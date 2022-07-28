Hải Triều "lúc đi hết mình, lúc về hết hồn" khi dự tiệc cảm ơn của Khánh Vân

Tối 26/7, dàn nghệ sĩ Vbiz xúng xính váy áo đi ăn tiệc cảm ơn của Khánh Vân sau khi hết nhiệm kỳ đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tham dự buổi tiệc với sự góp mặt của đông đảo sao Việt như Ngọc Châu, Lê Thảo Nhi, Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Võ Hoàng Yến, Puka, MC Thanh Thanh Huyền, Hoàng Thùy, Nam Anh, Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang, Nhã Phương...

Dàn khách mời lộng lẫy tại bữa tiệc cảm ơn của Hoa hậu Khánh Vân.

Nổi bật trong số đó, phải kể đến màn xuất hiện của diễn viên Hải Triều với những khoảnh khắc giả gái khó đỡ. Trái với vẻ dịu dàng, nữ tính từ chiếc đầm trắng đang diện trên người, Hải Triều liên tục có những hành động gây cười, "ô dề" dễ thương khiến người hâm mộ được dịp cười nghiêng ngả.