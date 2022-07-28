Hải Triều "lúc đi hết mình, lúc về hết hồn" khi dự tiệc cảm ơn của Khánh Vân

Nhìn hình ảnh lầy lội của Hải Triều tại tiệc cảm ơn của Hoa hậu Khánh Vân, netizen cũng đoán ra nam nghệ sĩ đã có một đêm quẫy "banh nóc" đến cỡ nào.
- Vừa mới lên tiếng khẳng định độc thân, liền có một sao nam có động thái ngầm “khẳng định chủ quyền” với Lan Ngọc
- Showbiz Việt có những cú "lộn mèo" chấn động: Ngọc Châu quên luôn hình tượng Hoa hậu, Minh Hằng “xấu hổ muốn đội quần”
Tối 26/7, dàn nghệ sĩ Vbiz xúng xính váy áo đi ăn tiệc cảm ơn của Khánh Vân sau khi hết nhiệm kỳ đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tham dự buổi tiệc với sự góp mặt của đông đảo sao Việt như Ngọc Châu, Lê Thảo Nhi, Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Võ Hoàng Yến, Puka, MC Thanh Thanh Huyền, Hoàng Thùy, Nam Anh, Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang, Nhã Phương...
Nổi bật trong số đó, phải kể đến màn xuất hiện của diễn viên Hải Triều với những khoảnh khắc giả gái khó đỡ. Trái với vẻ dịu dàng, nữ tính từ chiếc đầm trắng đang diện trên người, Hải Triều liên tục có những hành động gây cười, "ô dề" dễ thương khiến người hâm mộ được dịp cười nghiêng ngả.
Ngay sau khi nhập cuộc vui, Hải Triều dường như đánh mất hình tượng ban đầu. Nam diễn viên "quẫy" bung xõa bên các đồng nghiệp, hết trổ tài catwalk lầy lội, Hải Triệu nhảy múa tưng bừng.
Sau buổi tiệc thân mật, Hải Triều chính là nghệ sĩ đã thu về cho mình nhiều khoảnh khắc để đời nhất, thậm chí netizen còn chia sẻ rộng rãi những khoảnh khắc này của nam diễn viên. Đỉnh điểm của những màn "xõa bung nóc" của Hải Triều là hình ảnh mặc đầm và rớt tóc giả lúc tiệc tàn.
Bữa tiệc tri ân "Thank You Party" được Hoa hậu Khánh Vân tổ chức sau khi hết nhiệm kỳ đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và khởi đầu cho một chặng đường mới trên con đường sự nghiệp sau này. Được biết, sau khi rời khỏi Uni Media, Khánh Vân đã thành lập công ty giải trí riêng mang tên Khánh Vân Entertainment với vai trò CEO.