Netizen đồng loạt 'giải cứu Hoa hậu' khi Ngọc Châu xuất hiện cùng khung hình với tiktoker Tiên Nguyễn và Trang Nemo

Hậu trường 07/08/2022 10:21

Khoảnh khắc 'chị chị em em' thân thiết giữa Ngọc Châu cùng 2 tiktoker đang được bàn tán rộng rãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Mới đây, cộng đồng fan sắc đẹp không khỏi bất ngờ khi Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện tại một sự kiện ra mắt sản phẩm kem body mới. Nhưng điều đặc biệt khiến dân tình chú ý hơn cả nàng hậu còn chụp cùng 2 tiktoker Tiên Nguyễn và Trang Nemo. 

Netizen đồng loạt 'giải cứu Hoa hậu' khi Ngọc Châu xuất hiện cùng khung hình với tiktoker Tiên Nguyễn và Trang Nemo - Ảnh 1
Khoảnh khắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 "đọ dáng" cùng 2 tiktoker lập tức gây tranh cãi dữ dội. 

Với danh hiệu là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sắp tới đây Ngọc Châu còn là đại diện nước nhà tham gia chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp thế giới, chính vì thế, việc người đẹp Tây Ninh xuất hiện tại sự kiện này khiến cô nhận không ít sự phản đối từ người hâm mộ.

Netizen đồng loạt 'giải cứu Hoa hậu' khi Ngọc Châu xuất hiện cùng khung hình với tiktoker Tiên Nguyễn và Trang Nemo - Ảnh 2
Sự việc vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận, vì không phù hợp với hình ảnh của một đại diện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. 

Sở dĩ, các fan sắc đẹp có phản ứng gay gắt như thế vì hai nhân vật cùng xuất hiện chung khung hình với Ngọc Châu là Trang Nemo và Tiên Nguyễn là hai nhân vật vướng thị phi thời gian qua khi liên quan đến việc kinh doanh kém chất lượng. 

Chính vì thế, người hâm mộ cũng đặt sự hoài nghi về chất lượng sản phẩm tại sự kiện Ngọc Châu đang tham dự. Nhiều ý kiến cho rằng, là một đại diện sắc đẹp nước nhà, Ngọc Châu không nên bất chấp để quảng cáo cho những sản phẩm không có lợi cho sức khỏe

Netizen đồng loạt 'giải cứu Hoa hậu' khi Ngọc Châu xuất hiện cùng khung hình với tiktoker Tiên Nguyễn và Trang Nemo - Ảnh 3
Ngọc Châu vướng nghi vấn quảng bá sản phẩm kém chất lượng.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu từng là quán quân Vietnam’s Next Top Model 2016 đồng thời cũng là Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 và lọt top 10 chung cuộc cùng danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019. Ngọc Châu có một gương mặt thon thả điểm nhấn là hai đồng tiền trên má khi cười, sở hữu đôi mắt to và nụ cười rạng rỡ, cô ghi điểm với mọi người không chỉ về vẻ đẹp ngày càng hoàn hảo, phong thái tự tin cuốn hút mà còn bởi tính cách nhẹ nhàng, gần gũi của mình.

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