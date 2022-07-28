Hải Triều "lúc đi hết mình, lúc về hết hồn" khi dự tiệc cảm ơn của Khánh Vân

Hậu trường 28/07/2022 10:31

Nhìn hình ảnh lầy lội của Hải Triều tại tiệc cảm ơn của Hoa hậu Khánh Vân, netizen cũng đoán ra nam nghệ sĩ đã có một đêm quẫy "banh nóc" đến cỡ nào.

Tối 26/7, dàn nghệ sĩ Vbiz xúng xính váy áo đi ăn tiệc cảm ơn của Khánh Vân sau khi hết nhiệm kỳ đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tham dự buổi tiệc với sự góp mặt của đông đảo sao Việt như Ngọc Châu, Lê Thảo Nhi, Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Võ Hoàng Yến, Puka, MC Thanh Thanh Huyền, Hoàng Thùy, Nam Anh, Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang, Nhã Phương...

Hải Triều 'lúc đi hết mình, lúc về hết hồn' khi dự tiệc cảm ơn của Khánh Vân - Ảnh 1
Dàn khách mời lộng lẫy tại bữa tiệc cảm ơn của Hoa hậu Khánh Vân.

Nổi bật trong số đó, phải kể đến màn xuất hiện của diễn viên Hải Triều với những khoảnh khắc giả gái khó đỡ. Trái với vẻ dịu dàng, nữ tính từ chiếc đầm trắng đang diện trên người, Hải Triều liên tục có những hành động gây cười, "ô dề" dễ thương khiến người hâm mộ được dịp cười nghiêng ngả.

Hải Triều 'lúc đi hết mình, lúc về hết hồn' khi dự tiệc cảm ơn của Khánh Vân - Ảnh 2
Nam diễn viên chụp hình cùng hoa hậu Khánh Vân - chủ nhân bữa tiệc.

Ngay sau khi nhập cuộc vui, Hải Triều dường như đánh mất hình tượng ban đầu. Nam diễn viên "quẫy" bung xõa bên các đồng nghiệp, hết trổ tài catwalk lầy lội, Hải Triệu nhảy múa tưng bừng.

Hải Triều 'lúc đi hết mình, lúc về hết hồn' khi dự tiệc cảm ơn của Khánh Vân - Ảnh 3

Hải Triều 'lúc đi hết mình, lúc về hết hồn' khi dự tiệc cảm ơn của Khánh Vân - Ảnh 4
Puka, Hải Triều đọ sắc trên sàn catwalk.

Sau buổi tiệc thân mật, Hải Triều chính là nghệ sĩ đã thu về cho mình nhiều khoảnh khắc để đời nhất, thậm chí netizen còn chia sẻ rộng rãi những khoảnh khắc này của nam diễn viên. Đỉnh điểm của những màn "xõa bung nóc" của Hải Triều là hình ảnh mặc đầm và rớt tóc giả lúc tiệc tàn.

Hải Triều 'lúc đi hết mình, lúc về hết hồn' khi dự tiệc cảm ơn của Khánh Vân - Ảnh 5
"Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn" là có thật.

Bữa tiệc tri ân "Thank You Party" được Hoa hậu Khánh Vân tổ chức sau khi hết nhiệm kỳ đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và khởi đầu cho một chặng đường mới trên con đường sự nghiệp sau này. Được biết, sau khi rời khỏi Uni Media, Khánh Vân đã thành lập công ty giải trí riêng mang tên Khánh Vân Entertainment với vai trò CEO.

Hoa hậu Ngọc Châu bất ngờ bị một siêu mẫu Việt đăng bài trực tiếp đòi nợ, chuyện gì đây?

Hoa hậu Ngọc Châu bất ngờ bị một siêu mẫu Việt đăng bài trực tiếp đòi nợ, chuyện gì đây?

Netizen không khỏi bất ngờ cũng như không biết chuyện gì đã xảy ra với hai mỹ nhân Việt này đây?

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Triều Khánh Vân Hoa hậu Khánh Vân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 16 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An