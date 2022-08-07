Netizen đồng loạt "giải cứu Hoa hậu" khi Ngọc Châu xuất hiện cùng khung hình với tiktoker Tiên Nguyễn và Trang Nemo

Mới đây, cộng đồng fan sắc đẹp không khỏi bất ngờ khi Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện tại một sự kiện ra mắt sản phẩm kem body mới. Nhưng điều đặc biệt khiến dân tình chú ý hơn cả nàng hậu còn chụp cùng 2 tiktoker Tiên Nguyễn và Trang Nemo.

Khoảnh khắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 "đọ dáng" cùng 2 tiktoker lập tức gây tranh cãi dữ dội.

Với danh hiệu là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sắp tới đây Ngọc Châu còn là đại diện nước nhà tham gia chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp thế giới, chính vì thế, việc người đẹp Tây Ninh xuất hiện tại sự kiện này khiến cô nhận không ít sự phản đối từ người hâm mộ.