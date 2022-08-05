Hoa hậu Thùy Tiên đã có những chia sẻ khi được hỏi: "Có phải Thùy Tiên không thích chia sẻ về gia đình mình?".
- Chồng cũ có hành động "vỗ mặt" Lâm Khánh Chi khi đăng ảnh ngọt ngào với người yêu, xóa tan tin đồn chia tay như nữ ca sĩ nói
- Hậu nghi vấn có tình mới sau ly hôn Hoàng Oanh, chồng cũ tiết lộ sắp về Việt Nam hội ngộ con trai
Kể từ khi đăng quang cương vị Hoa hậu Hoà bình, Thùy Tiên hiếm khi xuất hiện cùng người thân cũng như hạn chế nhắc đến bố mẹ trên mạng xã hội. Chính vì thế, khi nhận được câu hỏi “Có phải Thùy Tiên không thích chia sẻ về gia đình?”, nàng hậu đã có những chia sẻ với truyền thông thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Thùy Tiên bộc bạch:
"Nói như vậy thì không đúng, nhưng Tiên muốn giải thích thế này cho các bạn hiểu: Tiên không phải người con của gia đình, gọi là người hay tương tác với gia đình, đây là thói quen từ rất nhỏ của Tiên. Kể cả đối với bạn bè xung quanh, Tiên cũng là người rất ít tương tác. Tiên tự biết đây là điểm không tốt và Tiên biết đang có rất số lượng lớn người hâm mộ theo dõi, nên cuộc sống tính cách cũng như những việc Tiên đang làm ảnh hưởng đến nhiều người.
Tiên không thích nói dối khi mà mình ít nói chuyện với gia đình, mà mình thì lại lên sóng nói là ngày nào mình cũng gọi, cũng nhắn tin. Cho nên đó là lý do tại sao Tiên ít khi nói đến vấn đề này, vì Tiên không muốn truyền cảm hứng đến với các bạn về đặc điểm này, Tiên hiểu điều này không có gì hay ho cũng không phải tính tốt nên Tiên sợ bị lộ tính cách này ra, nhiều bạn fan của Tiên học theo "Hoa hậu cũng vậy thì mình vậy cũng không sao".
Một phần nữa, thực chất gia đình Tiên cũng hơi phức tạp tí, nên Tiên không muốn nói nhiều vì sợ mọi người bị "đào sâu", Tiên không muốn như vậy."
Không giống như nhiều sao Việt khác, trong quá trình trưởng thành, Thùy Tiên không được "trọn vẹn" khi bố mẹ ly dị từ năm cô nàng 4 tuổi. Thùy Tiên phải sống vời dì đến năm 18 mới ra ở riêng và tự lập. Chính nàng hậu cũng thừa nhận việc bản thân cô không tương tác nhiều với gia đình có phần không đúng nhưng chính xác chân dài sinh năm 1998 không phải người con của gia đình nên đây cũng là thói quen của cô.
Có thể nói, Thùy Tiên là một trong những số ít các nàng hậu được khán giả yêu mến và đánh giá cao về tài năng lẫn nhan sắc. Cô luôn tỏa ra năng lượng tích cực cùng tính cách giản dị, hòa đồng với mọi người. Tuy có tuổi thơ không được trọn vẹn như bạn bè đồng trang lứa nhưng nhờ vậy đã có một Hoa hậu Thùy Tiên tự lập và mạnh mẽ như hôm nay.