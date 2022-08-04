Netizen giật tim "thon thót" trước hình ảnh "xuống tóc" đầy khác lạ của Phương Trinh Jolie

Không còn mái tóc dài nữ tính như trước, hình ảnh "xuống tóc" của Phương Trinh Jolie gây chú ý cộng đồng mạng.
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Mới đây, Phương Trinh Jolie khiến khán giả không khỏi hoang mang với hình ảnh mới nhất của mình. Theo đó, trong một clip ngắn trên mạng, bà xã Lý Bình lọt vào khung hình với chiếc đầu cắt cao, nhẵn trụi, nam tính.
Từ lâu, cô nàng đã theo đuổi hình ảnh quyến rũ, sexy với thân hình nóng bỏng và mái tóc dài thương hiệu. Chính vì thế, trong diện mạo lần này, khán giả vô cùng bất ngờ và tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nàng khiến cô bỏ đi mái tóc lúc trước.
Thế nhưng, thực chất, đây chỉ là một trend TikTok đang thịnh hành. Và đây chỉ là một trò đùa cô nàng với người hâm mộ mà thôi. Trước pha đùa giỡn có phần "mệt não" này, netizen cũng xin chào thua trước độ lầy lội của nữ diễn viên.
- "Chị cũng bắt trend như bao bạn trẻ khác à, xem mà không nhịn được cười luôn".
- "Làm mình thoát tim, mới lướt qua gặp chỉ cạo trọc đầu không biết có chuyện gì không!".
- "Tưởng đâu gặp biến cố gì nên bả cạo đầu, ai dè đâu bắt trend TikTok".
Trước đó trong lễ cưới "làm mưa làm gió" hồi tháng 4, với mức độ đầu tư khủng, Phương Trinh Jolie - Lý Bình là đôi vợ chồng nhận được nhiều chú ý của người hâm mộ và truyền thông, liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Cũng tại lễ cưới, người đẹp cũng đã công bố diện mạo con gái riêng sau nhiều năm giấu kín.
Kể từ thời điểm kết hôn, mẹ con nữ diễn viên cũng thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc bên cạnh Lý Bình. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của cặp đôi chính là điều mà bất kỳ ai nấy đều khao khát.