Màn đáp trả cực tinh tế nhưng đầy thâm thúy của Phương Trinh Jolie khi bị mỉa mai 'Không đủ tư cách dạy con'

Hậu trường 28/06/2022 11:42

Phương Trinh Jolie đã có màn đối đáp với anti fan đầy thâm thúy khi bị mỉa mai không đủ tư cách dạy con

Sau khi kết hôn với Lý Bình, Phương Trinh Jolie ngày càng ăn mặc gợi cảm với những trang phục cực thiếu vải. Đỉnh điểm là hình ảnh nữ ca sĩ diện nội y ngực áp ngực vào người ông xã đã gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội. 

Ngoài những lời khen về vóc dáng cũng như độ ăn ý của cặp đôi, Phương Trinh Jolie cũng vướng khá nhiều tranh cãi về những hình ảnh mát mẻ. Không ít bình luận của dư dân mạng cho rằng cô nghiện đăng ảnh sexy, phản cảm. Một tài khoản đã để lại bình luận lên tiếng chỉ trích cho rằng cô không đủ tư cách dạy con gái vì cách ăn mặc hở hang.

Màn đáp trả cực tinh tế nhưng đầy thâm thúy của Phương Trinh Jolie khi bị mỉa mai 'Không đủ tư cách dạy con' - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie vướng khá nhiều tranh cãi về những hình ảnh mát mẻ - Ảnh: FBNV

Tưởng rằng nữ diễn viên sẽ chọn cách ngó lơ với những comment mang tính mỉa mai chỉ trích này nhưng ngay phía dưới dòng chia sẻ, Phương Trinh Jolie đã nhắc hẳn tên người này với lời nhắn: "Dạy con mình biết kính trên, nhường dưới, lễ phép, thật thà, không tham lam, học theo sức, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn, vậy là được chị ạ. Dạy con mình làm người tốt mới khó, chứ bề ngoài ăn mặc kín cổng cao tường mà không có đạo đức thì cũng vứt? Em dạy cách sống, dạy con làm người tốt. Vậy là đủ chị ạ".

Màn đáp trả cực tinh tế nhưng đầy thâm thúy của Phương Trinh Jolie khi bị mỉa mai 'Không đủ tư cách dạy con' - Ảnh 2
Phản ứng này của Phương Trinh Jolie nhận được nhiều sự ủng hộ từ dân tình - Ảnh: Internet

Phản ứng này của Phương Trinh Jolie nhận được nhiều sự ủng hộ từ dân tình bởi cách hành xử, đối đáp cực kỳ tinh tế nhưng cũng không kém sự thâm thúy. Được biết, đây không phải lần đầu nữ diễn viên thẳng thắn đối chất với netizen trước những bình luận như thế này.

Màn đáp trả cực tinh tế nhưng đầy thâm thúy của Phương Trinh Jolie khi bị mỉa mai 'Không đủ tư cách dạy con' - Ảnh 3
 
Màn đáp trả cực tinh tế nhưng đầy thâm thúy của Phương Trinh Jolie khi bị mỉa mai 'Không đủ tư cách dạy con' - Ảnh 4
Phương Trinh Jolie: "Em dạy cách sống, dạy con làm người tốt. Vậy là đủ chị ạ" - Ảnh: Internet

Mới đây, một fan lâu năm của nữ ca sĩ đã tuyên bố "dừng thích" Phương Trinh Jolie chỉ vì phong cách thời trang ngày càng phản cảm: "Thích chị Trinh sau lần coi chương trình hát bolero của đài Vĩnh Long tổ chức, thấy chị đa tài.. Bây giờ thấy hình ảnh chị ngày càng phản cảm nên em cũng không còn thích như trước nữa"

Phương Trinh Jolie đã thẳng thắn đứa ra quan điểm: "Em thích chị thì chị cảm ơn. Em không thích chị thì chị cũng cảm ơn. Mỗi người sống trong cuộc đời này chỉ cần tự bản thân mình cảm thấy hạnh phúc là người sướng nhất. Nên chị vẫn sẽ vui sống dù em có thích chị hay không. Chúc em luôn xinh đẹp và vui khỏe nha em gái".

Màn đáp trả cực tinh tế nhưng đầy thâm thúy của Phương Trinh Jolie khi bị mỉa mai 'Không đủ tư cách dạy con' - Ảnh 5
Phương Trinh Jolie đã thẳng thắn đứa ra quan điểm trước bình luận tỏ ra thất vọng - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ cũng dành lời khen "có cánh" tới vợ chồng nữ diễn viên:

- Chị thấy hai vợ chồng em rất đẹp. Chúc hai vợ chồng em luôn luôn có nhiều sức khỏe và bình an. Mình đẹp mình có quyền đúng không em cứ làm những gì mà mình thích ai nói gì kệ em ạ. Sống cho mình chứ đâu sống cho họ đâu đúng không nào. Trên cuộc đời này mình chỉ được sống có một lần nên mình phải làm những gì mình thích.

- Ảnh nào chị cũng thấy đẹp, mỗi ảnh có nét đẹp khác nhau.

- Chúc anh chị mãi hạnh phúc như này.

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