lại gần và đặt câu hỏi: "Giờ em trả lời thiệt tình cho chị đi, bây giờ em đăng quang Hoa hậu rồi mình có trả chị 200 nghìn không?".

Mới đây, một sự cố "dở khóc dở cười" xảy ra giữa Hoa hậu Ngọc Châu và siêu mẫu Võ Hoàng Yến khiến dân tình không nhịn được cười. Cụ thể, trên kênh TikTok cá nhân, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã bất ngờ chia sẻ đoạn clip "đòi nợ" đầy hài hước với tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu.

Ngay khi đối diện với câu hỏi hóc búa từ trên trời rơi xuống của Võ Hoàng Yến, nàng hậu chỉ biết "đứng hình mất 5 giây" không hiểu chuyện gì xảy ra, làm cộng đồng mạng "cười bò" vì độ lầy lội của nàng siêu mẫu và biểu cảm đáng yêu từ Ngọc Châu.

Ngay sau đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ và trở nên viral trên khắp trang mạng xã hội. Các fan sắc đẹp tự hỏi rằng liệu sau màn đòi nợ công khai này thì tình cảm chị em giữa hai mỹ nhân Việt có còn bền chặt, khắng khít?

- "Ôi bà Yến, sao trót nỡ đòi nợ tân Hoa hậu một cách công khai như thế cơ chứ!".

- "Nhìn Võ Hoàng Yến đòi nợ Ngọc Châu và khuôn mặt của Ngọc Châu lúc đó mà không nhịn được cười".

- "Xem Ngọc Châu khuôn mặt kiểu ủa gì vậy mà dễ thương chưa kìa".

- "Thương Ngọc Châu, vừa đăng quang chưa lâu mà đã bị đàn chị đòi nợ một cách trắng trợn như thế này rồi".

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 , Ngọc Châu luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông lẫn khán giả. Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của chân dài đến từ Tây Ninh trong chặng hành trình dài chạm tới ánh hào quang rực rỡ, fan sắc đẹp còn ấn tượng Ngọc Châu với hình ảnh của một nàng hậu giản dị, gần gũi với mọi người xung quanh.