Loạt ảnh hé lộ 'mối quan hệ thật sự' của mẹ chồng và con gái riêng Phương Trinh Jolie

Hậu trường 08/07/2022 20:26

Mối quan hệ của con gái riêng Phương Trinh Jolie và mẹ của nam diễn viên Lý Bình đã được hé lộ thông qua loạt ảnh mới đây trên trang cá nhân của bé Mia.

Trên trang Facebook của bé Mia - con gái riêng Phương Trinh Jolie, mối quan hệ với mẹ đẻ của Lý Bình đã được hé lộ. Cô bé đã gọi mẹ chồng Phương Trinh Jolie là "bà nội" và cho biết cả hai như "bạn thân", đi đâu cũng có nhau.

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Bé Mia - con gái riêng Phương Trinh Jolie nói về sự thân thiết với mẹ của Lý Bình - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, Mia đã đăng tải nhiều bức ảnh với mẹ của Lý Bình kèm với chú thích: "Con và bà nội Mai là đôi bạn thân. Đi chơi, làm đẹp cũng đều có 2 bà cháu. Cô chú có thấy con giống y bà nội Mai không ạ?".

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Ha bà cháu cùng nhau tạo dáng chụp ảnh - Ảnh: FBNV

Bài đăng này sau đó đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã để lại những bình luận ngưỡng mộ mối quan hệ tốt đẹp của những thành viên trong gia đình cặp đôi Phương Trinh Jolie - Lý Bình.

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Cả hai thường cùng nhau đi chơi rất thân thiết - Ảnh: FBNV

Lý Bình và Phương Trinh Jolie tổ chức hôn lễ vào ngày 25/4/2022 vừa qua tại TP.HCM sau nhiều năm hẹn hò. Trong buổi tiệc này, bé Mia đã được Phương Trinh Jolie tiết lộ là con gái riêng của cô, hiện bé 9 tuổi và giữ vai trò đưa nhẫn cho cô dâu chú rể trong lễ cưới.

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Bé Mia đã được Phương Trinh Jolie giới thiệu là con gái riêng của cô trong đám cưới với Lý Bình - Ảnh: Internet

Nam diễn viên Lý Bình cho biết, anh rất thương con riêng của vợ: "Mia xuất hiện trong cuộc tình này như thiên thần. Bình lo khi Trinh và Bình giận nhau, làm sao Bình gặp Mia. Mẹ ruột Bình thương Mia rất nhiều".

Loạt ảnh hé lộ 'mối quan hệ thật sự' của mẹ chồng và con gái riêng Phương Trinh Jolie - Ảnh 5
Bé Mia được Lý Bình và gia đình anh yêu thương như ruột thịt - Ảnh: FBNV

Kể từ sau khi được Phương Trinh Jolie công khai trước truyền thông, bé Mia thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh bên cạnh mẹ ruột và bố dượng.

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