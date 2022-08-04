Chồng cũ có hành động "vỗ mặt" Lâm Khánh Chi khi đăng ảnh ngọt ngào với người yêu, xóa tan tin đồn chia tay như nữ ca sĩ nói

Hậu trường 04/08/2022 10:50

Không giống với những gì Lâm Khánh Chi chia sẻ với truyền thông những ngày qua, chồng cũ nữ ca sĩ đăng ảnh cùng người yêu chứng minh mối quan hệ vẫn vô cùng tốt đẹp.

Mới đây, Phi Hùng - chồng cũ của Lâm Khánh Chi đã đăng tải hình ảnh trên trang Facebook cá nhân. Tình cũ của nữ ca sĩ tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc bên người yêu mới nhân ngày thất tịch. Trong ảnh, Phi Hùng thể hiện sự ngọt ngào, âu yếm với người yêu khi ôm hôn lên tóc của cô một cách đầy tình cảm.

Chồng cũ có hành động 'vỗ mặt' Lâm Khánh Chi khi đăng ảnh ngọt ngào với người yêu, xóa tan tin đồn chia tay như nữ ca sĩ nói - Ảnh 1
Hình ảnh ngọt ngào của Phi Hùng và người yêu. (Ảnh: FB Trần Phi Hùng)

Đi kèm với bức anh, anh còn gửi ngàn lời yêu thương đến người yêu: "Lễ thất tịch. Đăng để đây. Năm sau facebook nhắc lại nha! Cảm ơn facebook trước.... Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa. Để anh gom góp may mắn của đủ chín kiếp, kiếp thứ mười anh đến đón em".

Chồng cũ có hành động 'vỗ mặt' Lâm Khánh Chi khi đăng ảnh ngọt ngào với người yêu, xóa tan tin đồn chia tay như nữ ca sĩ nói - Ảnh 2
Bên dưới bài đăng, cả hai đã có tương tác với nhau vô cùng thân mật. (Ảnh: chụp màn hình)

Với bài đăng này của Phi Hùng có thể xem đây là động thái "đập tan" tin đồn chia tay mà Lâm Khánh Chi đã nói vào những ngày qua. Theo đó, trong một lần gặp gỡ với truyền thông, Lâm Khánh Chi cho biết, Phi Hùng và người yêu đã chia tay được 2 tháng. 

Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từng là cặp đôi đẹp trong làng giải trí Việt. Cả hai đã cùng trải qua rất nhiều thử thách mới quyết định tiến đến hôn nhân. Sau 4 năm chung sống và có 1 bé trai, thì đến tháng 12/2021 cả hai tuyên bố chính thức ly hôn với nhiều sự tiếc nuối của khán giả.

Chồng cũ có hành động 'vỗ mặt' Lâm Khánh Chi khi đăng ảnh ngọt ngào với người yêu, xóa tan tin đồn chia tay như nữ ca sĩ nói - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi - Phi Hùng

Sau khi chia tay vợ cũ không lâu, Phi Hùng công khai đăng ảnh người yêu mới. Từ khi yêu nhau, trên mạng xã hội, lúc nào cặp đôi cũng đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào.

Chồng cũ có hành động 'vỗ mặt' Lâm Khánh Chi khi đăng ảnh ngọt ngào với người yêu, xóa tan tin đồn chia tay như nữ ca sĩ nói - Ảnh 4
Phi Hùng và bạn gái thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào.

 

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