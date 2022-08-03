Trước khi được cầu hôn lãng mạn, Mâu Thủy từng có mối tình 8 năm "mua nhầm size giày" dậy sóng dư luận

Hậu trường 03/08/2022 21:23

Người hâm mộ hóm hỉnh cho rằng cuối cùng Mâu Thủy cũng tìm được người nắm rõ size giày của mình.

Trong thời gian Kim Duyên chinh chiến quốc tế, Mâu Thủy không ngại "chơi lớn" để ủng hộ tinh thần đàn em. Á hậu Mâu Thủy đã mạnh miệng tuyên bố nếu đàn em lọt Top 3 thì bản thân sẽ chính thức lên xe hoa. Và cuối cùng thần may mắn chiếu hạng nên mỹ nhân Cần Thơ đã không phụ sự kỳ vọng thành công cán đích ở ngôi vị Á hậu 2 Miss Supranational 2022. 

Trước khi được cầu hôn lãng mạn, Mâu Thủy từng có mối tình 8 năm 'mua nhầm size giày' dậy sóng dư luận - Ảnh 1
Người đẹp Mâu Thủy mạnh miệng tuyên bố trên trang cá nhân.

Giữ đúng lời hứa, cách đây vài ngày, fan sắc đẹp được phen bất ngờ trước màn "trả lễ" của người đẹp Mâu Thủy khi nhận lời cầu hôn của bạn trai giấu mặt. Trước thông tin này, ai nấy đều thán phục cho màn "chơi quên lối về"của Mâu Thủy dành cho đàn em thân thiết là Kim Duyên.

Trước khi được cầu hôn lãng mạn, Mâu Thủy từng có mối tình 8 năm 'mua nhầm size giày' dậy sóng dư luận - Ảnh 2

Á hậu 2 MS 2022 Kim Duyên gửi lời chúc tới người chị em thân thiết Mâu Thủy.

Còn nhớ, cách đây 2 năm trước, Mâu Thủy từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia tay mối tình 8 năm vì lý do nửa kia không chọn đúng size giày. Theo đó, người đẹp sinh năm 1992 cho rằng đây là biểu hiện của sự thiếu quan tâm, tinh tế. Bởi theo cô, đã gắn bó với nhau lâu đến vậy mà mua giày còn sai size, chứng tỏ người đó không thấu hiểu và quan tâm mình.

Trước khi được cầu hôn lãng mạn, Mâu Thủy từng có mối tình 8 năm 'mua nhầm size giày' dậy sóng dư luận - Ảnh 3
Mâu Thủy chia tay mối tình 8 năm chỉ vì anh "chọn nhầm size giày".

Người đẹp Hồ Chí Minh muốn mọi người hiểu rằng việc nói lời chia tay không hề dễ dàng nhưng cô vẫn phải nói vì thật sự cô không thể tiếp tục một mối quan hệ mà người kia không để tâm đến mình, dù là những điều nhỏ nhặt.

Tại thời điểm đó, quan điểm này của Mâu Thủy đã vấp phải nhiều bình luận trái chiều. Một vài người nói Mâu Thủy làm quá. Được biết, trong suốt 8 năm bên tình cũ, số lần Á hậu Mâu Thủy chia sẻ về tình yêu lên mạng xã hội chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trước khi được cầu hôn lãng mạn, Mâu Thủy từng có mối tình 8 năm 'mua nhầm size giày' dậy sóng dư luận - Ảnh 4
Thuở còn mặn nồng, Mâu Thủy giấu kín hình ảnh bạn trai.

Người đẹp lần đầu công khai mối quan hệ với bạn trai vào dịp 14/2 (lễ tình nhân) năm 2019. Cô tiết lộ bạn trai hơn mình hai tuổi, từng học người mẫu nhưng sau đó chuyển hướng sang kinh doanh. Họ quen nhau từ khi chân dài chưa tham gia lĩnh vực giải trí. Trong những năm tháng bên nhau, Mâu Thủy và bạn trai cũ nhiều lần tan vỡ rồi lại tái hợp cho đến tháng 1/2020, cặp đôi chính thức chia tay sau nhiều năm bên nhau.

Trước khi được cầu hôn lãng mạn, Mâu Thủy từng có mối tình 8 năm 'mua nhầm size giày' dậy sóng dư luận - Ảnh 5
Mâu Thủy là người khá kín tiếng trong chuyện tình yêu.
Sau khi chia tay bạn trai mua nhầm size giày, Á hậu Mâu Thủy nhận được lời cầu hôn người mới

Sau khi chia tay bạn trai mua nhầm size giày, Á hậu Mâu Thủy nhận được lời cầu hôn người mới

Cuối cùng, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã tìm thấy chàng trai nắm rõ size giày của mình!

Xem thêm
Từ khóa:   Mâu Thủy Mâu Thủy được cầu hôn sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 5 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An