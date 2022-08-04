Chồng cũ có hành động "vỗ mặt" Lâm Khánh Chi khi đăng ảnh ngọt ngào với người yêu, xóa tan tin đồn chia tay như nữ ca sĩ nói

Mới đây, Phi Hùng - chồng cũ của Lâm Khánh Chi đã đăng tải hình ảnh trên trang Facebook cá nhân. Tình cũ của nữ ca sĩ tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc bên người yêu mới nhân ngày thất tịch. Trong ảnh, Phi Hùng thể hiện sự ngọt ngào, âu yếm với người yêu khi ôm hôn lên tóc của cô một cách đầy tình cảm.

Hình ảnh ngọt ngào của Phi Hùng và người yêu. (Ảnh: FB Trần Phi Hùng)

Đi kèm với bức anh, anh còn gửi ngàn lời yêu thương đến người yêu: "Lễ thất tịch. Đăng để đây. Năm sau facebook nhắc lại nha! Cảm ơn facebook trước.... Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa. Để anh gom góp may mắn của đủ chín kiếp, kiếp thứ mười anh đến đón em".