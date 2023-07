Mới đây trên trang cá nhân, Á hậu Mâu Thủy đã khiến công chúng vô cùng bất ngờ khi đăng tải hình ảnh nhận được lời cầu hôn từ bạn trai. Trong ảnh, bạn trai đã quỳ gối cầu hôn cô bằng nhẫn và một bó hồng lớn. Người đẹp đã vô cùng hạnh phúc và chia sẻ: 'Ai bảo em không có chồng. Giờ đây đã có đừng hòng mà ganh'. Bên dưới bài đăng, Mâu Thủy cũng đăng tải hình ảnh nhận nhẫn từ bạn trai kèm dòng viết: 'Yes, I do' (dịch: Vâng, em đồng ý).

Á hậu họ Mâu từng "cược" nếu Kim Duyên lọt Top 3 Miss Supranational sẽ lấy chồng trong năm nay - Ảnh: Chụp màn hình

Lời cá cược của Mâu Thủy đã thật sự xảy ra, Kim Duyên đã vinh dự trở thành Á hậu 2 Miss Supranational, nhiều fan yêu sắc đẹp đã vô cùng thích thú, để lại bình luận dưới status của cô với đề nghị Mâu Thủy sớm thực hiện lời hứa. Không phụ lòng người hâm mộ, cô nàng đã nhanh chóng đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình đến mọi người.

Tuy nhiên, người hâm mộ đã không khỏi 'bức xúc' trước bình luận vô cùng 'kém duyên' của Á hậu Hoàng My. Trong khi tất cả mọi người đều đang vui vẻ chúc mừng cho Mâu Thủy thì á hậu Hoàng My lại có những phát ngôn tưởng vui nhưng hóa ra lại 'vô duyên' hết sức.

Phát ngôn 'kém duyên' của á hậu Hoàng My gây 'bức xúc' dư luận. - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ do cả hai quá thân thiết với nhau, nên Hoàng My đã có những phát ngôn nhằm 'trêu chọc' Mâu Thủy, tuy nhiên cư dân mạng lại cho rằng việc đùa giỡn như vậy không có gì là hài hước, thậm chí còn dễ ảnh hưởng đến hình tượng của Á hậu Hoàng My trong mắt công chúng.

Người đẹp cuối cùng cũng tìm được cho mình chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống sắp tới. - Ảnh: Internet

Sau tất cả những sóng gió, cũng như chuyện tình dang dở với bạn trai trước, nàng hậu cuối cùng cũng sắp tìm cho mình được một 'bến đỗ' êm ấm. Người hâm mộ đều đang rất mong chờ một đám cưới thế kỉ nữa chuẩn bị diễn ra của showbiz Việt.