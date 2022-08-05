Mặc lùm xùm với gia đình, Thiện Nhân đăng ảnh ngọt "như phim Hàn" bên người yêu đồng giới tại xứ sở kim chi

Hậu trường 05/08/2022 10:01

Có thể thấy, hiện Thiện Nhân đang rất hạnh phúc trong chuyến du lịch Hàn Quốc với người yêu đồng giới.

Thời gian gần đây, Thiện Nhân là cái tên khiến dân tình xôn xao câu chuyện mâu thuẫn giữa cô và gia đình "bùng nổ" trên mạng xã hội, tốn không ít "giấy mực" của giới truyền thông. Nữ ca sĩ cho biết bản thân và gia đình cần có thêm thời gian để bình tĩnh và tìm thấy tiếng nói chung.

Mới đây, Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 đã đăng ảnh vui vẻ du lịch cùng người yêu đồng giới - Ngân Trác tại Hàn Quốc sau khi công khai đổi họ, đổi nghệ danh. Loạt ảnh này nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của netizen. 

Mặc lùm xùm với gia đình, Thiện Nhân đăng ảnh ngọt 'như phim Hàn' bên người yêu đồng giới tại xứ sở kim chi - Ảnh 1

Mặc lùm xùm với gia đình, Thiện Nhân đăng ảnh ngọt 'như phim Hàn' bên người yêu đồng giới tại xứ sở kim chi - Ảnh 2

Mặc lùm xùm với gia đình, Thiện Nhân đăng ảnh ngọt 'như phim Hàn' bên người yêu đồng giới tại xứ sở kim chi - Ảnh 3

Mặc lùm xùm với gia đình, Thiện Nhân đăng ảnh ngọt 'như phim Hàn' bên người yêu đồng giới tại xứ sở kim chi - Ảnh 4
Cặp đôi không ngại thể hiện cử chỉ ngọt ngào trước ống kính trong loạt hình được nữ ca sĩ chia sẻ. (Ảnh: FB Trác Thiên An)

 Trong ảnh, Thiện Nhân diện trang phục truyền thống Hàn Quốc bên người yêu. Từ màu sắc đến trang phục của bộ ảnh được bộ đôi đầu tư. Cả hai có nhiều cử chỉ đầy yêu thương dành cho nhau, hết nắm tay lại hôn lên tóc. Dường như nữ ca sĩ sinh năm 2002 và người yêu đang rất mãn nguyện với tình yêu của mình và những lùm xùm đã xảy ra không quá ảnh hưởng đến họ. 

Có thể thấy, câu chuyện của Thiện Nhân và gia đình đã gây ra nhiều tranh cãi, được khán giả và giới truyền thông đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý hơn, Thiện Nhân lại làm cho người hâm mộ bàng hoàng khi cô đổi nghệ danh mới là Trác Thiên An. Được biết Trác là họ của người yêu Thiện Nhân. Hành động này của học trò Cẩm Ly được cho là quyết định cự tuyệt gia đình của mình sau loạt ồn ào vừa qua.

Mặc lùm xùm với gia đình, Thiện Nhân đăng ảnh ngọt 'như phim Hàn' bên người yêu đồng giới tại xứ sở kim chi - Ảnh 5

Thiện Nhân bất ngờ đổi tên thành Trác Thiên An. (Ảnh: chụp màn hình)

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Từ khóa:   Thiện Nhân Thiện Nhân Giọng hát Việt nhí Nguyễn Thiện Nhân

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