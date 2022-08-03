Trước khi được cầu hôn lãng mạn, Mâu Thủy từng có mối tình 8 năm "mua nhầm size giày" dậy sóng dư luận

Giữ đúng lời hứa, cách đây vài ngày, fan sắc đẹp được phen bất ngờ trước màn "trả lễ" của người đẹp Mâu Thủy khi nhận lời cầu hôn của bạn trai giấu mặt. Trước thông tin này, ai nấy đều thán phục cho màn "chơi quên lối về"của Mâu Thủy dành cho đàn em thân thiết là Kim Duyên.

Trong thời gian Kim Duyên chinh chiến quốc tế, Mâu Thủy không ngại "chơi lớn" để ủng hộ tinh thần đàn em. Á hậu Mâu Thủy đã mạnh miệng tuyên bố nếu đàn em lọt Top 3 thì bản thân sẽ chính thức lên xe hoa. Và cuối cùng thần may mắn chiếu hạng nên mỹ nhân Cần Thơ đã không phụ sự kỳ vọng thành công cán đích ở ngôi vị Á hậu 2 Miss Supranational 2022.

Còn nhớ, cách đây 2 năm trước, Mâu Thủy từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia tay mối tình 8 năm vì lý do nửa kia không chọn đúng size giày. Theo đó, người đẹp sinh năm 1992 cho rằng đây là biểu hiện của sự thiếu quan tâm, tinh tế. Bởi theo cô, đã gắn bó với nhau lâu đến vậy mà mua giày còn sai size, chứng tỏ người đó không thấu hiểu và quan tâm mình.

Mâu Thủy chia tay mối tình 8 năm chỉ vì anh "chọn nhầm size giày".

Người đẹp Hồ Chí Minh muốn mọi người hiểu rằng việc nói lời chia tay không hề dễ dàng nhưng cô vẫn phải nói vì thật sự cô không thể tiếp tục một mối quan hệ mà người kia không để tâm đến mình, dù là những điều nhỏ nhặt.

Tại thời điểm đó, quan điểm này của Mâu Thủy đã vấp phải nhiều bình luận trái chiều. Một vài người nói Mâu Thủy làm quá. Được biết, trong suốt 8 năm bên tình cũ, số lần Á hậu Mâu Thủy chia sẻ về tình yêu lên mạng xã hội chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thuở còn mặn nồng, Mâu Thủy giấu kín hình ảnh bạn trai.

Người đẹp lần đầu công khai mối quan hệ với bạn trai vào dịp 14/2 (lễ tình nhân) năm 2019. Cô tiết lộ bạn trai hơn mình hai tuổi, từng học người mẫu nhưng sau đó chuyển hướng sang kinh doanh. Họ quen nhau từ khi chân dài chưa tham gia lĩnh vực giải trí. Trong những năm tháng bên nhau, Mâu Thủy và bạn trai cũ nhiều lần tan vỡ rồi lại tái hợp cho đến tháng 1/2020, cặp đôi chính thức chia tay sau nhiều năm bên nhau.