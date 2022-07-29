Khánh Thi sốt ruột khi phải xa con, nuốt nước mắt vào trong khi thấy đồng nghiệp ganh ghét, bình luận khiếm nhã

Mới đây, kiện tướng dancesport Khánh Thi đã đăng tải trên trang cá nhân một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con trai Kubi Minh Cường tiễn ba mẹ ra sân bay để đi tập huấn ở nước ngoài. Đoạn clip đã thu hút sự chú ý của cư dận mạng, nhiều người tỏ ra thương cho Kubi khi chứng kiến khoảnh khắc Kubi ôm chặt ba mẹ và bật khóc không ngừng vì không muốn xa cách. Khánh Thi và Phan Hiển đã liên tục vỗ về con nhỏ dù rất xúc động nhưng cả hai vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc, sốt ruột khi phải xa con nhiều ngày trời.

Cụ thể nữ kiện tướng tâm sự thêm về những nỗi khó khăn khi theo đuổi sự nghiệp thể thao nhiều năm qua: Thương em mà. Đâu phải đi tập huấn là sướng, là vui đâu. Có mấy ai hiểu được phận làm cha mẹ xót ruột thế nào khi phải xa con nhỏ. Tiền túi bỏ ra đâu ai cũng hiểu.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đầy xúc động của gia đình nhỏ, cư dân mạng nhanh chóng thấy được những dòng trạng thái đầy tâm trạng khác cũng được cô chia sẻ.

Nhiều lúc nuốt nước mắt vào trong khi thấy đồng nghiệp ganh ghét và bình luận mất dạy. Nhiều lúc chỉ muốn buông khi sự hỗ trợ về kinh tế còn quá nhỏ so với sự hy sinh về mọi mặt cho đam mê.

Thế hệ mới lên thì quên nguồn cội và vội vã tìm chỗ đứng vỗ ngực xưng tên'.

Được biết, đây cũng không phải lần đầu tiên Khánh Thi ngậm ngùi trải lòng những khó khăn trong sự nghiệp. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 vừa qua, nữ kiện tướng đã chia sẻ tâm sự của mình trên trang cá nhân:

'Cảm thấy nhói và nghẹn lòng khi ngày gia đình không được bên cạnh Kubi và Anna. Ba mẹ bận công tác xa, ba Nguyễn Đoàn Phan Hiển vẫn tập luyện và thi đấu cùng đồng đội. Mệt mỏi lắm chứ, buồn lắm chứ, cần động viên lắm chứ. Người ganh tị vẫn thường xuyên đả kích khích bác nhiều chứ.

Đồng tiền xương máu bỏ ra để cố gắng có được cơ hội học tập và thi đấu đỉnh cao không phải ai cũng dễ dàng theo đuổi. Người mới được chút đã vênh váo khoác lác, rũ bỏ nguồn cội. Người chưa được gì thì ngồi than tại không có tiền.

Tóm lại để bỏ ra 13 năm dài đằng đẵng với mồ hôi, công sức và tiền bạc, bằng nước mắt để đánh đổi vinh quang cho đội nhà, cho thể thao Việt Nam thì ít ai dám làm'.

Khánh Thi - Phan Hiển trải qua nhiều biến cố, cả hai vẫn quyết hết mình để theo đuổi sự nghiệp thể thao

Có thể thấy, để đạt được thành công đáng tự hào như ngày hôm nay, Khánh Thi và Phan Hiển không chỉ hy sinh mồ hôi, công sức mà còn phải đối mặt với nỗi buồn xa con cùng sự đả kích của nhiều người. Dưới bài đăng của cô, nhiều khán giả đã đồng cảm, thương cho con nhỏ phải sống xa ba mẹ, nhiều bình luận động viên an ủi vợ chồng cô:

- 'Có những hy sinh, những khó khăn cho nghề, cho đam mê mà không phải ai cũng hiểu được. Thương các em và những người giữ nghề giữ lửa cho khiêu vũ'.

- 'Đứt ruột thương quá Kubi'.

- 'Miệng lưỡi người đời kệ họ, vì họ không bằng mình nên họ ghen ghét. Hãy cố lên cô gái nhỏ. Hạnh phúc gia đình là trên hết'.-'Chúc chị thật nhiều sức khỏe và nghị lực 1000% nhé"...'

Gia đình Phan Hiển - Khánh Thi

Có thể nói, dù trong bất kì công việc nào, ai cũng phải có sự hi sinh để đánh đổi một điều gì đó. Để có được như ngày hôm nay, cả hai vợ chồng đã động viên và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người còn lại để có thể đạt được những thành tựu xứng đáng. Hiện tại họ đã có sự nghiệp thành công, một tổ ấm nhỏ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.