Kể từ khi đăng quang cương vị Hoa hậu Hoà bình, Thùy Tiên hiếm khi xuất hiện cùng người thân cũng như hạn chế nhắc đến bố mẹ trên mạng xã hội. Chính vì thế, khi nhận được câu hỏi “Có phải Thùy Tiên không thích chia sẻ về gia đình?”, nàng hậu đã có những chia sẻ với truyền thông thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

"Nói như vậy thì không đúng, nhưng Tiên muốn giải thích thế này cho các bạn hiểu: Tiên không phải người con của gia đình, gọi là người hay tương tác với gia đình, đây là thói quen từ rất nhỏ của Tiên. Kể cả đối với bạn bè xung quanh, Tiên cũng là người rất ít tương tác. Tiên tự biết đây là điểm không tốt và Tiên biết đang có rất số lượng lớn người hâm mộ theo dõi, nên cuộc sống tính cách cũng như những việc Tiên đang làm ảnh hưởng đến nhiều người.

Tiên không thích nói dối khi mà mình ít nói chuyện với gia đình, mà mình thì lại lên sóng nói là ngày nào mình cũng gọi, cũng nhắn tin. Cho nên đó là lý do tại sao Tiên ít khi nói đến vấn đề này, vì Tiên không muốn truyền cảm hứng đến với các bạn về đặc điểm này, Tiên hiểu điều này không có gì hay ho cũng không phải tính tốt nên Tiên sợ bị lộ tính cách này ra, nhiều bạn fan của Tiên học theo "Hoa hậu cũng vậy thì mình vậy cũng không sao".