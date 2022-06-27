Phương Trinh Jolie nói gì khi bộ ảnh trong nhà tắm cùng chồng bị chê 'tục tĩu'?

Hậu trường 27/06/2022 16:10

Hình ảnh ăn mặc hở hang và tạo dáng phản cảm của Phương Trinh - Lý Bình khiến dân tình 'nóng mặt'.

Sau khi về chung một nhà, vợ chồng Phương Trinh JolieLý Bình thường xuyên khoe những bộ ảnh nóng bỏng kiệm vải. Đỉnh điểm là mới đây, hình ảnh nữ ca sĩ diện nội y ngực áp ngực vào người ông xã đã gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Bên cạnh một số ít khen ngợi vóc dáng của cô và Lý Bình thì phần lớn đều bày tỏ sự phẫn nộ vì độ bạo của bộ ảnh.

Phương Trinh Jolie nói gì khi bộ ảnh trong nhà tắm cùng chồng bị chê 'tục tĩu'? - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie nói gì khi bộ ảnh trong nhà tắm cùng chồng bị chê 'tục tĩu'? - Ảnh 2
Bộ ảnh nóng "bỏng rẫy" của vợ chồng Phương Trinh Jolie. Ảnh: FBNV 

 

Nhiều người lên tiếng chê bai những bức ảnh của vợ chồng Phương Trinh Jolie và Lý Bình không mang tính nghệ thuật. Không ít người cho rằng những bức ảnh riêng tư như thế này vợ chồng Phương Trinh Jolie không nên công khai trên mạng xã hội, khi đối tượng khán giả của cô còn có trẻ em.

Nhiều bình luận chỉ trích đã nhắm vào cô như: "Mạng xã hội tràn lan chụp hình thô tục, đầu độc cho mấy đứa trẻ mới lớn, trong đó có con gái của Trinh nữa đó. Bớt bớt lại đi bạn"; "Người nổi tiếng thì kín đáo lại một chút đi chị, hãy tận hưởng những gì mình đã có, đừng nên phô trương quá"; "Làm riết không giống người đàng hoàng gì cả"; "Chụp ảnh kiểu này nên để riêng cho mình xem thôi, đừng đăng lên mạng xã hội con nít xem không hay lắm...".

Phương Trinh Jolie nói gì khi bộ ảnh trong nhà tắm cùng chồng bị chê 'tục tĩu'? - Ảnh 3
Phương Trinh Jolie nói gì khi bộ ảnh trong nhà tắm cùng chồng bị chê 'tục tĩu'? - Ảnh 4
Phương Trinh Jolie nói gì khi bộ ảnh trong nhà tắm cùng chồng bị chê 'tục tĩu'? - Ảnh 5
Phương Trinh Jolie nói gì khi bộ ảnh trong nhà tắm cùng chồng bị chê 'tục tĩu'? - Ảnh 6
Phương Trinh Jolie nói gì khi bộ ảnh trong nhà tắm cùng chồng bị chê 'tục tĩu'? - Ảnh 7
Dân mạng phản ứng gay gắt dưới những bức ảnh "không thể nóng hơn" của vợ chồng Phương Trinh Jolie. Ảnh: Chụp màn hình

 

Đáp trả những bình luận này, Phương Trinh Jolie cho biết vẫn sẽ làm điều mình muốn cho dù mọi người có thích hay không thích. "Em thích chị thì chị cảm ơn, em không thích chị thì chị cũng cảm ơn. Mỗi người sống trong cuộc đời này chỉ cần tự bản thân mình cảm thấy hạh phúc là người sướng nhất. Nên chị vẫn sẽ vui sống dù em có thích chị hay không? Chúc em luôn xinh đẹp và vui khoẻ nha em gái".

Phương Trinh Jolie nói gì khi bộ ảnh trong nhà tắm cùng chồng bị chê 'tục tĩu'? - Ảnh 8
Khi một khán giả tuyên bố ngừng hâm mộ, Phương Trinh Jolie cho biết điều đó không quan trọng miễn là cô sống vui. Ảnh: Chụp màn hình

 

Tiếp đó, một cư dân mạng khác lại mắng thẳng mặt Phương Trinh Jolie khi cho rằng cô không đủ tư cách dạy con gái vì cách ăn mặc hở hang gây phẫn nộ của mình: "Đúng là đời người chỉ có một lần sống mình nên sống sao mình cảm thấy vui vẻ là được nhưng đó là dành cho những người chưa làm mẹ và chưa có con. Nếu đã có con rồi nhất là con gái nữa thì khi mình làm gì thì cũng nên nghĩ cho con mình nữa. Nhất là ở trên mạng xã hội".

Lúc này, nữ diễn viên đã không còn đủ bình tĩnh mà đáp lại đầy bức xúc: "Dạy con mình biết kính trên, nhường dưới, lễ phép, thật thà, không tham lam, học theo sức, giúp đỡ người có hoàn cảh khó khăn hơn, vậy là được chị ạ. Dạy con mình làm người tốt mới khó, chứ bề ngoài ăn mặc kín cổng cao tường mà không có đạo đức thì cũng vứt? Em dạy cách sống, dạy con làm người tốt. Vậy là đủ chị ạ". 

Phương Trinh Jolie nói gì khi bộ ảnh trong nhà tắm cùng chồng bị chê 'tục tĩu'? - Ảnh 9
Tuy nhiên, khi bị mỉa mai không đủ tư cách dạy con, nữ diễn viên đã không thể giữ được bình tĩnh. Ảnh: Chụp màn hình

 

Đây không phải lần đầu Phương Trinh Jolie bị chỉ trích về cách ăn mặc vào tạo dáng. Trước đó, cô từng gây sốc với bức ảnh diện bikini và tạo dáng thân mật với Lý Bình trên boong tàu. 

Dân mạng chỉ trích gay gắt bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' trong nhà tắm của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình

Dân mạng chỉ trích gay gắt bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' trong nhà tắm của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình

"Làm riết không giống người đàng hoàng"; "Quá tục tĩu"; "Bớt bớt lại đi"... là bình luận của cư dân mạng dưới những bức ảnh của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình.

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Từ khóa:   Phương Trinh Jolie Lý Bình Phương Trinh Jolie - Lý Bình

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